«Тренер Соболенко ходил на мои матчи в Нью-Йорке». Разговор с Яценко о дебюте на US Open

Турниры «Большого шлема» каждый раз напоминают, как много у нас классных молодых теннисистов! На US Open — 2026 о себе громко заявила 22-летняя Полина Яценко. Молодая россиянка пробилась через три круга квалификации, в первом круге основной сетки провела сумасшедший матч с мексиканкой Ренатой Сарасуа, а во втором сыграла с первым номером посева Ариной Соболенко на стадионе Артура Эша.

Мы уже общались с Полиной год назад, когда она взяла свой первый турнир серии WTA-125. А теперь спустя некоторое время поговорили вновь, но уже о дебюте в основе ТБШ, встрече с лидером мирового рейтинга и внезапно обрушившемся внимании.

— Поздравляю с дебютом в основе ТБШ! Когда увидела свою сетку в квалификации, была ли мысль, что есть высокие шансы выйти в основу?

— Я не смотрю сетки вообще. Никогда не знаю, кто будет моим соперником через один круг, не загадываю наперёд, поэтому на US Open я от матча к матчу узнавала, с кем дальше играю. Провела турнир с верой в себя. Понимала, что будет сложно, но считала, что победа должна быть за мной.

— Было какое-то особенное предчувствие перед турниром?

— Да, мы провели очень большую работу и, в принципе, ждали такого результата, просто не знали, когда он случится, потому что американская серия, мягко говоря, была ужасной. Ничего не получалось. И морально, и физически никак не могли встать на рельсы, найти правильное направление в работе. Попереругались со всей командой. Но, слава богу, когда закончились соревнования в Цинциннати и началась подготовка к US Open, мы смогли найти компромисс и ключик к нашей работе. Поняли, на чём сфокусироваться и на что обратить внимание. Так что я просто работала, молча, без комментариев. Смирилась и доверилась тренеру.

— У тебя первый матч в основной сетке с мексиканкой Ренатой Сарасуа получился просто сумасшедший — 4:6, 6:4, 7:6 (10:7). Я смотрела все три с половиной часа. Камбэк в третьем сете, решающий тай-брейк. Что помогло выстоять в этом поединке?

— Я не знаю, на каком валидоле вы смотрели (смеётся). Я очень сильно волновалась, хотя знала, что мне это по силам. И всё зависело от того, насколько я смогу справиться с нервами. В начале второго сета было очень сложно, никак не получалось сфокусироваться на том, что нужно делать. В какой-то момент я уже вообще отчаялась, но именно в этот момент словила себя на мысли, что у меня есть очень хорошая возможность проявить себя, и будет очень обидно, если я просто сдамся и поддамся этому негативному настроению. Я решила: «Проиграю — и ничего страшного». Просто старалась сделать то, что от меня требуется тактически. Думала о каждом следующем розыгрыше.

В итоге я очень хотела победить. Наверное, даже больше, чем моя соперница.

Полина Яценко Фото: Garrett Ellwood/Getty Images

— Мыслительный процесс во время матча в основе ТБШ и на турнирах ITF отличается? Какие-то новые идеи или, наоборот, тревоги приходят в голову на «Шлемах»?

— Всё одинаково. Мне кажется, что каждый спортсмен хочет выиграть любой матч. Неважно, какой уровень у турнира, кто соперник. Чемпионский дух — он всегда сильнее.

— Какой матч сейчас кажется тяжелее: трёхсетовик с Сарасуа или две партии с Соболенко?

— Ох, очень разные матчи… Уровень тревожности и нервов был высокий в обеих встречах, но с Соболенко было очень тяжело справиться с публикой. Не в том плане, что они болели против меня — нет. Они были очень дипломатичны. Дело именно в количестве зрителей и масштабе корта — я на таком играла впервые. И с соперником такого уровня тоже встречалась в первый раз. У меня даже, к сожалению, не было возможности до матча потренироваться с кем-то из топ-5, топ-10. Так что на матч с Соболенко у меня был общий план, но не было чёткого понимания, что меня ждёт. Думаю, когда мы будем играть в следующий раз — даже если на этом же корте — будет уже чуть легче, потому что я буду знать, к чему готовиться.

— Раз ты не смотришь сетки, выходит, и о приближающейся встрече с Ариной не знала?

— Нет, мне сразу сказал мой тренер, не получилось сохранить интригу (смеётся). Однако это придало ещё больше мотивации и энергии [в матче с Сарасуа], потому что мне очень хотелось прожить такой опыт.

Полина Яценко (справа) и Арина Соболенко Фото: Robert Prange/Getty Images

— Когда мы общались год назад, ты сказала, что даже с Соболенко можно играть и авторитетов у тебя нет. А как ты себя ощущала в итоге перед реальной встречей с Ариной?

— Я не думала о том, что играю с Ариной. Да, совсем абстрагироваться от того, что ты играешь с ней — сложно. Она первая ракетка мира, а это в любом случае означает, что у человека колоссальный уровень и опыт. Для меня же это всё происходило впервые, было тяжелее справиться.

Не отказываюсь от своих слов о том, что она тоже человек, тоже проигрывает. Просто для того, чтобы её обыграть, нужно очень-очень много работать, что мы дальше и будем делать.

— После матча нашла для себя ответ, чем можно обыгрывать Арину?

— Знаете, можно смотреть со стороны, например, на Джоковича, и думать: «Если ему играть под право или под лево, то можно одержать победу». Но когда ты выходишь на матч, то план и исполнение становятся двумя разными вещами. В следующем нашем матче у меня тоже будет план на игру, однако нервы будут не так сильно на меня влиять.

— После игры ты что-то сказала Арине у сетки. Что это было?

— Она мне сказала, что всё происходящее — нормально и все через это проходят. Когда в первый раз играешь на таком карте, всех «накрывает». Я сказала, что у меня просто тахикардия началась от всего этого. Она ответила, что я молодец и всё будет хорошо.

— Пресс-конференции, внимание журналистов, матч на большущем стадионе Артура Эша — это создавало давление по ходу турнира?

— Что касается стадиона: я ходила на матчи других игроков на стадион и пыталась привыкнуть к его гулу, шуму. Но всё равно на трибуне и на корте совершенно разные ощущения. И пока ты не проживёшь этот опыт, к нему нельзя никак подготовиться.

Внимание мне было очень приятно получить. Читала все комментарии, они такие положительные, очень-очень приятно. Это, наоборот, даёт энергию, поддержку. Давление на данный момент не испытываю. Только положительный эффект.

— Кто помогал тебе по ходу турнира? Кто был с тобой в Штатах, а кто поддерживал дистанционно?

— Со мной на US Open был мой главный тренер Кобзарь Иван Николаевич, с которым мы работаем уже 10 лет. Также с нами ездил спарринг из нашей академии, но они с другой девочкой уехали чуть раньше, и до конца турнира со мной уже был только мой тренер. Дистанционно поддерживали мои родители. На валидоле сидели, смотрели мои матчи (улыбается). Болели все родственники, весь Мурманск, Воронеж. Также хотелось бы сказать большое спасибо Андрею и Карине, это друзья нашей семьи, которые очень большой вклад внесли в развитие моей карьеры. Благодаря этому у меня была возможность играть.

Иван Кобзарь (слева), Полина Яценко (посередине) Фото: из личного архива Полины Яценко

На некоторых моих матчах, кстати, сидел [тренер Арины Соболенко] Антон Дубров, так как они знакомы с моим тренером. Ещё писали Елена Веснина, Евгения Александровна Манюкова.

— С кем из больших игроков удалось познакомиться в Нью-Йорке?

— Времени было не очень много, но почти со всеми девочками из России мы знакомы. Ещё мне удалось сыграть пару с Кэти Бултер. Не очень удачно, но всё равно для меня важный первый опыт — я ещё не играла пару с человеком, кто стоит настолько выше в рейтинге.

— А удалось ли с кем-то из русских девушек сходить поужинать во время турнира?

— Нет, несколько раз договаривались, однако никак не получалось, потому что сначала у меня была игра в 11 утра, на следующий день — выходной, а у другой девочки была игра в 11 утра на следующий день. Перед матчами на это совершенно нет сил. Да и не нужно это.

— Что интересного случилось в Нью-Йорке за пределами тенниса?

— Вы не поверите, но мы даже на Times Square не сходили! Но я побывала в Музее современного искусства (MoMA). Там было так много картин Пикассо, Моне, Малевича, Ван Гога, Фриды Кало. Так культурно просветилась в свой выходной.

Полина Яценко Фото: из личного архива Полины Яценко

— Получила ли после US Open внимание от агентств, тренеров, новых спонсоров?

— Да, получила предложение от агентства Edge. Достаточно много игроков с ними сотрудничают. Что касается других брендов — нет. Я верна своему бренду 7/6. По-прежнему не отказываюсь от слов, что их одежда была для меня создана (смеётся).

То же самое с ракетками Solinco, которыми я играю уже 10 лет. Кстати, представитель компании был на всех моих матчах, за что ему спасибо.

— В этом сезоне ты играла квалификацию всех «Шлемов». Какой оставил у тебя самые яркие впечатления?

— Наверное, Австралия. Даже несмотря на то, что я там плохо сыграла, это был первый «Шлем», меня штормило просто страшно. Но там и организация хорошая, и сама страна потрясающая.

— Какие теперь планы на остаток сезона?

— Дай бог, всё будет хорошо и по здоровью, и по внешним факторам, планируем с 21 сентября сыграть семь турниров WTA подряд. Потом отправимся на предсезонную подготовку. Не уверена, что будем что-то играть в декабре. Там есть «100-тысячник» [турнир серии W100] в Дубае. Как вариант, его можно сыграть перед Австралией, почему нет? Но будем смотреть по самочувствию.