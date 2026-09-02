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US Open 2026: Как сыграли Диана Шнайдер, Андрей Рублёв, Даниил Медведев, соперники, личные встречи, сетки, где смотреть, итоги

Медведев и Шнайдер пробились в третий круг US Open! Диана одолела экс первую ракетку мира