«Это делает победу слаще». Пять лет назад Медведев взял US Open, разбив мечту Джоковича

В этом году исполняется пять лет с момента завоевания Даниилом Медведевым первого и пока единственного для него титула на турнирах «Большого шлема». Россиянин в блистательном стиле стал чемпионом US Open – 2021, не оставив соперникам ни единого шанса на корте, включая шедшего за календарным «Шлемом» Новака Джоковича в финале.

В нынешнем сезоне 30-летний Медведев вылетел в Нью-Йорке на стадии четвёртого круга, уступив американцу Фрэнсису Тиафо. Даниил всё ещё игрок уровня топ-10. Былого доминирования в его исполнении нет, однако россиянин планирует искать свой шанс на мэйджорах в будущем.

К сожалению, именно на ТБШ у Даниила дела уже довольно долгое время идут так себе. Медведев два года не выходит в четвертьфиналы на мэйджорах. Последний раз ему это удавалось на US Open — 2024. Годом ранее в том же Нью-Йорке Даниил сразился в финале с Новаком Джоковичем и уступил в трёх сетах, но в 2021-м в решающем матче вынес легендарного серба, когда тот шёл за выдающимся достижением. Вспоминаем американский титул Медведева пятилетней давности.

В финал US Open – 2021 пробились те, кого больше всего там ожидали видеть. Первый сеяный Новак Джокович и второй Даниил Медведев. Конечно, все отдавали предпочтение Новаку, который тогда доминировал на корте, пользуясь завершением карьеры Роджера Федерера и травмой стопы Рафаэля Надаля. Наибольшую угрозу для серба представляло более молодое поколение во главе с хардовым специалистом Медведевым.

Даниил Медведев на US Open — 2021 Фото: Sarah Stier/Getty Images

Даниил приехал в Нью-Йорк в отличной форме. Россиянин выиграл «Мастерс» в Торонто и дошёл до полуфинала Цинциннати в 2021-м. На US Open он поочерёдно уверенно в трёх сетах обыграл Ришара Гаске, Доминика Кёпфера, Пабло Андухара и Даниэля Эванса. Взять партию у россиянина сумел только нидерландец Ботик ван де Зандсхулп в четвертьфинале, но уже при комфортном преимуществе Даниила – 6:3, 6:0, 4:6, 7:5.

В полуфинале US Open – 2021 Даниил легко разобрался с 12-м сеяным Феликсом Оже-Альяссимом (6:4, 7:5, 6:2) и вышел на Джоковича. Новак подобной лёгкостью прохождения турнирной дистанции похвастаться не мог. В первом, третьем и четвёртом кругах серб отдавал по сету Хольгеру Руне, Кею Нисикори и Дженсону Бруксби. Джоковичу пришлось проявить волевые качества в четвертьфинале с Маттео Берреттини (5:7, 6:2, 6:2, 6:3). Ещё более нервным получился полуфинал с Александром Зверевым (4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2).

Серба всё равно считали фаворитом финала с Медведевым, а на игровые проблемы закрывали глаза из-за возможности взять календарный «Шлем». Якобы Новак просто не может упустить такую редкую возможность повторить великий рекорд Рода Лэйвера 1969 года.

Оказалось, что нервозности в ответственный момент подвержен даже Джокович, а в игровом плане Медведев просто банально лучше. Даниил сделал брейк уже в первом гейме стартового сета, задав тон всему поединку. Свою подачу Медведев уверенно удерживал, не дав Новаку заработать хотя бы один брейк-пойнт.

Во втором сете на корте кардинально ничего не поменялось. Да, у Джоковича было пять брейк-пойнтов, но Медведев их успешно отыгрывал. Сам россиянин один раз взял подачу Новака, чего снова хватило для закрытия партии в свою пользу.

Отставание 0:2 по сетам в финале «Шлема» — серьёзная проблема для любого игрока, особенно когда на противоположной стороне корта праймовый Медведев. Джокович не сумел переломить ход встречи. Новак вообще был близок к провалу решающей партии. Серб позволил Даниилу сделать два брейка и уступал 1:5. Затем немного активизировался и наконец-то взял подачу россиянина, однако было уже поздно. Финал US Open – 2021 закончился победой Медведева с красивым в плане симметрии счётом 6:4, 6:4, 6:4.

Новак Джокович провалился в финале US Open — 2021 c Даниилом Медведевым Фото: Al Bello/Getty Images

Джокович по ходу матча сломал ракетку, бил себя по ногам и груди, даже плакал на корте. Не помогло. Календарный «Шлем» от него уплыл, а главной причиной этого стала великолепная игра Медведева. Новак признал реальность на пресс-конференции.

«Даниил очень точно подавал. Вышел на корт прекрасно настроенным. Чувствовалось, что каждый удар он выполняет на максимуме способностей. У него наблюдалась тактическая ясность. Он идеально реализовал свой план и отлично справился. Медведев потрясающе сыграл. Нужно отдать ему должное за психологическую устойчивость, настрой, игру, всё остальное. Он совершенно точно был сильнее и заслужил победу. Конечно, в целом я разочарован своим выступлением. Я мог и должен был играть лучше. Но это спорт. Иногда побеждаешь, иногда проигрываешь. Поражение тяжёлое, очень тяжёлое. Но в то же время я рад за него, потому что он отличный парень и заслужил титул. Действительно заслужил», — сказал Джокович.

Медведев отметился рядом значимых достижений благодаря титулу US Open – 2021. Он стал шестым российским чемпионом ТБШ в одиночном разряде среди мужчин и женщин. Евгений Кафельников, Марат Сафин, Анастасия Мыскина, Мария Шарапова и Светлана Кузнецова делали это до Даниила.

Медведев вместе с сенсационной победительницей у женщин британкой Эммой Радукану стали первой за 17 лет парой чемпионов мэйджора с дебютными титулами. В 2004-м аналогично отличились Анастасия Мыскина и Гастон Гаудио на «Ролан Гаррос». На US Open подобного на наблюдалось с 1990-го, когда триумф отпраздновали Пит Сампрас и Габриэла Сабатини.

Медведев стал пятым теннисистом, победившим Новака Джоковича в финале ТБШ. Даниил присоединился к почтенной компании Роджера Федерера, Рафаэля Надаля, Стэна Вавринки и Энди Маррея. За следующие пять лет список пополнил только Карлос Алькарас.

Даниил Медведев — чемпион US Open — 2021 Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Даниил осознавал, что сотворил нечто выдающееся, но в то же время нашёл слова поддержать Новака, мечту которого о календарном «Шлеме» разбил на стадионе имени Артура Эша.

«Старался не смотреть на экран и соперника. После матча видел фото. В этом плане жёстко то, что Новак плакал, но всё равно играл за каждый мяч. Первый раз так нервничаю, когда произношу речь. Сначала хочу извиниться перед Новаком и перед всеми вами, кто пришёл на арену. Все мы знаем, к чему Новак сегодня стремился. Никогда и никому не говорил этого раньше, но теперь скажу: для меня Джокович – величайший теннисист в истории. Теперь хочу поблагодарить свою команду. И всех, кто смотрел матч по телевизору. Семью, родителей, сестру и друзей, некоторые из них здесь. Путь к победе в турнире «Большого шлема» был непрост – спасибо, что вы всё время были рядом. Спасибо и болельщикам, сегодня вы иногда перебирали, конечно, но это полностью объяснимо. Весь турнир вы заряжали меня энергией. Начиная с того турнира в 2019-м, вы так мне помогаете! Матч был очень непростой, так что спасибо вам. Когда что-то делаешь первый раз, чувства особенные.

Сразу после победы я думаю только о том, что мне нужно больше, я хочу больше. Никогда не знаешь, чего достигнешь по ходу карьеры. И я всегда говорю, что, если больше ничего не выиграю, мне всё равно нужно знать, что я полностью выложился. Сейчас я очень рад. Это мой первый «Большой шлем». Не знаю, как буду себя чувствовать, если выиграю второй или третий. Но это первый, и я счастлив. Для меня это важно. Мне правда жаль Новака, потому что я не могу представить, что он чувствует. И, конечно, это делает победу слаще. Но «Большой шлем» – это «Большой шлем». Я был бы так же рад, если бы в финале обыграл Ботика ван де Зандсхулпа. Конечно, для моей уверенности в себе и будущей карьеры очень ценно то, что я обыграл человека, который до этого победил во всех 27 матчах на «Шлемах» в сезоне, которому я проиграл в Австралии, когда он шёл за историей.

Это придаёт мне очень много уверенности в том, на что я способен на харде. Насчёт других покрытий ещё посмотрим. Сегодня ровно три года с момента моей свадьбы. По ходу турнира у меня толком не было возможности подумать о подарке жене. Когда я вышел в финал, то сразу подумал: если проиграю, придётся быстро искать подарок. Потом понял: если проиграю, у меня же не будет времени найти подарок, так что надо побеждать! Я люблю тебя, Даша. Спасибо тебе большое. Я знаю, что в ближайшее время у меня никаких планов, так что я знаю, как буду праздновать. Русские умеют праздновать. Надеюсь, в новости не попаду. Или если попаду – то по-хорошему. Ближайшие несколько дней точно буду праздновать», — сказал Медведев.

Российские любители тенниса всё ещё ждут от Медведева камбэка на уровень US Open – 2021 или около того, когда он регулярно одолевал лучших игроков мира. Периодически Даниил выдаёт яркие вспышки. Например, на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе в этом году он выбил Карлоса Алькараса и в финале уступил Яннику Синнеру только на двух напряжённых тай-брейках. В Риме Медведев заставил того же Синнера страдать на корте – итальянец буквально вымучил победу в трёх сетах и отчасти спасся от провала благодаря прерывавшему матч дождю.

Проблема в том, что стабильности на долгой дистанции Медведеву уже не хватает, и даже во время локальных всплесков одолеть одновременно Синнера и Алькараса – задача чрезвычайно сложная. Янник стал особенно неудобным соперником для Даниила, сделав статистику личных встреч 10-7 из изначально «клиентских» 0-6.

На «Шлемах» в последние два года Даниил проигрывал вовсе не Синнеру и Алькарасу. Его выбивали Лёнер Тьен, Кэмерон Норри, Бенжамен Бонзи, Адам Уолтон, Ян-Леннард Штруфф и Фрэнсис Тиафо. Всё выглядит так, что 30-летнему Медведеву больше не суждено взять мэйджор, но россиянин верит в себя, и списывать его со счетов ещё слишком рано.