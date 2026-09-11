Шелтон одолел Тиафо в полуфинале US Open! А Зверев переиграл Хачанова. Как это было

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«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию 13-го игрового дня 146-го по счёту розыгрыша US Open. В пятницу, 11 сентября, у женщин впервые будет выходной, а вот мужчины проведут оба полуфинала. До этой стадии добрался и последний россиянин в сетке — Карен Хачанов, который, кстати, является единственным несеяным игроком, оказавшимся в столь поздней стадии. За место в финале Карен поспорит с Александром Зверевым (первый номер посева). Другую пару составили американцы Фрэнсис Тиафо (11) и Бен Шелтон (8), который кругом ранее выбил из турнира прошлогоднего чемпиона Карлоса Алькараса (2).
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Расписание субботы
Сегодня в Нью-Йорке будет разыгран трофей и в одиночном женском разряде, и в юниорском. Будем следить и болеть вместе. До встречи на «Чемпионате»!
Ещё больше деталей американского дерби Шелтон — Тиафо собрали в свежем обзоре:
Из любопытного: в одиночных финалах US Open трое участников — чемпионы ТБШ!
Трофей US Open — 2026 в одиночном разряде разыграют Александр Зверев и Бен Шелтон! Так сложилась мужская сетка турнира в этом году:
Шелтон отыгрался после упущенного сета
Больше ни сета не отдал Шелтон в полуфинале против Тиафо. Бен одержал победу в американском дерби за 3 часа 14 минут.
Во втором сете дела обстоят иначе. Шелтон под ноль забрал стартовую подачу Тиафо и обеспечил себе ранний брейк (2:0).
Бен Шелтон
Фото: Patrick Smith/Getty Images
Тиафо с Шелтоном пришлось немного подождать начала матча. Однако все в борьбе… Фрэнсис уже забрал первый сет у Бена со счётом 6:4.
Бен Шелтон и Фрэнсис Тиафо готовятся выйти на корт и разыграть вторую путёвку в финал US Open. Следим вместе:
Совсем скоро на второй полуфинальный матч выйдут Бен Шелтон и Фрэнсис Тиафо. О предстоящем противостоянии американцев высказалась чемпионка Уимблдона Марион Бартоли:
Шелтон ведёт в личных встречах со счётом 3-1. Хотя это не так уж многое значит, ведь здесь появляется дополнительный фактор — возможный первый в карьере финал турнира «Большого шлема», причём на домашнем турнире. На кону будет очень многое для обоих игроков. Безусловно, нервы станут важнейшей составляющей этого матча
Больше деталей матча Хачанова и Зверева — в нашем свежем обзоре:
Зверев в финале
А как близка была четвёртая партия! Карен Хачанов не воспользовался парой сетболов на тай-брейке, а Александр Зверев шансы не упустил и с первого же матчбола закрыл встречу. Парни провели на корте 2 часа 54 минуты.
За трофей US Open Зверев сразится с Фрэнсисом Тиафо или Беном Шелтоном.
Второй тай-брейк подряд! Хачанов и Зверев решают судьбу третьего сета прямо сейчас.
Карен Хачанов
Фото: Скриншот трансляции
Статистика второго сета у Хачанова и Зверева получилась такой:
Статистика второго сета
Фото: Скриншот трансляции
Сумасшедший 14-минутный тай-брейк второго сета, в котором партию с третьей попытки закрыл Зверев — 7:6(9:7).
Тай-брейк во второй партии у Хачанова и Зверева! Следим!
Карен Хачанов
Фото: Скриншот трансляции
Есть обратный брейк у Хачанова! 2:2 во втором сете. Команда Зверева в думах.
Команда Александра Зверева
Фото: Скриншот трансляции
Продолжаем парад звёзд в ложах. Футболист Роналдо оценивает фирменный коктейль US Open — Honey Deuce.
Роналдо
Фото: Скриншот трансляции
Ранний брейк у Зверева — 1:0 на старте второго сета.
Александр Зверев
Фото: Скриншот трансляции
Звёздные гости на трибунах! Актёр Вуди Харрельсон смотрит матч Хачанов — Зверев.
Вуди Харрельсон
Фото: Скриншот трансляции
Статистика первого сета Александра Зверева и Карена Хачанова:
Статистика первого сета
Фото: Скриншот трансляции
И тут же Зверев закрыл первый сет в свою пользу. 6:3 за 33 минуты.
Увы, двойные ошибки подвели Хачанова во второй половине стартового сета. Зверев сделал брейк — он ведёт 5:3.
Александр Зверев
Фото: Julian Finney/Getty Images
Хачанов и Зверев пока стабильно закрывают свои подачи. Вот, какую статистику по проведённому на корте времени нам предлагает турнир:
Карен Хачанов
Фото: Скриншот трансляции
Какой путь прошли Зверев и Хачанов к полуфиналу US Open? Изучаем:
Александр Зверев
Фото: Скриншот трансляции
Карен Хачанов
Фото: Скриншот трансляции
Стартует полуфинальная встреча Карена Хачанова и Александра Зверева, следим вместе:
Опрос: кто чемпион?
До матча Карен Хачанов — Александр Зверев осталось всего несколько минут. Давайте пройдём опрос, кто станет чемпионом US Open — 2026.
За 1 час 55 минут дуэт Катержина Синякова / Тэйлор Таунсенд обыграл американок Робин Монтгомери и Эшлин Крюгер — 5:7, 6:0, 6:2. Это значит, что матч Карена Хачанова и Александра Зверева начнётся строго по расписанию.
У нас уже вышел обзор победы Анны Пушкарёвой. Читайте подробности.
Пушкарёва победила
За 1 час 13 минут Анна Пушкарёва обыграла чешку Яну Ковачкову — 6:1, 7:5.
Опрос: кто чемпионка?
Самое время пройти опрос, кто станет чемпионкой US Open — 2026.
За 23 минуты Анна Пушкарёва взяла первый сет у чешки Яны Ковачковой — 6:1.
На корт выходит Анна Пушкарёва, чтобы сразиться с чешкой Яной Ковачковой за выход в решающий матч US Open среди девушек. Первой будет подавать россиянка. За ходом матча можно следить в нашем онлайн-табло.
Сегодня в Нью-Йорке Карен Хачанов сыграет в 1/2 финала US Open с немцем Александром Зверевым. Теннисисты будут биться за решающий матч.
Турниры «Большого шлема» каждый раз напоминают, как много у нас классных молодых теннисистов! На US Open — 2026 о себе громко заявила 22-летняя Полина Яценко. «Чемпионат» общался с Полиной год назад, когда она взяла свой первый турнир серии WTA-125. А теперь спустя некоторое время поговорили вновь, но уже о дебюте в основе ТБШ, встрече с лидером мирового рейтинга и внезапно обрушившемся внимании.
Карен Хачанов продолжает выступление на US Open – в четвертьфинале он вёл 2:0 по сетам с бельгийцем Александром Блоксом, и в третьем сете соперник снялся из-за проблем со здоровьем. Россиянин в третий раз в карьере дошёл до полуфинала «Шлема» — и хочет сделать следующий шаг.
Карен Хачанов, пройдя Александра Блокса — 6:2, 7:5, 3:2 (отказ) — попал в 1/2 финала US Open — 2026.
Последний раз представитель России в мужском одиночном разряде пробивался в четвёрку лучших американского мэйджора в 2023 году.
30-летний россиянин Карен Хачанов третий раз в карьере и второй раз непосредственно на US Open прорвался в четвёрку лучших на «Шлеме». Карен вернулся в эту стадию американского мэйджора спустя четыре года после своего выступления в полуфинале US Open в 2022 году. Подробности потрясающего четвертьфинала читайте в нашем обзоре.
В ночь с 10 на 11 сентября по московскому времени на Открытом чемпионате США состоялись полуфинальные матчи в женском одиночном разряде. За выход в финал сражались первые четыре номера рейтинга WTA: Арина Соболенко, Елена Рыбакина, Джессика Пегула и Кори Гауфф. Читайте подробности в нашем обзоре.
Расписание пятницы
Продолжается US Open. В пятницу пройдёт 13-й игровой день. Вот как выглядит расписание дня.
- 24 сентября 2026
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- 23 сентября 2026
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