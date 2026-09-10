Топ-события пятницы: Хачанов в полуфинале US Open, РПЛ, Примера и «Ак Барс» — «Металлург»

Лучший спорт 11 сентября: «Крылья Советов» — «Родина», матчи Соболенко и Рыбакиной, ЦСКА — «Адмирал» и дерби Бенилюкса на ЧЕ по волейболу!

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Время в материале указано по Москве.

✅ 🎾 2:15: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Джессика Пегула (США, 3), US Open, 1/2 финала — 7:5, 6:2

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Интрига: как Соболенко сыграет после потери первой строчки рейтинга?

Арина Соболенко по итогам US Open потеряет лидерство в рейтинге WTA. И первый матч после новости об этом она проведёт с Джессикой Пегулой в полуфинале американского «Шлема». Всё-таки Арине нужно продолжить защиту титула в Нью-Йорке. А в их противостоянии с Джессикой счёт 9-4 в пользу белоруски.

✅ 🎾 4:00: Кори Гауфф (США, 4) — Елена Рыбакина (Казахстан, 2), US Open, 1/2 финала — 6:3, 4:6, 4:6

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Интрига: остановит ли Рыбакина американку на US Open?

Новоиспечённая первая ракетка мира Елена Рыбакина в полуфинале US Open сразится с Кори Гауфф — хозяйкой кортов и обидчицей Мирры. Счёт в противостоянии Елены и Кори — 1-1. Нигде, кроме американской серии, девушки друг с другом не играли.

🏐 17:00: Нидерланды — Бельгия, чемпионат Европы, мужчины, группа C, 1-й тур

Интрига: дерби Бенилюкса

Это матч самой ровной группы на чемпионате Европы. Тут можно занять и первое место, а можно и провалиться. Встреча соседей, к которой бельгийцы подходят фаворитами. У них вернулся Сэм Деру, а вот у нидерландской сборной — смена поколений. И нет Нимира Абдель-Азиза, а это для «оранжевых» — больше чем половина команды. Смогут ли они навязать борьбу бельгийцам?

⚽️ 18:00: «Крылья Советов» — «Родина», РПЛ, 8-й тур

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Интрига: «Крылья» продлят беспроигрышную серию в РПЛ?

«Крылья Советов» в последних трёх турах РПЛ набрали пять очков. Самарцы идут на 11-м месте и немного оторвались от зоны стыков. «Родина» же после исторической победы над «Зенитом» набрала всего одно очко в четырёх встречах. Москвичи — 14-е в таблице. Теперь команды сыграют между собой в Самаре. «Крылья» — фавориты, однако оба поражения в нынешнем сезоне клуб потерпел дома. Поэтому у «Родины» есть шанс на вторую в истории победу в РПЛ. Впрочем, и самарцы хотят продлить беспроигрышную серию.

Ахметов вернулся в Самару: Официально Ильзат Ахметов стал игроком «Крыльев Советов»

🏒 19:00: «Ак Барс» — «Металлург» Магнитогорск, регулярный чемпионат КХЛ

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Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 11 сентября 2026, пятница. 19:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: повторение весеннего полуфинала

Весной «Ак Барс» показал «Магнитке», что добро должно быть с кулаками. Казанская команда за счёт силовой игры, давления и прессинга задушила маленький и техничный состав «Металлурга». Однако за лето казанский клуб потерял множество лидеров, а вот «Магнитка» провела точечные инъекции габаритных игроков в свой состав. Одним из них стал и бывший «барс» Нэйтан Тодд.

🏒 19:00: «Нефтехимик» — «Автомобилист», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 11 сентября 2026, пятница. 19:00 МСК Нефтехимик Нижнекамск Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: молодость и атака против опыта и надёжности

«Нефтехимик» на старте чемпионата уже устроил два концерта и забросил девять шайб за два матча. В прошлом сезоне быстрая и дерзкая команда Игоря Гришина доставила очень много проблем возрастному и медленному «Автомобилисту». Теперь в команде новый тренер и множество новых лидеров, но Алексей Кудашов пока считает, что строительство новой команды не будет быстрым и может занять время на старте сезона.

🏒 19:30: ЦСКА — «Адмирал», регулярный чемпионат КХЛ

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Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 11 сентября 2026, пятница. 19:30 МСК ЦСКА Москва Не начался Адмирал Владивосток Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Давид против Голиафа

«Адмирал» перед стартом сезона все успели списать, но команда Олега Браташа в дебюте выглядит непростым соперником. «Моряки» не пропустили в равных составах в Казани и ушли в овертайм в матче с «Динамо», при этом в третьем периоде поддавили. ЦСКА после поражения от «Спартака» всухую обыграл «Торпедо», хотя оборона была не идеальной: помог быстро прогрессирующий голкипер Дмитрий Гамзин.

🏐 20:00: Сербия — Эстония, чемпионат Европы, мужчины, группа C, 1-й тур

Интрига: не всё так однозначно

Казалось, бы в этой игре сербы — явные фавориты, но эта сборная в плохой день может проиграть кому угодно. Вернулись в команду Дражен Лубурич и Марко Ивович, ротация у Георге Крецу теперь есть. Кстати, раньше румын работал со сборной Эстонии. Прибалты — крепкий середняк европейского волейбола, есть хорошие крайние нападающие Рене Теппан и Мярт Таммеару. Это опытная и сыгранная команда. Сможет ли она попортить кровь более именитому сопернику?

⚽️ 22:00: «Севилья» — «Валенсия» Ла Лига, 5-й тур

Интрига: удручающий старт сезона для «Валенсии» продолжится?

«Валенсия» попросту ужасно стартовала в новом сезоне Ла Лиги. Команда набрала всего одно очко в четырёх турах и занимает последнее, 20-е место. «Севилья» же расположилась в середине таблицы с семью очками. Андалусийцы после нескольких лет обитания на дне выздоравливают? И дома у «Севильи» есть шанс добавить три очка в матче с кризисной «Валенсией». Либо же «летучие мыши» наконец-то начнут подъём.

Родри во время матча с «Валенсией» назвал соперника «слабым»: Родри публично извинился перед «Валенсией» за неуважительные слова в адрес игроков и клуба

🎾 22:00*: Александр Зверев (Германия, 1) — Карен Хачанов (Россия), US Open, 1/2 финала

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*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: выйдет ли Хачанов в дебютный финал ТБШ?

Россиянин Карен Хачанов поборется за дебютный финал «Большого шлема»! В соперниках — вторая ракетка мира Александр Зверев. Немец выиграл вдвое больше матчей в их противостоянии — счёт 6-3 в пользу Александра.