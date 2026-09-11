В пятницу продолжился заключительный в сезоне «Шлем». На центральный корт вышел и россиянин. Все подробности — в трансляции.

Шелтон одолел Тиафо в полуфинале US Open! А Зверев переиграл Хачанова. Как это было

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«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию 13-го игрового дня 146-го по счёту розыгрыша US Open. В пятницу, 11 сентября, у женщин впервые будет выходной, а вот мужчины проведут оба полуфинала. До этой стадии добрался и последний россиянин в сетке — Карен Хачанов, который, кстати, является единственным несеяным игроком, оказавшимся в столь поздней стадии. За место в финале Карен поспорит с Александром Зверевым (первый номер посева). Другую пару составили американцы Фрэнсис Тиафо (11) и Бен Шелтон (8), который кругом ранее выбил из турнира прошлогоднего чемпиона Карлоса Алькараса (2).