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US Open – 2026: Елена Рыбакина получила кубок из рук Марии Шараповой, у теннисисток много общего в плане пути к теннисному величию

Шарапова вручила Рыбакиной кубок US Open. Елена создаёт историю величия по примеру Марии
Михаил Георгиев
Шарапова вручила Рыбакиной кубок US Open
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Уроженка Москвы взяла три первых «Шлема» на траве и харде, как и россиянка. Дальше первой ракетке мира покорится «Ролан Гаррос»?

Елена Рыбакина стала чемпионкой US Open, обыграв в финале Арину Соболенко (6:4, 5:7, 6:2). Рыбакина с понедельника официально станет первой ракеткой мира, а ещё представительница Казахстана добавила к этому третий титул турниров «Большого шлема» за карьеру.

Кубок US Open Елене вручила легендарная россиянка Мария Шарапова, которая поднимала над головой трофей в Нь