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US Open — 2021: Даниил Медведев обыграл в финале Новака Джоковича и не позволил сербу собрать календарный Шлем, как это было

«Это делает победу слаще». Пять лет назад Медведев взял US Open, разбив мечту Джоковича
Михаил Георгиев
Пять лет назад Даниил Медведев взял US Open
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Даниил продемонстрировал выдающийся теннис в Нью-Йорке и не позволил Новаку собрать календарный «Шлем».

В этом году исполняется пять лет с момента завоевания Даниилом Медведевым первого и пока единственного для него титула на турнирах «Большого шлема». Россиянин в блистательном стиле стал чемпионом US Open – 2021, не оставив соперникам ни единого шанса на корте, включая шедшего за календарным «Шлемом» Новака Джоковича в финале.

В нынешнем сезоне 30-летний Медведев вылетел в Нью-Йорке на стадии четвёртого круга, уступив американцу Фрэнсису Тиафо. Даниил всё ещё игрок уровня топ-10. Былого доминирования в его исполнении нет, однако россиянин планирует искать свой шанс на мэйджорах в будущем.

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К сожалению, именно на ТБШ у Даниила дела уже довольно долгое время идут так себе. Медведев два года не выходит в четвертьфиналы на мэйджорах. Последний раз ему это удавалось на US Open — 2024. Годом ранее в том же Нью-Йорке Даниил сразился в финале с Новаком Джоковичем и уступил в трёх сетах, но в 2021-м в решающем матче вынес легендарного серба, когда тот шёл за выдающимся достижением. Вспоминаем американский титул Медведева пятилетней давности.

В финал US Open – 2021 пробились те, кого больше всего там ожидали видеть. Первый сеяный Новак Джокович и второй Даниил Медведев. Конечно, все отдавали предпочтение Новаку, который тогда доминировал на корте, пользуясь завершением карьеры Роджера Федерера и травмой стопы Рафаэля Надаля. Наибольшую угрозу для серба представляло более молодое поколение во главе с хардовым специалистом Медведевым.

Даниил Медведев на US Open — 2021

Даниил Медведев на US Open — 2021

Фото: Sarah Stier/Getty Images

Даниил приехал в Нью-Йорк в отличной форме. Россиянин выиграл «Мастерс» в Торонто и дошёл до полуфинала Цинциннати в 2021-м. На US Open он поочерёдно уверенно в трёх сетах обыграл Ришара Гаске, Доминика Кёпфера, Пабло Андухара и Даниэля Эванса. Взять партию у россиянина сумел только нидерландец Ботик ван де Зандсхулп в четвертьфинале, но уже при комфортном преимуществе Даниила – 6:3, 6:0, 4:6, 7:5.

В полуфинале US Open – 2021 Даниил легко разобрался с 12-м сеяным Феликсом Оже-Альяссимом (6:4, 7:5, 6:2) и вышел на Джоковича. Новак подобной лёгкостью прохождения турнирной дистанции похвастаться не мог. В первом, третьем и четвёртом кругах серб отдавал по сету Хольгеру Руне, Кею Нисикори и Дженсону Бруксби. Джоковичу пришлось проявить волевые качества в четвертьфинале с Маттео Берреттини (5:7, 6:2, 6:2, 6:3). Ещё более нервным получился полуфинал с Александром Зверевым (4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2).

Серба всё равно считали фаворитом финала с Медведевым, а на игровые проблемы закрывали глаза из-за возможности взять календарный «Шлем». Якобы Новак просто не может упустить такую редкую возможность повторить великий рекорд Рода Лэйвера 1969 года.

Оказалось, что нервозности в ответственный момент подвержен даже Джокович, а в игровом плане Медведев просто банально лучше. Даниил сделал брейк уже в первом гейме стартового сета, задав тон всему поединку. Свою подачу Медведев уверенно удерживал, не дав Новаку заработать хотя бы один брейк-пойнт.

Во втором сете на корте кардинально ничего не поменялось. Да, у Джоковича было пять брейк-пойнтов, но Медведев их успешно отыгрывал. Сам россиянин один раз взял подачу Новака, чего снова хватило для закрытия партии в свою пользу.

Отставание 0:2 по сетам в финале «Шлема» — серьёзная проблема для любого игрока, особенно когда на противоположной стороне корта праймовый Медведев. Джокович не сумел переломить ход встречи. Новак вообще был близок к провалу решающей партии. Серб позволил Даниилу сделать два брейка и уступал 1:5. Затем немного активизировался и наконец-то взял подачу россиянина, однако было уже поздно. Финал US Open – 2021 закончился победой Медведева с красивым в плане симметрии счётом 6:4, 6:4, 6:4.

Новак Джокович провалился в финале US Open — 2021 c Даниилом Медведевым

Новак Джокович провалился в финале US Open — 2021 c Даниилом Медведевым

Фото: Al Bello/Getty Images

Джокович по ходу матча сломал ракетку, бил себя по ногам и груди, даже плакал на корте. Не помогло. Календарный «Шлем» от него уплыл, а главной причиной этого стала великолепная игра Медведева. Новак признал реальность на пресс-конференции.

«Даниил очень точно подавал. Вышел на корт прекрасно настроенным. Чувствовалось, что каждый удар он выполняет на максимуме способностей. У него наблюдалась тактическая ясность. Он идеально реализовал свой план и отлично справился. Медведев потрясающе сыграл. Нужно отдать ему должное за психологическую устойчивость, настрой, игру, всё остальное. Он совершенно точно был сильнее и заслужил победу. Конечно, в целом я разочарован своим выступлением. Я мог и должен был играть лучше. Но это спорт. Иногда побеждаешь, иногда проигрываешь. Поражение тяжёлое, очень тяжёлое. Но в то же время я рад за него, потому что он отличный парень и заслужил титул. Действительно заслужил», — сказал Джокович.

Медведев отметился рядом значимых достижений благодаря титулу US Open – 2021. Он стал шестым российским чемпионом ТБШ в одиночном разряде среди мужчин и женщин. Евгений Кафельников, Марат Сафин, Анастасия Мыскина, Мария Шарапова и Светлана Кузнецова делали это до Даниила.

Медведев вместе с сенсационной победительницей у женщин британкой Эммой Радукану стали первой за 17 лет парой чемпионов мэйджора с дебютными титулами. В 2004-м аналогично отличились Анастасия Мыскина и Гастон Гаудио на «Ролан Гаррос». На US Open подобного на наблюдалось с 1990-го, когда триумф отпраздновали Пит Сампрас и Габриэла Сабатини.

Медведев стал пятым теннисистом, победившим Новака Джоковича в финале ТБШ. Даниил присоединился к почтенной компании Роджера Федерера, Рафаэля Надаля, Стэна Вавринки и Энди Маррея. За следующие пять лет список пополнил только Карлос Алькарас.

Даниил Медведев — чемпион US Open — 2021

Даниил Медведев — чемпион US Open — 2021

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Даниил осознавал, что сотворил нечто выдающееся, но в то же время нашёл слова поддержать Новака, мечту которого о календарном «Шлеме» разбил на стадионе имени Артура Эша.

«Старался не смотреть на экран и соперника. После матча видел фото. В этом плане жёстко то, что Новак плакал, но всё равно играл за каждый мяч. Первый раз так нервничаю, когда произношу речь. Сначала хочу извиниться перед Новаком и перед всеми вами, кто пришёл на арену. Все мы знаем, к чему Новак сегодня стремился. Никогда и никому не говорил этого раньше, но теперь скажу: для меня Джокович – величайший теннисист в истории. Теперь хочу поблагодарить свою команду. И всех, кто смотрел матч по телевизору. Семью, родителей, сестру и друзей, некоторые из них здесь. Путь к победе в турнире «Большого шлема» был непрост – спасибо, что вы всё время были рядом. Спасибо и болельщикам, сегодня вы иногда перебирали, конечно, но это полностью объяснимо. Весь турнир вы заряжали меня энергией. Начиная с того турнира в 2019-м, вы так мне помогаете! Матч был очень непростой, так что спасибо вам. Когда что-то делаешь первый раз, чувства особенные.

Сразу после победы я думаю только о том, что мне нужно больше, я хочу больше. Никогда не знаешь, чего достигнешь по ходу карьеры. И я всегда говорю, что, если больше ничего не выиграю, мне всё равно нужно знать, что я полностью выложился. Сейчас я очень рад. Это мой первый «Большой шлем». Не знаю, как буду себя чувствовать, если выиграю второй или третий. Но это первый, и я счастлив. Для меня это важно. Мне правда жаль Новака, потому что я не могу представить, что он чувствует. И, конечно, это делает победу слаще. Но «Большой шлем» – это «Большой шлем». Я был бы так же рад, если бы в финале обыграл Ботика ван де Зандсхулпа. Конечно, для моей уверенности в себе и будущей карьеры очень ценно то, что я обыграл человека, который до этого победил во всех 27 матчах на «Шлемах» в сезоне, которому я проиграл в Австралии, когда он шёл за историей.

Это придаёт мне очень много уверенности в том, на что я способен на харде. Насчёт других покрытий ещё посмотрим. Сегодня ровно три года с момента моей свадьбы. По ходу турнира у меня толком не было возможности подумать о подарке жене. Когда я вышел в финал, то сразу подумал: если проиграю, придётся быстро искать подарок. Потом понял: если проиграю, у меня же не будет времени найти подарок, так что надо побеждать! Я люблю тебя, Даша. Спасибо тебе большое. Я знаю, что в ближайшее время у меня никаких планов, так что я знаю, как буду праздновать. Русские умеют праздновать. Надеюсь, в новости не попаду. Или если попаду – то по-хорошему. Ближайшие несколько дней точно буду праздновать», — сказал Медведев.

Российские любители тенниса всё ещё ждут от Медведева камбэка на уровень US Open – 2021 или около того, когда он регулярно одолевал лучших игроков мира. Периодически Даниил выдаёт яркие вспышки. Например, на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе в этом году он выбил Карлоса Алькараса и в финале уступил Яннику Синнеру только на двух напряжённых тай-брейках. В Риме Медведев заставил того же Синнера страдать на корте – итальянец буквально вымучил победу в трёх сетах и отчасти спасся от провала благодаря прерывавшему матч дождю.

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Проблема в том, что стабильности на долгой дистанции Медведеву уже не хватает, и даже во время локальных всплесков одолеть одновременно Синнера и Алькараса – задача чрезвычайно сложная. Янник стал особенно неудобным соперником для Даниила, сделав статистику личных встреч 10-7 из изначально «клиентских» 0-6.

На «Шлемах» в последние два года Даниил проигрывал вовсе не Синнеру и Алькарасу. Его выбивали Лёнер Тьен, Кэмерон Норри, Бенжамен Бонзи, Адам Уолтон, Ян-Леннард Штруфф и Фрэнсис Тиафо. Всё выглядит так, что 30-летнему Медведеву больше не суждено взять мэйджор, но россиянин верит в себя, и списывать его со счетов ещё слишком рано.

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