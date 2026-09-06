Чемпионка Уимблдона, девушка по имени Фелицата: все россияне на юниорском US Open

На Открытом чемпионате США, как и на всех остальных турнирах «Большого шлема», проводятся не только взрослые соревнования, но и юниорские. Формат — тот же, что и на других мэйджорах: и у юношей, и у девушек сетка состоит из 64 участников/участниц. Чтобы добраться до трофея, необходимо выиграть шесть матчей. В этот раз юниорский US Open пройдёт с 6 по 12 сентября, и в нём примут участие девять россиян: один юноша и восемь девушек.

В скобках рядом с фамилией каждого игрока указаны его номер посева (при наличии), возраст, а также текущая позиция в мировом юниорском рейтинге.

Юноши. Кирилл Филаретов (18 лет, 44-е место)

Филаретов — единственный представитель России в юношеской сетке US Open. Пока он ещё не побеждал на юниорских турнирах «Большого шлема». И на Australian Open в этом году, и на «Ролан Гаррос» Кирилл покидал турнир после первого же матча. Титулы у него тем не менее уже есть. На юниорском уровне Филаретов завоевал пять трофеев, крупнейшие из которых — J200 в Претории и Фергане в сезоне-2025. В первом круге этого US Open он сразится с 16-летним Камилем Столарчиком, 173-м номером рейтинга (американцу дали уайлд-кард).

Девушки. Анна Пушкарёва (5, 17 лет, пятое место)

Пушкарёва — одна из главных надежд России на этом турнире. Анна только в этом сезоне дебютировала на юниорских ТБШ. На Australian Open она дошла до третьего круга, на «Ролан Гаррос» — до второго, а на Уимблдоне проделала полный путь по сетке и завоевала титул. То был лишь второй трофей россиянки на юниорском уровне.

В минувшем сезоне она выиграла соревнования категории J200 в Кастрикюме. В первом круге US Open соперницей Пушкарёвой станет 16-летняя обладательница уайлд-кард американка Шристи Селван, занимающая 418-ю строчку в юниорском рейтинге. В Нью-Йорке у неё появится возможность стать первой девушкой, взявшей юниорские Уимблдон и US Open в одном сезоне, — со времён Кирстен Флипкенс в 2003 году.

Мария Макарова (7, 16 лет, седьмое место)

Дебют Макаровой на юниорских ТБШ состоялся в этом году. На Australian Open и Уимблдоне юная россиянка доходила до четвертьфинала, а на «Ролан Гаррос» остановилась стадией раньше, то есть в третьем круге. В этом сезоне у Марии ещё нет титулов, но в общей сложности на юниорском уровне она завоевала уже 10 трофеев, крупнейший из которых — J300 в Саншеншо в минувшем сезоне. Нынешний US Open Макарова начнёт матчем с 15-летней американкой Эллисон Ванг (WC), 137-й ракеткой мира.

Фелицата Дорофеева-Рыбас (11, 16 лет, 14-е место)

Девушка с необычным именем тоже дебютировала на «Шлемах» в этом году. Наилучший результат ей удалось показать на «Ролан Гаррос» — третий круг. На Уимблдоне Дорофеева-Рыбас смогла выиграть один матч, а на Australian Open не одержала ни одной победы. В этом году Фелицата смогла завоевать крупнейший для себя трофей по юниорам, взяв турнир J300 в Панчеве. А всего на её счету пять титулов. В первом круге US Open Дорофеева-Рыбас выйдет против 15-летней украинки Софьи Белинской, располагающейся на 61-й строчке в юниорской классификации.

Александра Малова (18 лет, 28-е место)

Малова в нынешнем сезоне сыграла на двух «Шлемах», пропустив Уимблдон. На Australian Open она дошла до второго круга, а вот на «Ролан Гаррос» уступила сразу же. В продолжение юниорской карьеры Александра смогла выиграть шесть трофеев, и главные из них — J200 в Претории и Фергане в сезоне-2025. На старте US Open Малова сразится с 14-летней американкой Ишей Манчалой, занимающей 347-ю позицию в юниорском рейтинге.

Екатерина Доценко (14 лет, 33-е место)

Самая юная представительница России на этом US Open. Несмотря на возраст, Доценко на «Ролан Гаррос» в этом сезоне с первой попытки дошла до 1/4 финала, а на Уимблдоне её остановили во втором круге. В текущем сезоне Екатерина завоевала трофей на турнире J300 в Нью-Дели, а в прошлом году выиграла пять юниорских титулов. Первой соперницей Доценко на отчётном турнире станет 18-летняя канадка Надя Лагаев, замыкающая топ-40 рейтинга.

Полина Березина (17 лет, 41-е место)

Дебют Березиной на юниорских мэйджорах состоялся на Уимблдоне в этом сезоне, и тогда россиянка покинула сетку после первого же матча. В 2026-м Полина пока не брала титулов, однако в общей сложности на её счету четыре юниорских трофея. В минувшем сезоне россиянка стала сильнейшей на турнире категории J200 в Претории. В первом раунде US Open Березину ожидает встреча с 17-летней американской теннисисткой Чуквумелие Кларк, 52-й ракеткой мира.

Алиса Терентьева (16 лет, 74-е место)

Терентьева впервые выступила на юниорских ТБШ на Australian Open в этом году, но не выиграла тогда ни одной встречи. По юниорам у неё три титула (но в этом сезоне — ни одного), и два из них были завоёваны на турнирах J100 — в Дакахлии в 2024-м и в Фуджайре — в минувшем сезоне. Со жребием на этом US Open Терентьевой не повезло: в первом матче она встретится с лидером юниорского рейтинга Синьжань Сунь — китаянке тоже 16 лет.

Арина Малыгина (Q, 18 лет, 108-е место)

Малыгина преодолела квалификацию, и теперь ей предстоит дебют на юниорских мэйджорах. На её счету уже шесть трофеев по соответствующему возрасту, и пять из них были взяты на уровне J100 (в том числе два — в текущем сезоне). Первой соперницей Малыгиной станет 17-летняя китаянка Ихань Цюй, замыкающая топ-30 юниорской классификации.

16-летней Кристины Лютовой, уже дебютировавшей на взрослом US Open (поражение в первом круге от олимпийской чемпионки Чжэн Циньвэнь), на юниорском турнире не будет. Вообще же предстоящие соревнования интересны тем, что по их итогам определится состав участников/участниц юниорского Итогового турнира, который каждый год проходит в Чэнду (Китай). В текущем сезоне эти соревнования пройдут с 21 по 25 октября.

Российские юноши на Итоговый почти наверняка не попадут. В топ-8 наших нет. В теории туда может пробиться Филаретов. Однако Кирилл занимает лишь 44-е место в гонке, и, чтобы пробиться в восьмёрку, нужно поистине невероятное стечение обстоятельств. Филаретов обязан брать титул и, кроме того, надеяться на массовые провалы всех без исключения конкурентов.

В женском рейтинге ситуация гораздо интереснее. В топ-8 в Гонке присутствуют две россиянки, а в топ-25 — ещё две. За титул дают 1000 очков, за финал — 700, за полуфинал — 490, за 1/4 финала — 300, за третий круг — 180, за второй — 90.