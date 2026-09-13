15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Пресс-конференция Рыбакиной на US Open 2026: что сказала, эмоции, подача, трофей, соперничество с Соболенко, недавняя травма

«Мы с Соболенко подталкиваем друг друга». Рыбакина — после триумфа на US Open
Маргарита Сальникова
Елена Рыбакина
Комментарии
Елена рассказала журналистам о соперничестве с Ариной, знаковой победе в Нью-Йорке и проблемах с подачей.

Вторая ракетка мира Елена Рыбакина успешно прошла путь по сетке US Open — 2026, справившись со всеми соперницами. В финале американского мэйджора представительница Казахстана за 2 часа 23 минуты одолела Арину Соболенко и завоевала заветный трофей — 6:4, 5:7, 6:2. Теперь в коллекции Рыбакиной три титула на разных ТБШ,