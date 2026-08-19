В ночь с 18 на 19 августа по московскому времени на супертурнире в Цинциннати закончились матчи третьего круга в одиночных сетках. Свой поединок провела российская теннисистка Екатерина Александрова. Также за выход в 1/8 финала сражалась четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» Арина Соболенко. В случае побед в своих матчах они выходили друг на друга в четвёртом круге. Кроме того, определилась соперница Мирры Андреевой. Материалы по теме Соболенко за 55 минут влетела в 4-й круг Цинциннати. А Мирре досталась топовая украинка