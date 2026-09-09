Хачанов ворвался в полуфинал US Open! Рыбакина тоже победила, Мирра выбыла. Как это было

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«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию 11-го игрового дня 146-го по счёту розыгрыша US Open. Сегодня, 9 сентября, завершатся четвертьфиналы. Должно быть сыграно четыре поединка: по два у мужчин из верхней половины сетки и у женщин – из нижней. Матчей в одиночке осталось так мало, что они уже умещаются на одном центральном корте, оснащённом раздвижной крышей на случай осадков. В этот день сыграют Чжэн Циньвэнь (Q) — Елена Рыбакина (второй номер посева), Мирра Андреева (5) — Кори Гауфф (4), Карен Хачанов — Александр Блокс (28) и Александр Зверев (1) — Ботик ван де Зандсхулп.
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Александр Зверев в трёх сетах разобрался с Ботиком ван де Зандсхулпом — 6:2, 7:5, 6:1 — и теперь будет соперником Карена Хачанова по полуфиналу.
Расписание нового игрового дня
Стало известно расписание теннисных матчей, которые пройдут на US Open в ночь с четверга, 10 сентября, на пятницу, 11 сентября.
Подробнее о четвертьфинальном матче Хачанова и Блокса — в нашем свежем обзоре:
Изучаем мужскую сетку US Open, в которой уже известны три полуфиналиста.
Хачанов сыграет в полуфинале
И всё-таки не смог доиграть матч Блокс. Александр снялся при счёте 2:3 в третьем сете.
Хачанов вышел в полуфинал US Open, где сразится с Александром Зверевым или Ботиком ван де Зандсхулпом.
Второй сет тоже за Хачановым — 7:5. У Блокса вновь медицинский тайм-аут, но теперь — из-за жалоб на поясницу.
Александр Блокс
Фото: Скриншот трансляции
Александр даже подходил к команде и советовался относительно болей в спине.
Александр Блокс с командой
Фото: Скриншот трансляции
11-й гейм, и Хачанов делает брейк! Карен будет подавать на второй сет при 6:5. Блокс ходит, придерживаясь за спину.
Шнайдер/Мертенс, увы, потерпели поражение в полуфинале. Девушки уступили первым сеяным Синяковой/Таунсенд со счётом 0:6, 6:7(8:10).
В прошлом матче в Нью-Йорке Блокс тоже брал медицинский тайм-аут, но тогда — из-за болей в ребре. После игры Александр сказал журналистам, что даже на обезболивающих продолжает ощущать дискомфорт. Однако с Кареном бельгиец борется.
Блокс в перерыве между сетами взял медицинский тайм-аут. Александра потревожила мозоль.
Александр Блокс
Фото: Скриншот трансляции
Не без труда, но всё же закрыл Хачанов первый сет на подаче со счётом 6:2. Хотя Блокс в заключительном гейме зацепился за пару брейк-пойнтов.
Хачанов ведёт у Блокса с двумя брейками в первом сете — 5:2. Через мгновение Карен будет новыми мячами подавать на партию.
Карен Хачанов
Фото: Patrick Smith/Getty Images
Карен Хачанов и Александр Блокс уже на корте! Парни вступают в борьбу за полуфинал US Open. Для них это первая встреча.
Шнайдер играет парный полуфинал
А параллельно Диана Шнайдер борется за финал парного US Open! Вместе с Элисе Мертенс они первый сет под ноль проиграли Катержине Синяковой/Тэйлор Таунсенд, а во втором ведут с брейком (4:1).
Если хотите знать больше подробностей о поединке Гауфф и Андреевой, читайте наш свежий обзор:
Гауфф спасла два матчбола в этой встрече. И заслужила овации от родной публики.
Кори Гауфф
Фото: Скриншот трансляции
Мирра выбыла
Не смогла Андреева справиться с давлением в решающем сете, особенно после упущенных матчболов во второй партии.
Мирра в шестой раз проиграла Кори Гауфф. Американка на этот раз одержала победу со счётом 2:6, 7:6(9:7), 2:6. Дальше она встретится с Еленой Рыбакиной.
Никак не клеится игра у Мирры в решающем сете. Кори при 5:2 по геймам будет подавать на матч.
Кори Гауфф
Фото: Скриншот трансляции
Как обидно ошиблась Мирра при 30:40 на своей подаче!.. Сказывается волнение. Гауфф в третьем сете ведёт с брейком (2:1).
Мирра Андреева
Фото: Скриншот трансляции
Эх, не реализовала Мирра два матчбола на тай-брейке! Они с Гауфф ушли в решающую партию.
У Кори и Мирры — тай-брейк во втором сете. Мама Раиса Андреева смотрит с трибун.
Раиса Андреева
Фото: Скриншот трансляции
И оформила обратный брейк Мирра! Не дала Кори подать на сет! 4:5 по геймам во второй партии.
Мирра Андреева
Фото: Скриншот трансляции
Во втором сете Гауфф ведёт с преимуществом. При 5:3 она подаёт на партию.
Кори Гауфф
Фото: Matthew Stockman/Getty Images
Изучаем статистику первой партии Андреевой и Гауфф:
Статистика первого сета
Фото: Скриншот трансляции
Первый сет за Миррой Андреевой — 6:2. Кори Гауфф ушла в подтрибунное помещение.
3:0 в пользу Андреевой на старте! Гауфф проиграла ещё одну свою подачу.
Кори Гауфф
Фото: Скриншот трансляции
Интригующее начало: Мирра под ноль забрала подачу соперницы. Есть ранний брейк (1:0).
Мирра Андреева
Фото: Sarah Stier/Getty Images
Кончита Мартинес на месте, в боксе! Волнительный нас ждёт матч.
Кончита Мартинес
Фото: Скриншот трансляции
Мирра Андреева и Кори Гауфф начинают четвертьфинальную встречу в Нью-Йорке! Смотрим:
Если пропустили матч Елены Рыбакиной и Чжэн Циньвэнь, читайте наш свежий обзор:
Рыбакина — полуфиналистка USO и №1 в мире!
Елена Рыбакина закрыла четвертьфинальную встречу с Чжэн Циньвэнь в свою пользу — 3:6, 6:1, 6:4.
Благодаря выходу в 1/2 финала US Open Елена обеспечила себе звание первой ракетки мира по итогам турнира! Дальше она сыграет с Миррой Андреевой или Кори Гауфф.
Как заметно просела Чжэн Циньвэнь в концовке третьего сета. В последних 15 розыгрышах выиграла лишь четыре.
Статистика
Фото: Скриншот трансляции
Важнейший брейк у Рыбакиной! Елена в девятом гейме сделала брейк. При 5:4 в решающем сете Елена будет подавать на матч и на первую строчку рейтинга.
Елена Рыбакина
Фото: Скриншот трансляции
За 38 минут забрала Елена Рыбакина вторую партию — 6:1 и сравняла счёт по сетам — 1:1. Впереди — решающая партия.
И следом сама добилась второго брейка за партию Елена Рыбакина — 5:1. Сразу же будет подача на второй сет.
Елена Рыбакина
Фото: Скриншот трансляции
В 5-м гейме Елена Рыбакина смогла отыграть брейк-пойнт соперницы и удержала отрыв — 4:1.
Елена Рыбакина
Фото: Скриншот трансляции
Уверенно начала второй сет Елена Рыбакина и сразу же добилась брейка — 2:0.
Елена Рыбакина
Фото: Caleb Bowlin/Getty Images
Во время подачи Чжэн Циньвэнь на сет Елена Рыбакина не реализовала 5 брейк-пойнта, а китаянка сама лишь с 4-го сетбола забрала партию — 6:3 за 46 минут.
16-летняя Фелицата Дорофеева-Рыбас в третьем круге юниорского US Open проиграла бразильской теннисистке Науани Витория Леме да Силва — 2:6, 4:6 за 1 час 5 минут.
В 8-м гейме Чжэн Циньвэнь заработала первые брейк-пойнты за матч и реализовала вторую попытку — 5:3. Сразу будет подача на сет.
Чжэнь Циньвэнь
Фото: Al Bello/Getty Images
Пока теннисистки уверенно контролируют геймы на своих подачах. Счёт ничейный — 2:2.
Чжэн Циньвэнь
Фото: Скриншот трансляции
Начинается 11-й игровой день на US Open. Первым запуском на Артур Эш Стэдиум встречаются Елена Рыбакина и Чжэн Циньвэнь. Первой будет подавать китаянка. За всеми подробностями матча можно следить в нашей текстовой трансляции.
Мирра Андреева, победив Анастасию Потапову, впервые вышла в 1/4 финала US Open.
Последний раз представительница России добиралась до этой стадии американского ТБШ 12 лет назад.
На US Open — 2026 приняли старт 14 россиян (4 мужчины и 10 женщин).
До 2-го круга добрались 8 из них, до 3-го — 6, во вторую неделю ТБШ пробилось четверо, а в 1/4 финала вышли 2 россиянина — Мирра Андреева и Карен Хачанов.
В двух одиночных сетках US Open — 2026 оказалось 19 чемпионов ТБШ (6 мужчин и 13 женщин). Во 2-й круг не сумели пробиться сразу шестеро из них (3+3), в 3-й — ещё два (0+2), в 4-й — ещё один (0+1), а в 1/4 финала — ещё трое (1+2).
Во вторник, 8 сентября, в Нью-Йорке продолжился Открытый чемпионат США, последний в сезоне турнир «Большого шлема». Вчерашний игровой день в Нью-Йорке открывал программу матчей четвертьфиналов. Сегодня за выход в полуфинал предстоит сражаться двум оставшимся в сетках взрослых одиночек представителям российского тенниса – Мирре Андреевой и Карену Хачанову – а вчера свой четвертьфинальный поединок провела белоруска Арина Соболенко.
Накануне прошёл очень интенсивный игровой день на US Open. Все подробности читайте в нашем прошлом лайве.
Расписание среды
Продолжается US Open. В среду пройдёт одиннадцатый игровой день. Вот как выглядит расписание дня.
- 24 сентября 2026
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