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Даниил Медведев на US Open 2026: соперник Артур Риндеркнеш, история встреч, что сказали, сетка, расписание, где смотреть

«Даниил его укатает». Медведев сразится с французом, которого уже побеждал на US Open