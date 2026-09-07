Мирра Андреева рвётся в 1/4 финала US Open! Ещё сыграют Хачанов и Рыбакина. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию девятого игрового дня 146-го по счёту розыгрыша US Open. Сегодня, 7 сентября, завершится четвёртый круг. Должно быть сыграно восемь поединков: по четыре у мужчин из верхней половины сетки и у женщин – из нижней. На корты выйдут и двое россиян — Мирра Андреева (пятый номер посева) и Карен Хачанов. Также сыграют и другие топ-теннисисты — Елена Рыбакина (2) из Казахстана, американка Кори Гауфф (4), Ига Швёнтек (8) из Польши и немец Александр Зверев (1). За всеми подробностями следите в нашем лайве дня.
В ночь с 6 на 7 сентября на US Open закончились первые матчи четвёртого круга в одиночных сетках. Свою встречу провела Анна Калинская. Россиянка впервые играла во второй неделе на Открытом чемпионате США и находилась в шаге от того, чтобы в третий раз в карьере выйти в четвертьфинал турнира «Большого шлема». Читайте подробности в нашем обзоре.
В воскресенье, 6 сентября, на US Open — 2026 начались сражения на стадии четвёртого круга. В нижней половине мужской одиночной сетки боролся всего лишь один представитель России — Даниил Медведев. Соперником нашего теннисиста стал хозяин кортов Фрэнсис Тиафо, которому достался 11-й номер посева. Читайте подробности в нашем обзоре.
Накануне прошёл очень насыщенный игровой день на US Open. Все подробности читайте в нашем прошлом лайве.
Расписание понедельника
Продолжается US Open. В понедельник пройдёт девятый игровой день. Вот как выглядит расписание дня.