Яценко рвётся во второй круг US Open — 2026! Ещё сыграют Медведев и Александрова. LIVE!

Американцы известны своим пристрастием ко всему самому-самому, и Открытый чемпионат США полностью соответствует этому. Самый большой теннисный корт — на US Open. Этот турнир предлагает участникам крупнейшие призовые. На этом же ТБШ в миксте выступают звёзды-одиночники. А для России Открытый чемпионат США примечателен тем, что на данный момент это последний мэйджор, выигранный отечественным представителем в мужском одиночном разряде. В 2021 году здесь победил Даниил Медведев. Материалы по теме Эксклюзив Мирру не пустят к титулу, Алькарас — фаворит с оговорками? Чего ожидать от US Open