Мирра Андреева рвётся в 1/4 финала US Open! Ещё сыграют Хачанов и Рыбакина. LIVE!

В понедельник продолжится заключительный в сезоне «Шлем». На корты выйдут и двое россиян. Все подробности — в трансляции.

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«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию девятого игрового дня 146-го по счёту розыгрыша US Open. Сегодня, 7 сентября, завершится четвёртый круг. Должно быть сыграно восемь поединков: по четыре у мужчин из верхней половины сетки и у женщин – из нижней. На корты выйдут и двое россиян — Мирра Андреева (пятый номер посева) и Карен Хачанов. Также сыграют и другие топ-теннисисты — Елена Рыбакина (2) из Казахстана, американка Кори Гауфф (4), Ига Швёнтек (8) из Польши и немец Александр Зверев (1). За всеми подробностями следите в нашем лайве дня.