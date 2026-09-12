Битва гигантов! Соболенко и Рыбакина разыграют титул в США на последнем «Шлеме» сезона

В понедельник, 14 сентября, Елена Рыбакина официально станет первой ракеткой мира. Арина Соболенко переместится на вторую строчку рейтинга. Нынешний Открытый чемпионат США всё расставил по своим местам: Лена добралась до цели, к которой она шла всю свою жизнь, став 30-й теннисисткой в истории тенниса, когда-либо поднимавшейся на вершину одиночной табели о рангах. Арина в любом случае расположится следом. Вопрос только в очковом разрыве, который будет после финала: больше 600 баллов, если выиграет белоруска, и 2000+, если сильнее окажется представительница Казахстана.

«Я осознаю, насколько сложно достичь звания первой ракетки мира. Это было одной из моих целей. Но сейчас я особо ничего не могу поделать c этим. Выступала не очень хорошо в середине сезона, Елена перехватила инициативу и заняла первое место. Я всего лишь могу сфокусироваться на себе, быть здесь и сейчас просто постараться выложиться на полную. Нужно продолжать выступать уверенно, тогда, возможно, получится вернуть ту позицию», — прокомментировала Соболенко потерю первого места, на котором находилась, только представьте, 99 недель!

Корты американского мэйджора очень удобны для Арины Соболенко, которая побеждала на этом турнира дважды подряд, а сегодня пойдёт за третьим титулом. Кроме того, белорусская спортсменка установила рекорд, так как никто и никогда раньше не играл восемь хардовых финалов ТБШ подряд, если взять ещё и Australian Open. В то время как Елена Рыбакина сразится в финале US Open впервые, а в Мельбурне именно уроженка Москвы, напомним, одолела Арину в этом январе в решающей схватке.

Арина Соболенко и Елена Рыбакина после финала Australian Open — 2026

«Мы много раз играли вместе. Мы также тренировались вместе. Она очень агрессивная теннисистка. Против неё сложно играть — как психологически, так и физически, потому что у неё очень мощная игра и отличная подача.

Мне придётся выложиться на полную, подавать против Арины как можно лучше и принимать правильные решения в нужный момент, потому что чаще всего счёт очень близок. Именно здесь одно решение может всё изменить. Посмотрим, что получится, но я определённо постараюсь изо всех сил и выложусь на полную», — считает Елена Рыбакина.

Победить на последнем «Шлеме» в сезоне, разумеется, хотят обе. Это тот самый случай, когда шансы у двух девушек, которых сейчас справедливо и абсолютно по делу называют королевами женского тенниса, полностью равны: 50 на 50. А теперь обратимся к статистике и фактам.

Счёт личных встреч — 10-7 в пользу Соболенко (не считая трёх выставочных игр в Мировой теннисной лиге). Первый важный матч между ними состоялся в финале Australian Open — 2023, где белоруска победила в трёх сетах (4:6, 6:3, 6:4). В прошлом году Арина вырвала победу в четвертьфинале Берлина, уйдя с четверного матчбола — 7:6 (8:6), 3:6, 7:6 (8:6), Елена после этого взяла убедительный реванш в четвертьфинале Цинциннати — 6:1, 6:4, затем белоруска победила в четвертьфинале Уханя (6:3, 6:3), а матч в финале Итогового чемпионата WTA остался за представительницей Казахстана — 6:3, 7:6 (7:0). В этом сезоне Рыбакина взяла верх над Соболенко в финале Australian Open — 2026, выиграв свой второй мэйджор в карьере (6:4, 4:6, 6:4), а Соболенко сумела победить с матчбола на приёме в финале Индиан-Уэллса — 3:6, 6:3, 7:6 (8:6), после чего забрала полуфинал Майами (6:4, 6:3).

Арина Соболенко и Елена Рыбакина Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Арина и Елена — два абсолютных антипода в плане характера. Белоруска взрывная, импульсивная, эмоциональная. Очень многое зависит от того, в каком психологическом состоянии будет находиться Соболенко в финале. Казахстанка — спокойная, рассудительная, умеющая держать себя в руках.

Важно, как у обеих теннисисток будет лететь первая подача (две лучшие подающие в туре), ну а удары справа и слева великолепны как у той, так и у другой. Высокий рост, отличные габариты и физические данные помогают Арине и Лене добиваться серьёзных результатов.

Главное, чтобы не подвело здоровье. Та же Лена, напомним, приехала в Нью-Йорк после травмы стопы и голеностопа, полученной в конце августа на турнире WTA-1000 в Цинциннати. Однако нынешнее состояние Рыбакиной вселяет в её многочисленных болельщиков уверенность.

Ждём красивого, яркого и атакующего тенниса! Именно таким должен получиться грядущий финал.

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