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Прямая онлайн-трансляция US Open 2026: Рыбакина, Чжэн Циньвэнь, Мирра Андреева, Гауфф, Хачанов, сетка, расписание, где смотреть

Хачанов ворвался в полуфинал US Open! Рыбакина тоже победила, Мирра выбыла. Как это было
Арина Полуянова Даниил Сальников
,
US Open — 2026. LIVE!
Комментарии
В среду продолжился заключительный в сезоне «Шлем». На корты вышли и двое россиян. Все подробности – в трансляции.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию 11-го игрового дня 146-го по счёту розыгрыша US Open. Сегодня, 9 сентября, завершатся четвертьфиналы. Должно быть сыграно четыре поединка: по два у мужчин из верхней половины сетки и у женщин – из нижней. Матчей в одиночке осталось так мало, что они уже умещаются на одном центральном корте, оснащённом раздвижной крышей на случай осадков. В этот день сыграют Чжэн Циньвэнь (Q) — Елена Рыбакина (второй номер посева), Мирра Андреева (5) — Кори Гауфф (4), Карен Хачанов — Александр Блокс (28) и Александр Зверев (1) — Ботик ван де Зандсхулп.

US Open – 2026. Мужчины. Сетка
US Open – 2026. Женщины. Сетка
US Open (ж). 1/4 финала
09 сентября 2026, среда. 18:40 МСК
Чжэн Циньвэнь
121
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 4
3 		6 6
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
US Open (ж). 1/4 финала
09 сентября 2026, среда. 21:20 МСК
Мирра Андреева
5
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 7 2
2 		7 9 6
         
Кори Гауфф
4
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
US Open (м). 1/4 финала
10 сентября 2026, четверг. 00:10 МСК
Карен Хачанов
50
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
3 : 0
Rt
1 2 3 4 5
             
6 		7 3
2 		5 2
             
Александр Блокс
34
Бельгия
Александр Блокс
А. Блокс
Расписание нового игрового дня Хачанов сыграет в полуфинале Шнайдер играет парный полуфинал Мирра выбыла Рыбакина — полуфиналистка USO и №1 в мире! Расписание среды
10 сентября 2026
07:54 Даниил Сальников

Александр Зверев в трёх сетах разобрался с Ботиком ван де Зандсхулпом — 6:2, 7:5, 6:1 — и теперь будет соперником Карена Хачанова по полуфиналу.

US Open (м). 1/4 финала
10 сентября 2026, четверг. 03:00 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 6
2 		5 1
             
Ботик ван де Зандсхулп
70
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
02:03 Даниил Сальников

Расписание нового игрового дня

Стало известно расписание теннисных матчей, которые пройдут на US Open в ночь с четверга, 10 сентября, на пятницу, 11 сентября.

01:59 Арина Полуянова

Подробнее о четвертьфинальном матче Хачанова и Блокса — в нашем свежем обзоре:

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Хачанов — третий раз в полуфинале «Шлема»! Его соперник снялся в ходе матча
01:52 Арина Полуянова

Изучаем мужскую сетку US Open, в которой уже известны три полуфиналиста.

US Open - 2026. Мужчины. Турнирная сетка
01:51 Арина Полуянова

Хачанов сыграет в полуфинале

И всё-таки не смог доиграть матч Блокс. Александр снялся при счёте 2:3 в третьем сете.

Хачанов вышел в полуфинал US Open, где сразится с Александром Зверевым или Ботиком ван де Зандсхулпом.

US Open (м). 1/4 финала
10 сентября 2026, четверг. 00:10 МСК
Карен Хачанов
50
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
3 : 0
Rt
1 2 3 4 5
             
6 		7 3
2 		5 2
             
Александр Блокс
34
Бельгия
Александр Блокс
А. Блокс
01:28 Арина Полуянова

Второй сет тоже за Хачановым — 7:5. У Блокса вновь медицинский тайм-аут, но теперь — из-за жалоб на поясницу.

Александр Блокс

Александр Блокс

Фото: Скриншот трансляции

01:23 Арина Полуянова

Александр даже подходил к команде и советовался относительно болей в спине.

Александр Блокс с командой

Александр Блокс с командой

Фото: Скриншот трансляции

01:22 Арина Полуянова

11-й гейм, и Хачанов делает брейк! Карен будет подавать на второй сет при 6:5. Блокс ходит, придерживаясь за спину.

01:01 Арина Полуянова

Шнайдер/Мертенс, увы, потерпели поражение в полуфинале. Девушки уступили первым сеяным Синяковой/Таунсенд со счётом 0:6, 6:7(8:10).

US Open — парный разряд (ж). 1/2 финала
09 сентября 2026, среда. 23:10 МСК
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
Тэйлор Таунсенд
США
Тэйлор Таунсенд
К. Синякова Т. Таунсенд
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 10
0 		6 8
         
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Э. Мертенс Д. Шнайдер
00:48 Арина Полуянова

В прошлом матче в Нью-Йорке Блокс тоже брал медицинский тайм-аут, но тогда — из-за болей в ребре. После игры Александр сказал журналистам, что даже на обезболивающих продолжает ощущать дискомфорт. Однако с Кареном бельгиец борется.

00:44 Арина Полуянова

Блокс в перерыве между сетами взял медицинский тайм-аут. Александра потревожила мозоль.

Александр Блокс

Александр Блокс

Фото: Скриншот трансляции

00:43 Арина Полуянова

Не без труда, но всё же закрыл Хачанов первый сет на подаче со счётом 6:2. Хотя Блокс в заключительном гейме зацепился за пару брейк-пойнтов.

US Open (м). 1/4 финала
10 сентября 2026, четверг. 00:10 МСК
Карен Хачанов
50
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
3 : 0
Rt
1 2 3 4 5
             
6 		7 3
2 		5 2
             
Александр Блокс
34
Бельгия
Александр Блокс
А. Блокс
00:35 Арина Полуянова

Хачанов ведёт у Блокса с двумя брейками в первом сете — 5:2. Через мгновение Карен будет новыми мячами подавать на партию.

Карен Хачанов

Карен Хачанов

Фото: Patrick Smith/Getty Images

00:06 Арина Полуянова

Карен Хачанов и Александр Блокс уже на корте! Парни вступают в борьбу за полуфинал US Open. Для них это первая встреча.

US Open (м). 1/4 финала
10 сентября 2026, четверг. 00:10 МСК
Карен Хачанов
50
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
3 : 0
Rt
1 2 3 4 5
             
6 		7 3
2 		5 2
             
Александр Блокс
34
Бельгия
Александр Блокс
А. Блокс
00:05 Арина Полуянова

Шнайдер играет парный полуфинал

А параллельно Диана Шнайдер борется за финал парного US Open! Вместе с Элисе Мертенс они первый сет под ноль проиграли Катержине Синяковой/Тэйлор Таунсенд, а во втором ведут с брейком (4:1).

US Open — парный разряд (ж). 1/2 финала
09 сентября 2026, среда. 23:10 МСК
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
Тэйлор Таунсенд
США
Тэйлор Таунсенд
К. Синякова Т. Таунсенд
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 10
0 		6 8
         
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Э. Мертенс Д. Шнайдер
00:03 Арина Полуянова

Если хотите знать больше подробностей о поединке Гауфф и Андреевой, читайте наш свежий обзор:

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Ну как же так?! Мирра упустила два матчбола и осталась без полуфинала US Open
Ну как же так?! Мирра упустила два матчбола и осталась без полуфинала US Open
9 сентября 2026
23:45 Арина Полуянова

Гауфф спасла два матчбола в этой встрече. И заслужила овации от родной публики.

Кори Гауфф

Кори Гауфф

Фото: Скриншот трансляции

23:44 Арина Полуянова

Мирра выбыла

Не смогла Андреева справиться с давлением в решающем сете, особенно после упущенных матчболов во второй партии.

Мирра в шестой раз проиграла Кори Гауфф. Американка на этот раз одержала победу со счётом 2:6, 7:6(9:7), 2:6. Дальше она встретится с Еленой Рыбакиной.

US Open (ж). 1/4 финала
09 сентября 2026, среда. 21:20 МСК
Мирра Андреева
5
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 7 2
2 		7 9 6
         
Кори Гауфф
4
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
23:36 Арина Полуянова

Никак не клеится игра у Мирры в решающем сете. Кори при 5:2 по геймам будет подавать на матч.

Кори Гауфф

Кори Гауфф

Фото: Скриншот трансляции

23:25 Арина Полуянова

Как обидно ошиблась Мирра при 30:40 на своей подаче!.. Сказывается волнение. Гауфф в третьем сете ведёт с брейком (2:1).

Мирра Андреева

Мирра Андреева

Фото: Скриншот трансляции

23:10 Арина Полуянова

Эх, не реализовала Мирра два матчбола на тай-брейке! Они с Гауфф ушли в решающую партию.

US Open (ж). 1/4 финала
09 сентября 2026, среда. 21:20 МСК
Мирра Андреева
5
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 7 2
2 		7 9 6
         
Кори Гауфф
4
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
22:57 Арина Полуянова

У Кори и Мирры — тай-брейк во втором сете. Мама Раиса Андреева смотрит с трибун.

Раиса Андреева

Раиса Андреева

Фото: Скриншот трансляции

22:43 Арина Полуянова

И оформила обратный брейк Мирра! Не дала Кори подать на сет! 4:5 по геймам во второй партии.

Мирра Андреева

Мирра Андреева

Фото: Скриншот трансляции

22:36 Арина Полуянова

Во втором сете Гауфф ведёт с преимуществом. При 5:3 она подаёт на партию.

Кори Гауфф

Кори Гауфф

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

21:54 Арина Полуянова

Изучаем статистику первой партии Андреевой и Гауфф:

Статистика первого сета

Статистика первого сета

Фото: Скриншот трансляции

21:54 Арина Полуянова

Первый сет за Миррой Андреевой — 6:2. Кори Гауфф ушла в подтрибунное помещение.

US Open (ж). 1/4 финала
09 сентября 2026, среда. 21:20 МСК
Мирра Андреева
5
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 7 2
2 		7 9 6
         
Кори Гауфф
4
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
21:32 Арина Полуянова

3:0 в пользу Андреевой на старте! Гауфф проиграла ещё одну свою подачу.

Кори Гауфф

Кори Гауфф

Фото: Скриншот трансляции

21:24 Арина Полуянова

Интригующее начало: Мирра под ноль забрала подачу соперницы. Есть ранний брейк (1:0).

Мирра Андреева

Мирра Андреева

Фото: Sarah Stier/Getty Images

21:21 Арина Полуянова

Кончита Мартинес на месте, в боксе! Волнительный нас ждёт матч.

Кончита Мартинес

Кончита Мартинес

Фото: Скриншот трансляции

21:19 Арина Полуянова

Мирра Андреева и Кори Гауфф начинают четвертьфинальную встречу в Нью-Йорке! Смотрим:

US Open (ж). 1/4 финала
09 сентября 2026, среда. 21:20 МСК
Мирра Андреева
5
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 7 2
2 		7 9 6
         
Кори Гауфф
4
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
21:17 Арина Полуянова

Если пропустили матч Елены Рыбакиной и Чжэн Циньвэнь, читайте наш свежий обзор:

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Первая в мире! Рыбакина добралась до цели, к которой шла всю свою жизнь
Первая в мире! Рыбакина добралась до цели, к которой шла всю свою жизнь
21:03 Арина Полуянова

Рыбакина — полуфиналистка USO и №1 в мире!

Елена Рыбакина закрыла четвертьфинальную встречу с Чжэн Циньвэнь в свою пользу — 3:6, 6:1, 6:4.

Благодаря выходу в 1/2 финала US Open Елена обеспечила себе звание первой ракетки мира по итогам турнира! Дальше она сыграет с Миррой Андреевой или Кори Гауфф.

US Open (ж). 1/4 финала
09 сентября 2026, среда. 18:40 МСК
Чжэн Циньвэнь
121
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 4
3 		6 6
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
20:56 Арина Полуянова

Как заметно просела Чжэн Циньвэнь в концовке третьего сета. В последних 15 розыгрышах выиграла лишь четыре.

Статистика

Статистика

Фото: Скриншот трансляции

20:55 Арина Полуянова

Важнейший брейк у Рыбакиной! Елена в девятом гейме сделала брейк. При 5:4 в решающем сете Елена будет подавать на матч и на первую строчку рейтинга.

Елена Рыбакина

Елена Рыбакина

Фото: Скриншот трансляции

20:08 Даниил Сальников

За 38 минут забрала Елена Рыбакина вторую партию — 6:1 и сравняла счёт по сетам — 1:1. Впереди — решающая партия.

US Open (ж). 1/4 финала
09 сентября 2026, среда. 18:40 МСК
Чжэн Циньвэнь
121
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 4
3 		6 6
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
20:05 Даниил Сальников

И следом сама добилась второго брейка за партию Елена Рыбакина — 5:1. Сразу же будет подача на второй сет.

Елена Рыбакина

Елена Рыбакина

Фото: Скриншот трансляции

20:00 Даниил Сальников

В 5-м гейме Елена Рыбакина смогла отыграть брейк-пойнт соперницы и удержала отрыв — 4:1.

Елена Рыбакина

Елена Рыбакина

Фото: Скриншот трансляции

19:47 Даниил Сальников

Уверенно начала второй сет Елена Рыбакина и сразу же добилась брейка — 2:0.

Елена Рыбакина

Елена Рыбакина

Фото: Caleb Bowlin/Getty Images

19:30 Даниил Сальников

Во время подачи Чжэн Циньвэнь на сет Елена Рыбакина не реализовала 5 брейк-пойнта, а китаянка сама лишь с 4-го сетбола забрала партию — 6:3 за 46 минут.

US Open (ж). 1/4 финала
09 сентября 2026, среда. 18:40 МСК
Чжэн Циньвэнь
121
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 4
3 		6 6
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
19:19 Даниил Сальников

16-летняя Фелицата Дорофеева-Рыбас в третьем круге юниорского US Open проиграла бразильской теннисистке Науани Витория Леме да Силва — 2:6, 4:6 за 1 час 5 минут.

19:18 Даниил Сальников

В 8-м гейме Чжэн Циньвэнь заработала первые брейк-пойнты за матч и реализовала вторую попытку — 5:3. Сразу будет подача на сет.

Чжэнь Циньвэнь

Чжэнь Циньвэнь

Фото: Al Bello/Getty Images

18:58 Даниил Сальников

Пока теннисистки уверенно контролируют геймы на своих подачах. Счёт ничейный — 2:2.

Чжэн Циньвэнь

Чжэн Циньвэнь

Фото: Скриншот трансляции

18:37 Даниил Сальников

Начинается 11-й игровой день на US Open. Первым запуском на Артур Эш Стэдиум встречаются Елена Рыбакина и Чжэн Циньвэнь. Первой будет подавать китаянка. За всеми подробностями матча можно следить в нашей текстовой трансляции.

US Open (ж). 1/4 финала
09 сентября 2026, среда. 18:40 МСК
Чжэн Циньвэнь
121
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 4
3 		6 6
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
18:10 Даниил Сальников

Мирра Андреева, победив Анастасию Потапову, впервые вышла в 1/4 финала US Open.

Последний раз представительница России добиралась до этой стадии американского ТБШ 12 лет назад.

17:40 Даниил Сальников

На US Open — 2026 приняли старт 14 россиян (4 мужчины и 10 женщин).

До 2-го круга добрались 8 из них, до 3-го — 6, во вторую неделю ТБШ пробилось четверо, а в 1/4 финала вышли 2 россиянина — Мирра Андреева и Карен Хачанов.

17:11 Даниил Сальников

В двух одиночных сетках US Open — 2026 оказалось 19 чемпионов ТБШ (6 мужчин и 13 женщин). Во 2-й круг не сумели пробиться сразу шестеро из них (3+3), в 3-й — ещё два (0+2), в 4-й — ещё один (0+1), а в 1/4 финала — ещё трое (1+2).

16:40 Даниил Сальников

Во вторник, 8 сентября, в Нью-Йорке продолжился Открытый чемпионат США, последний в сезоне турнир «Большого шлема». Вчерашний игровой день в Нью-Йорке открывал программу матчей четвертьфиналов. Сегодня за выход в полуфинал предстоит сражаться двум оставшимся в сетках взрослых одиночек представителям российского тенниса – Мирре Андреевой и Карену Хачанову – а вчера свой четвертьфинальный поединок провела белоруска Арина Соболенко.

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16:07 Даниил Сальников

Накануне прошёл очень интенсивный игровой день на US Open. Все подробности читайте в нашем прошлом лайве.

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Шелтон выбил Алькараса из сетки US Open! Соболенко и Тиафо победили. Как это было
15:39 Даниил Сальников

Расписание среды

Продолжается US Open. В среду пройдёт одиннадцатый игровой день. Вот как выглядит расписание дня.

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