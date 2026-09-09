В среду продолжился заключительный в сезоне «Шлем». На корты вышли и двое россиян. Все подробности – в трансляции.

Хачанов ворвался в полуфинал US Open! Рыбакина тоже победила, Мирра выбыла. Как это было

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«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию 11-го игрового дня 146-го по счёту розыгрыша US Open. Сегодня, 9 сентября, завершатся четвертьфиналы. Должно быть сыграно четыре поединка: по два у мужчин из верхней половины сетки и у женщин – из нижней. Матчей в одиночке осталось так мало, что они уже умещаются на одном центральном корте, оснащённом раздвижной крышей на случай осадков. В этот день сыграют Чжэн Циньвэнь (Q) — Елена Рыбакина (второй номер посева), Мирра Андреева (5) — Кори Гауфф (4), Карен Хачанов — Александр Блокс (28) и Александр Зверев (1) — Ботик ван де Зандсхулп.