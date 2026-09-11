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Прямая онлайн-трансляция US Open 2026: Карен Хачанов, Александр Зверев, Фрэнсис Тиафо, Бен Шелтон, сетка, расписание, где смотреть

Шелтон одолел Тиафо в полуфинале US Open! А Зверев переиграл Хачанова. Как это было
Арина Полуянова Даниил Сальников
,
Бен Шелтон и Фрэнсис Тиафо
Комментарии
В пятницу продолжился заключительный в сезоне «Шлем». На центральный корт вышел и россиянин. Все подробности — в трансляции.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию 13-го игрового дня 146-го по счёту розыгрыша US Open. В пятницу, 11 сентября, у женщин впервые будет выходной, а вот мужчины проведут оба полуфинала. До этой стадии добрался и последний россиянин в сетке — Карен Хачанов, который, кстати, является единственным несеяным игроком, оказавшимся в столь поздней стадии. За место в финале Карен поспорит с Александром Зверевым (первый номер посева). Другую пару составили американцы Фрэнсис Тиафо (11) и Бен Шелтон (8), который кругом ранее выбил из турнира прошлогоднего чемпиона Карлоса Алькараса (2).

US Open — 2026. Мужчины. Сетка
US Open — девушки. 1/2 финала
11 сентября 2026, пятница. 19:10 МСК
Анна Пушкарёва
Россия
Анна Пушкарёва
А. Пушкарёва
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
1 		5
         
Яна Ковачкова
Чехия
Яна Ковачкова
Я. Ковачкова
US Open (м). 1/2 финала
11 сентября 2026, пятница. 22:15 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 9 7 8
3 		6 7 6 6
             
Карен Хачанов
50
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
US Open (м). 1/2 финала
12 сентября 2026, суббота. 02:45 МСК
Фрэнсис Тиафо
12
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		3 3 5
4 		6 6 7
             
Бен Шелтон
9
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Расписание субботы Шелтон отыгрался после упущенного сета Зверев в финале Опрос: кто чемпион? Пушкарёва победила Опрос: кто чемпионка? Расписание пятницы
12 сентября 2026
07:27 Арина Полуянова

Расписание субботы

Сегодня в Нью-Йорке будет разыгран трофей и в одиночном женском разряде, и в юниорском. Будем следить и болеть вместе. До встречи на «Чемпионате»!

07:18 Арина Полуянова

Ещё больше деталей американского дерби Шелтон — Тиафо собрали в свежем обзоре:

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07:17 Арина Полуянова

Из любопытного: в одиночных финалах US Open трое участников — чемпионы ТБШ!

07:16 Арина Полуянова

Трофей US Open — 2026 в одиночном разряде разыграют Александр Зверев и Бен Шелтон! Так сложилась мужская сетка турнира в этом году:

US Open - 2026. Мужчины. Турнирная сетка
07:14 Арина Полуянова

Шелтон отыгрался после упущенного сета

Больше ни сета не отдал Шелтон в полуфинале против Тиафо. Бен одержал победу в американском дерби за 3 часа 14 минут.

US Open (м). 1/2 финала
12 сентября 2026, суббота. 02:45 МСК
Фрэнсис Тиафо
12
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		3 3 5
4 		6 6 7
             
Бен Шелтон
9
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
03:39 Арина Полуянова

Во втором сете дела обстоят иначе. Шелтон под ноль забрал стартовую подачу Тиафо и обеспечил себе ранний брейк (2:0).

Бен Шелтон

Бен Шелтон

Фото: Patrick Smith/Getty Images

03:37 Арина Полуянова

Тиафо с Шелтоном пришлось немного подождать начала матча. Однако все в борьбе… Фрэнсис уже забрал первый сет у Бена со счётом 6:4.

US Open (м). 1/2 финала
12 сентября 2026, суббота. 02:45 МСК
Фрэнсис Тиафо
12
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		3 3 5
4 		6 6 7
             
Бен Шелтон
9
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
01:53 Арина Полуянова

Бен Шелтон и Фрэнсис Тиафо готовятся выйти на корт и разыграть вторую путёвку в финал US Open. Следим вместе:

US Open (м). 1/2 финала
12 сентября 2026, суббота. 02:45 МСК
Фрэнсис Тиафо
12
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		3 3 5
4 		6 6 7
             
Бен Шелтон
9
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
01:43 Арина Полуянова

Совсем скоро на второй полуфинальный матч выйдут Бен Шелтон и Фрэнсис Тиафо. О предстоящем противостоянии американцев высказалась чемпионка Уимблдона Марион Бартоли:

Шелтон ведёт в личных встречах со счётом 3-1. Хотя это не так уж многое значит, ведь здесь появляется дополнительный фактор — возможный первый в карьере финал турнира «Большого шлема», причём на домашнем турнире. На кону будет очень многое для обоих игроков. Безусловно, нервы станут важнейшей составляющей этого матча
01:36 Арина Полуянова

Больше деталей матча Хачанова и Зверева — в нашем свежем обзоре:

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01:19 Арина Полуянова

Зверев в финале

А как близка была четвёртая партия! Карен Хачанов не воспользовался парой сетболов на тай-брейке, а Александр Зверев шансы не упустил и с первого же матчбола закрыл встречу. Парни провели на корте 2 часа 54 минуты.

За трофей US Open Зверев сразится с Фрэнсисом Тиафо или Беном Шелтоном.

US Open (м). 1/2 финала
11 сентября 2026, пятница. 22:15 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 9 7 8
3 		6 7 6 6
             
Карен Хачанов
50
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
01:06 Арина Полуянова

Второй тай-брейк подряд! Хачанов и Зверев решают судьбу третьего сета прямо сейчас.

Карен Хачанов

Карен Хачанов

Фото: Скриншот трансляции

00:14 Арина Полуянова

Статистика второго сета у Хачанова и Зверева получилась такой:

Статистика второго сета

Статистика второго сета

Фото: Скриншот трансляции

00:13 Арина Полуянова

Сумасшедший 14-минутный тай-брейк второго сета, в котором партию с третьей попытки закрыл Зверев — 7:6(9:7).

US Open (м). 1/2 финала
11 сентября 2026, пятница. 22:15 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 9 7 8
3 		6 7 6 6
             
Карен Хачанов
50
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
11 сентября 2026
23:58 Арина Полуянова

Тай-брейк во второй партии у Хачанова и Зверева! Следим!

Карен Хачанов

Карен Хачанов

Фото: Скриншот трансляции

23:19 Арина Полуянова

Есть обратный брейк у Хачанова! 2:2 во втором сете. Команда Зверева в думах.

Команда Александра Зверева

Команда Александра Зверева

Фото: Скриншот трансляции

23:06 Арина Полуянова

Продолжаем парад звёзд в ложах. Футболист Роналдо оценивает фирменный коктейль US Open — Honey Deuce.

Роналдо

Роналдо

Фото: Скриншот трансляции

23:04 Арина Полуянова

Ранний брейк у Зверева — 1:0 на старте второго сета.

Александр Зверев

Александр Зверев

Фото: Скриншот трансляции

23:03 Арина Полуянова

Звёздные гости на трибунах! Актёр Вуди Харрельсон смотрит матч Хачанов — Зверев.

Вуди Харрельсон

Вуди Харрельсон

Фото: Скриншот трансляции

22:59 Арина Полуянова

Статистика первого сета Александра Зверева и Карена Хачанова:

Статистика первого сета

Статистика первого сета

Фото: Скриншот трансляции

22:57 Арина Полуянова

И тут же Зверев закрыл первый сет в свою пользу. 6:3 за 33 минуты.

US Open (м). 1/2 финала
11 сентября 2026, пятница. 22:15 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 9 7 8
3 		6 7 6 6
             
Карен Хачанов
50
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
22:52 Арина Полуянова

Увы, двойные ошибки подвели Хачанова во второй половине стартового сета. Зверев сделал брейк — он ведёт 5:3.

Александр Зверев

Александр Зверев

Фото: Julian Finney/Getty Images

22:40 Арина Полуянова

Хачанов и Зверев пока стабильно закрывают свои подачи. Вот, какую статистику по проведённому на корте времени нам предлагает турнир:

Карен Хачанов

Карен Хачанов

Фото: Скриншот трансляции

22:17 Арина Полуянова

Какой путь прошли Зверев и Хачанов к полуфиналу US Open? Изучаем:

Александр Зверев

Александр Зверев

Фото: Скриншот трансляции

Карен Хачанов

Карен Хачанов

Фото: Скриншот трансляции

22:04 Арина Полуянова

Стартует полуфинальная встреча Карена Хачанова и Александра Зверева, следим вместе:

US Open (м). 1/2 финала
11 сентября 2026, пятница. 22:15 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 9 7 8
3 		6 7 6 6
             
Карен Хачанов
50
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
21:52 Даниил Сальников

Опрос: кто чемпион?

До матча Карен ХачановАлександр Зверев осталось всего несколько минут. Давайте пройдём опрос, кто станет чемпионом US Open — 2026.

21:37 Даниил Сальников

За 1 час 55 минут дуэт Катержина Синякова / Тэйлор Таунсенд обыграл американок Робин Монтгомери и Эшлин Крюгер5:7, 6:0, 6:2. Это значит, что матч Карена Хачанова и Александра Зверева начнётся строго по расписанию.

US Open — парный разряд (ж). Финал
11 сентября 2026, пятница. 19:05 МСК
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
Тэйлор Таунсенд
США
Тэйлор Таунсенд
К. Синякова Т. Таунсенд
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		6 6
7 		0 2
         
Робин Монтгомери
США
Робин Монтгомери
Эшлин Крюгер
США
Эшлин Крюгер
Р. Монтгомери Э. Крюгер
20:41 Даниил Сальников

У нас уже вышел обзор победы Анны Пушкарёвой. Читайте подробности.

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20:26 Даниил Сальников

Пушкарёва победила

За 1 час 13 минут Анна Пушкарёва обыграла чешку Яну Ковачкову6:1, 7:5.

US Open — девушки. 1/2 финала
11 сентября 2026, пятница. 19:10 МСК
Анна Пушкарёва
Россия
Анна Пушкарёва
А. Пушкарёва
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
1 		5
         
Яна Ковачкова
Чехия
Яна Ковачкова
Я. Ковачкова
19:59 Даниил Сальников

Опрос: кто чемпионка?

Самое время пройти опрос, кто станет чемпионкой US Open — 2026.

19:37 Даниил Сальников

За 23 минуты Анна Пушкарёва взяла первый сет у чешки Яны Ковачковой6:1.

US Open — девушки. 1/2 финала
11 сентября 2026, пятница. 19:10 МСК
Анна Пушкарёва
Россия
Анна Пушкарёва
А. Пушкарёва
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
1 		5
         
Яна Ковачкова
Чехия
Яна Ковачкова
Я. Ковачкова
19:05 Даниил Сальников

На корт выходит Анна Пушкарёва, чтобы сразиться с чешкой Яной Ковачковой за выход в решающий матч US Open среди девушек. Первой будет подавать россиянка. За ходом матча можно следить в нашем онлайн-табло.

US Open — девушки. 1/2 финала
11 сентября 2026, пятница. 19:10 МСК
Анна Пушкарёва
Россия
Анна Пушкарёва
А. Пушкарёва
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
1 		5
         
Яна Ковачкова
Чехия
Яна Ковачкова
Я. Ковачкова
18:33 Даниил Сальников

Сегодня в Нью-Йорке Карен Хачанов сыграет в 1/2 финала US Open с немцем Александром Зверевым. Теннисисты будут биться за решающий матч.

18:03 Даниил Сальников

Турниры «Большого шлема» каждый раз напоминают, как много у нас классных молодых теннисистов! На US Open — 2026 о себе громко заявила 22-летняя Полина Яценко. «Чемпионат» общался с Полиной год назад, когда она взяла свой первый турнир серии WTA-125. А теперь спустя некоторое время поговорили вновь, но уже о дебюте в основе ТБШ, встрече с лидером мирового рейтинга и внезапно обрушившемся внимании.

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«Тренер Соболенко ходил на мои матчи в Нью-Йорке». Разговор с Яценко о дебюте на US Open
17:33 Даниил Сальников

Карен Хачанов продолжает выступление на US Open – в четвертьфинале он вёл 2:0 по сетам с бельгийцем Александром Блоксом, и в третьем сете соперник снялся из-за проблем со здоровьем. Россиянин в третий раз в карьере дошёл до полуфинала «Шлема» — и хочет сделать следующий шаг.

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«Хочется сделать следующий шаг вперёд». Хачанов — о выходе в полуфинал US Open
17:03 Даниил Сальников

Карен Хачанов, пройдя Александра Блокса6:2, 7:5, 3:2 (отказ) — попал в 1/2 финала US Open — 2026.

Последний раз представитель России в мужском одиночном разряде пробивался в четвёрку лучших американского мэйджора в 2023 году.

16:33 Даниил Сальников

30-летний россиянин Карен Хачанов третий раз в карьере и второй раз непосредственно на US Open прорвался в четвёрку лучших на «Шлеме». Карен вернулся в эту стадию американского мэйджора спустя четыре года после своего выступления в полуфинале US Open в 2022 году. Подробности потрясающего четвертьфинала читайте в нашем обзоре.

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16:03 Даниил Сальников

В ночь с 10 на 11 сентября по московскому времени на Открытом чемпионате США состоялись полуфинальные матчи в женском одиночном разряде. За выход в финал сражались первые четыре номера рейтинга WTA: Арина Соболенко, Елена Рыбакина, Джессика Пегула и Кори Гауфф. Читайте подробности в нашем обзоре.

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Расписание пятницы

Продолжается US Open. В пятницу пройдёт 13-й игровой день. Вот как выглядит расписание дня.

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