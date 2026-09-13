«Мы с Соболенко подталкиваем друг друга». Рыбакина — после триумфа на US Open

Елена рассказала журналистам о соперничестве с Ариной, знаковой победе в Нью-Йорке и проблемах с подачей.

Вторая ракетка мира Елена Рыбакина успешно прошла путь по сетке US Open — 2026, справившись со всеми соперницами. В финале американского мэйджора представительница Казахстана за 2 часа 23 минуты одолела Арину Соболенко и завоевала заветный трофей — 6:4, 5:7, 6:2. Теперь в коллекции Рыбакиной три титула на разных ТБШ,