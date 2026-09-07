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Прямая онлайн-трансляция US Open – 2026: Мирра Андреева, Потапова, Рыбакина, Осака, Хачанов, Тьен, сетка, расписание, где смотреть

Мирра Андреева рвётся в 1/4 финала US Open! Ещё сыграют Хачанов и Рыбакина. LIVE!
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция US Open 2026
Комментарии
В понедельник продолжится заключительный в сезоне «Шлем». На корты выйдут и двое россиян. Все подробности — в трансляции.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию девятого игрового дня 146-го по счёту розыгрыша US Open. Сегодня, 7 сентября, завершится четвёртый круг. Должно быть сыграно восемь поединков: по четыре у мужчин из верхней половины сетки и у женщин – из нижней. На корты выйдут и двое россиян — Мирра Андреева (пятый номер посева) и Карен Хачанов. Также сыграют и другие топ-теннисисты — Елена Рыбакина (2) из Казахстана, американка Кори Гауфф (4), Ига Швёнтек (8) из Польши и немец Александр Зверев (1). За всеми подробностями следите в нашем лайве дня.

US Open – 2026. Мужчины. Сетка
US Open – 2026. Женщины. Сетка
US Open (ж). 4-й круг
07 сентября 2026, понедельник. 18:10 МСК
Мирра Андреева
5
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Потапова
25
Австрия
Анастасия Потапова
А. Потапова
US Open (ж). 4-й круг
07 сентября 2026, понедельник. 21:30 МСК
Наоми Осака
13
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
US Open (м). 4-й круг
07 сентября 2026, понедельник. 23:00 МСК
Карен Хачанов
50
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Лёнер Тьен
15
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Расписание понедельника
Live Даниил Сальников

В ночь с 6 на 7 сентября на US Open закончились первые матчи четвёртого круга в одиночных сетках. Свою встречу провела Анна Калинская. Россиянка впервые играла во второй неделе на Открытом чемпионате США и находилась в шаге от того, чтобы в третий раз в карьере выйти в четвертьфинал турнира «Большого шлема». Читайте подробности в нашем обзоре.

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16:46 Даниил Сальников

В воскресенье, 6 сентября, на US Open — 2026 начались сражения на стадии четвёртого круга. В нижней половине мужской одиночной сетки боролся всего лишь один представитель России — Даниил Медведев. Соперником нашего теннисиста стал хозяин кортов Фрэнсис Тиафо, которому достался 11-й номер посева. Читайте подробности в нашем обзоре.

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16:21 Даниил Сальников

Накануне прошёл очень насыщенный игровой день на US Open. Все подробности читайте в нашем прошлом лайве.

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Расписание понедельника

Продолжается US Open. В понедельник пройдёт девятый игровой день. Вот как выглядит расписание дня.

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