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Даниил Медведев: кто стал новым тренером, чем знаменит Андрей Голубев, кого ещё тренировал, титулы, достижения, статистика

Побеждал чемпиона ТБШ и играл в парном финале «РГ». Кто стал новым тренером Медведева
Александр Насонов
Кто стал новым тренером Медведева
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Андрей Голубев из Казахстана поможет россиянину как минимум в Цинциннати и на US Open.

Даниил Медведев определился с новым тренером. На «Мастерсе» в Цинциннати и на US Open наставником экс первой ракетки мира станет представитель Казахстана Андрей Голубев. 39-летний Голубев – уроженец Волжского, до 2008 года выступал под флагом России, официально прекратил выступления только в 2024-м (есть нюанс, о котором ниже), и пока у него нет опыта работы тренером топ-игроков.

«Ну, мы будем пробовать, то есть можно сказать да, он новый тренер, однако у нас как бы сейчас по планам Цинциннати, US Open. Посмотрим, что из этого выйдет. Это, естественно, тоже новое приключение для меня. Пока очень нравится с ним работать. Он отличный человек, это тоже всегда немаловажно. Но, естественно, постепенно будем узнавать друг друга в работе на корте. И, естественно, всё это будет зависеть от очень многих вещей», — сказал Медведев в видео на YouTube-канале «Больше!».

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Почему же Медведев обратился к неопытному специалисту? «Понятное дело, для него это первый опыт в ATP-туре. Поэтому он тоже пока учится. Мы слишком мало времени провели вместе, чтобы точно говорить, однако я старался найти понимающего человека, который способен мне помочь в нынешней ситуации. Пока кажется, что он способен это сделать. Время покажет», — добавил спортсмен.

Первые результаты определят, перерастет ли краткосрочный контракт на американскую серию в полноценное долгосрочное сотрудничество. На протяжении многих лет, с 2017 по 2025 год, Медведев выступал под руководством француза Жиля Сервара. В сотрудничестве с этим специалистом россиянин завоевал все свои крупнейшие титулы: US Open 2021 года, Итоговый-2020, шесть «Мастерсов». После провала на «Шлемах» в 2025-м (четыре поражения в пяти матчах) Даниил разорвал сотрудничество с Сервара, и в его боксе появились Томас Юханссон и Рохан Гётцке. Чёрную полосу удалось прервать, и Медведев завоевал ещё три титула: в Алма-Ате в прошлом сезоне и в Брисбене и Дубае в этом году. Однако Даниила изрядно штормило. С одной стороны, он великолепно выступил на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, выбив Карлоса Алькараса и уступив в финале Яннику Синнеру на двух тай-брейках. С другой – необъяснимых поражений от игроков, уступающих ему в классе, тоже хватало, прямо как в 2025-м. Медведев прекратил сотрудничество с Юханссоном после неудачного выступления на Уимблдоне, где вылетел в третьем круге.

Даниил Медведев

Даниил Медведев

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Что касается Голубева, то его карьера развивалась вот как. В возрасте 15 лет ради профессионального роста Андрей принял решение переехать в Италию, в город Бра, ставший для него вторым домом. Именно на европейских грунтовых кортах закладывался его стиль игры, основанный на мощной подаче и хлёстком форхенде. Начав выступления в профессиональном туре в 2005 году под российским флагом, Голубев постепенно пробивался сквозь сито «челленджеров» и «фьючерсов». Важный момент в его судьбе наступил в июне 2008 года, когда теннисист принял решение сменить спортивное гражданство и перейти под флаг Казахстана. В 2017 году он в интервью казахстанскому изданию Sport Info объяснил своё решение.

«Когда мне исполнилось 15 лет, наша семья переехала в Италию. Так вот, за будущие четыре года мне из Федерации тенниса России никто даже не позвонил, не спросил, как мои дела, нужна ли какая-то помощь. И это при том, что я входил в юниорскую сборную. Да, нас даже не приглашали потренироваться с национальной командой, за которую тогда выступали Николай Давыденко, Евгений Кафельников, Марат Сафин и Михаил Южный. А ведь для любого юниора это был бы шикарнейший подарок – находиться рядом с такими мастерами. Вместо этого – гробовое молчание из России. Ни слуху ни духу. В итоге несколько лет спустя я и согласился выступать за Казахстан. Даже в Россию не ездил. В Италии и принял окончательное решение. Получается, что уехал из России в 2004 году, а вернулся туда только в 2008-м, когда играл на турнире ATP в Санкт-Петербурге, где уже, будучи казахстанцем, дошёл до финала», — говорил Андрей.

Под новым флагом Голубев впервые пробился в основную сетку ТБШ на US Open — 2008, а затем добрался до финала турнира ATP в Санкт-Петербурге, где уступил лишь Энди Маррею. А пик одиночной карьеры Андрея пришелся на 2010 год. На «пятисотнике» в Гамбурге Голубев сотворил сенсацию. Не проиграв за весь турнир ни одного сета, он поочерёдно выбил из борьбы всех соперников, включая первого сеяного Николая Давыденко, а в финальном поединке сломил сопротивление австрийца Юргена Мельцера. Эта победа сделала Андрея первым в истории представителем Казахстана, завоевавшим одиночный титул ATP в Открытой эре. В октябре 2010 года он поднялся на наивысшую для себя 33-ю строчку в рейтинге ATP и получил награду «Самый прогрессирующий игрок года» от ассоциации.

Андрей Голубев — чемпион Гамбурга-2010

Андрей Голубев — чемпион Гамбурга-2010

Фото: Bongarts/Getty Images

Со временем Голубев переключил фокус на парную игру. И там его ждали новые успехи. Главным достижением этого этапа стал выход в финал «Ролан Гаррос» в 2021 году в дуэте с соотечественником Александром Бубликом. На волне этого успеха в мае 2022 года Голубев достиг пикового для себя 21-го места в парном рейтинге.

Не забывал Андрей и о выступлениях за Казахстан в Кубке Дэвиса. В составе сборной он одержал 24 победы при 12 поражениях. За карьеру Голубев четырежды обыгрывал действующих представителей первой десятки мирового рейтинга. И две из этих побед пришлись как раз на Кубок Дэвиса. Особняком стоит победа над трёхкратным чемпионом ТБШ Стэном Вавринкой в Швейцарии в 2014 году – 7:6 (7:5), 6:2, 3:6, 7:6 (7:5).

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«Главные достижения? Первый выход в финал на турнире ATP – St. Petersburg Open (2008 год). Играл тогда с Энди Марреем в решающем поединке и уступил англичанину. Но всё равно это было знаменательное событие: мне 21 год, я только начал выступать за Казахстан и сразу же пробился в финал престижного турнира. Затем отмечу 2010 год. Я наконец-то выиграл свой первый турнир ATP в Гамбурге, а также помог Казахстану добиться исторического результата – сборная вышла в Мировую группу Кубка Дэвиса. Обыграли тогда Южную Корею, Китай и напоследок разгромили Швейцарию со счётом 5:0. Сразу после триумфа в Астане я пробился в финал турнира ATP в Куала-Лумпуре. Проиграл тогда россиянину Михаилу Южному. Также хотел бы отметить и 2014 год. Потому что на личном фронте продолжал находиться в топ-100 мирового рейтинга, а в Кубке Дэвиса мы едва не обыграли Швейцарию в четвертьфинале. В конечном счёте Казахстан стал единственной сборной, кому удалось по-настоящему потрепать нервы будущему чемпиону. Например, с Сашей Недовесовым мы в паре положили на лопатки Роджера Федерера и Станисласа Вавринку – одних из сильнейших теннисистов планеты», — так описывал свои главные достижения Голубев в вышеупомянутом интервью в 2017-м.

В сентябре 2024 года Голубев объявил о завершении карьеры, но в этом году ненадолго вернулся в парный теннис. Используя защищённый рейтинг, Андрей в паре с Александром Недовесовым выступил на пяти турнирах, в том числе на трёх ТБШ, однако казахстанский дуэт не выиграл ни одного матча.

На страничке Андрея на официальном сайте ATP указано, что он говорит на русском, итальянском и английском языках. В свободное от тенниса время любит играть в PlayStation и смотреть матчи своей любимой футбольной команды «Ювентус». Любимые теннисисты Голубева — Пит Сампрас, Марат Сафин и Роджер Федерер. Своим любимым покрытием он считает крытые хардовые корты, а подачу и форхенд — лучшими ударами.

Андрей Голубев в 2010 году

Андрей Голубев в 2010 году

Фото: Bongarts/Getty Images

Крупных титулов Голубев не завоевал, но ощущения недосказанности, по его словам, не чувствуется. «Всё, о чём я мечтал в детстве, исполнилось. Я вошёл в топ-100 мирового рейтинга, сражался на легендарных кортах планеты, в конце концов, сделал свою жизнь намного лучше и интереснее благодаря теннису. То есть, узнав себя полностью, могу сказать, что я добился больших высот на корте. Для самого себя я достиг очень многого. Отработал на пределе своих возможностей, учитывая все переживания и в целом тяжести профессионального тенниса», — говорил спортсмен.

Андрей Голубев и Александр Бублик — финалисты «Ролан Гаррос» 2021 года

Андрей Голубев и Александр Бублик — финалисты «Ролан Гаррос» 2021 года

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

После завершения карьеры игрока Голубев сосредоточился на развитии детско-юношеского спорта и открыл свою теннисную академию в Казахстане, где делился опытом с молодыми начинающими игроками. Хотя ещё в 2017 году признавался, что больше нацелен на сотрудничество с профессиональными теннисистами. «У меня много разных интересов и идей. Пока держу их при себе, развиваю. Когда прилетаю в Казахстан и тренируюсь с юниорами, то постоянно им что-то подсказываю, наблюдаю за ними. Если действительно завершу карьеру, то, конечно, теоретически было бы правильнее пойти в личные тренеры уже к профессиональным теннисистам. Не к детям, потому что это два разных мира. У меня свежие знания именно с Pro Tour. Поэтому, если их кому-то передавать, конечно, всё это будет актуально», — говорил Андрей в том интервью казахстанскому СМИ.

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