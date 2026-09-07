Медведев не дошёл до 1/4 финала US Open. Он уступил американцу, которого обыгрывал 6 раз

В воскресенье, 6 сентября, на US Open — 2026 начались сражения на стадии четвёртого круга. В нижней половине мужской одиночной сетки боролся всего лишь один представитель России — Даниил Медведев. Соперником нашего теннисиста стал хозяин кортов Фрэнсис Тиафо, которому достался 11-й номер посева. Но обо всём по порядку.

Путёвку в 1/8 финала нью-йоркского ТБШ Даниил завоевал после поединка, выигранного у Артура Риндеркнеша, с которым перед стартом битвы у него был равный счёт по личным встречам — 1-1. Чемпион US Open — 2021 провозился с французом на корте ровно два часа, чтобы добыть победу с одинаковым счётом по партиям — 6:4, 6:4, 6:4. В итоге на пути к четвёртому кругу соревнования Медведев не отдал соперникам ни одного сета! Наш теннисист впервые с 2024-го вышел в эту стадию на американском мэйджоре, а всего же он уже седьмой раз в карьере пробился туда.

На пресс-конференции россиянин рассыпался в комплиментах Риндеркнешу, а также положительно отозвался о качестве своей игры. «Этот матч был великолепным. Если спросить, по 10-балльной шкале оценил бы себя на семь с половиной или восемь. Я довольно строг к себе. Знаю, были моменты, когда мог сыграть лучше. Но это был отличный, добротный поединок, где я победил сильного соперника, очень этому рад. Артур – очень сложный игрок. У него мощная подача. Он может доставить неприятности всем. Мы это много раз видели. Я очень рад, что мне удалось одержать уверенную победу в матче. Это самое важное» — подчеркнул спортсмен.

В беседе с журналистами Даниил также ответил на вопрос, почему в текущем сезоне он не всегда показывает хорошие результаты на соревнованиях. «Потому что это спорт. Теннис, возможно, даже более сложен, чем другие виды. Это очень сложный процесс, требующий ментальных и физических усилий. Небольшая боль в икроножных мышцах — и сразу ухудшается подача. Возможно, из-за этого вы будете чувствовать себя немного хуже в психологическом плане. И, возможно, вы уступите в матче, когда выиграете 54 очка против 40.

У меня не болела рука, но, знаете, часто бывают промахи при ударах справа, которые видны на видеозаписи, тогда как сегодня промахов почти не было и тому подобное. Это нормально для тенниса — взлёты и падения. Конечно, когда ты первая ракетка мира, то хочется больше взлётов, но иногда случаются и спады. Я просто стараюсь придерживаться поставленных целей, стараюсь играть лучше, побеждать. Рад, что мне удалось сыграть действительно хорошо и пройти в следующий круг. Надеюсь, что в дальнейшем я смогу только повысить свой уровень», — отметил теннисист.

За выход в четвертьфинал турнира Медведев бился с очень хорошо знакомым ему Фрэнсисом Тиафо: спортсмены встречались друг с другом восемь раз, и до старта их нового матча лидерство по победам принадлежало россиянину — 6-2. Американец одерживал вверх над Даниилом в полуфинале квалификации Ниццы-2015 и в решающей встрече Кубка Лэйвера — 2024, а наш теннисист обыгрывал соперника в третьем круге Вашингтона-2019, на старте Australian Open — 2020, в четвёртом круге US Open — 2020, Майами-2021, в полуфинале Индиан-Уэллса-2023 и во втором круге Брисбена-2026.

В начале 2026-го Тиафо был всего лишь 30-й ракеткой мира, тогда как сейчас он стоит в двух шагах от попадания в десятку лучших и занимает 12-е место. Отметим, что в июне 2023-го американец уже попадал в топ-10 рейтинга. В коллекции у 28-летнего Фрэнсиса находится четыре трофея в одиночке, включая «пятисотник» в Галле-2026, а ещё спортсмен дважды принимал участие в решающем поединке «Мастерса» в Цинциннати (2024, 2026). В парном разряде теннисист добирался до финала Хьюстона-2017, однако завоевать титул ему и напарнику не удалось.

Накануне поединка Даниила и Фрэнсиса двукратная чемпионка ТБШ Светлана Кузнецова заявила, что россиянину придётся нелегко в этом матче из-за трибун, которые будут активно болеть за американского теннисиста. «Конечно, ждём и болеем за Даню! Ой как ему будет непросто. Ведь играть придётся не только против Тиафо, но и практически против целого стадиона, который будет гнать американца вперёд. Уже предвкушаю, как там будет горячо», — написала Кузнецова в телеграм-канале.

В первой партии спортсмены устроили на корте настоящие качели: сначала брейк сделал Медведев — 1:0, затем Тиафо ответил обратным — 1:1, чуть позже россиянин получил две возможности вновь захватить лидерство, однако упустил эти шансы — 2:2, после чего теннисисты опять обменялись подачами — 3:4. Даниил под ноль взял своё — 4:4 — и заработал три брейк-пойнта, которые ему не удалось реализовать — 4:5. Следом Фрэнсис и россиянин опять сделали по брейку — 6:6, и сет перешёл в тай-брейк. В итоге Медведев проиграл стартовый отрезок матча со счётом 6:7 (1:7) за 1 час 14 минут.

Во втором сете Даниил уже не сумел так активно действовать, как в первом. В пятом гейме он не удержал подачу — 2:3 — и позволил сопернику подтвердить брейк — 2:4. У Медведева был шанс перевернуть ход сражения, однако он им не воспользовался — 3:5. После этого россиянин под ноль взял своё — 4:5, следом он поборолся во время подачи Тиафо на партию, но всё же не справился с напором и уступил со счётом 4:6 за 43 минуты.

Даниил Медведев Фото: Pete Staples/Getty Images

В третьем сете Медведев хорошо проявил себя на собственной подаче — 1:0 — и впервые с первой партии сумел оформить брейк — 2:0. Однако увеличить преимущество нашему теннисисту не удалось: Тиафо с первой же попытки вернул потерянное — 1:2, после чего восстановил равновесие — 2:2. Дальше спортсмены брали только свои подачи, и партия плавно перетекла в тай-брейк. А там точнее оказался Фрэнсис, причём американец отыграл сетбол россиянина — 7:6 (7:1), 6:4, 7:6 (8:6) за 2 часа 58 минут.

Таким образом, Медведев не смог выйти в четвертьфинал US Open. Даниил с 2024-го не может добраться до этой стадии на мэйджорах, его лучший результат с тех пор — четвёртый круг американского ТБШ в этом году и 1/8 финала — на Australian Open текущего сезона. Счёт личных встреч между Медведевым и Тиафо теперь 6-3. Фрэнсиса дальше ждёт соотечественник Алекс Михельсен.

Матчи в основной сетке US Open проходят с 30 августа по 13 сентября. Следите за всеми подробностями на «Чемпионате».