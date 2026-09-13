Шарапова вручила Рыбакиной кубок US Open. Елена создаёт историю величия по примеру Марии

Уроженка Москвы взяла три первых «Шлема» на траве и харде, как и россиянка. Дальше первой ракетке мира покорится «Ролан Гаррос»?

Елена Рыбакина стала чемпионкой US Open, обыграв в финале Арину Соболенко (6:4, 5:7, 6:2). Рыбакина с понедельника официально станет первой ракеткой мира, а ещё представительница Казахстана добавила к этому третий титул турниров «Большого шлема» за карьеру.

Кубок US Open Елене вручила легендарная россиянка Мария Шарапова, которая поднимала над головой трофей в Нь