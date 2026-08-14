Рыбакина нашла себя и готова обогнать Соболенко! Но Елену подставляет её тренер

Вся теннисная общественность в последнее время задавалась вопросом: куда пропал тренер Елены Рыбакиной известный хорватский специалист Стефано Вуков? Человек, получающий немаленький процент от своей клиентки и являющийся главным тренером второй ракетки мира. На данный момент — по-прежнему числящийся официальным тренером своей подопечной.

Помните, как Вуков ушёл с провальной игры Лены против Юлии Стародубцевой на «Ролан Гаррос» этого года? С тех пор его на матчах Рыбакиной не видно. А ведь сколько турниров было ещё впереди!

Только что Елена Рыбакина уступила в важнейшем финале «тысячника» в Торонто. В случае победы над Игой Швёнтек раскладка для Лены была буквально следующая: уроженка Москвы останавливалась бы в четырёх символических очках от первой ракетки мира Арины Соболенко, максимально нагоняла бы белорусскую королеву тенниса в общем рейтинге и была бы максимально готова взойти на теннисный трон. Этого не произошло.

Случилась ли какая-то катастрофа после поражения Лены в финале со Швёнтек? Абсолютно нет. Всё будет решаться дальше. Вот как всё расписано лично мной:

«Ключевым турниром для выяснения отношений между Рыбакиной и Соболенко станет US Open. Арине там защищать 2000 очков и чемпионский финал, в то время как Елене — выход в четвёртый круг американского «Шлема».

Действительно, именно в Нью-Йорке Арина и Лена будут выявлять, кто из них реально будет первой в мире (пока это место по праву занимает Арина).

Однако вернёмся к главному. Куда пропал Вуков и почему его нет на последних турнирах с участием Елены, включая Торонто? И главное — почему никто не видел Вукова в том же Торонто (и ранее на предыдущих турнирах), где этот человек должен был помогать своей подопечной в розыгрыше буквально каждого очка. Стефано, ты куда пропал?

Елена Рыбакина Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Это сказано и написано не просто так. Возможно, у данного дуэта непростые отношения. Но конкретно сейчас именно Вуков подставляет Рыбакину своим отсутствием на турнирах. Её собственный тренер, отсутствующий на топ-финалах — разве это нормально?

Такого однозначно быть не должно.