«Между двумя титулами передохнул в полёте». Россиянин Симакин ворвался в топ-200

Россиянин Илья Симакин выиграл два титула серии ATP-«челленджер» подряд в Азии — в Чжанцзягане, Китай, и Фантхьете, Вьетнам, а перед этим дошёл до финала Спартакиады народов России в Екатеринбурге. В обновлённом рейтинге ATP 22-летний россиянин улучшил свои позиции сразу на 98 мест и впервые стал 177-й ракеткой мира. В прошлом году «Чемпионат» уже беседовал с Симакиным во время турнира в Алма-Ате, и сейчас Илья рассказал о новых победах и планах на конец сезона.

Дата рождения: 27 октября 2003 г. (22 года).

Титулы на уровне ITF Junior: 2 (одиночка), 6 (пара).

Титулы на уровне World Tennis (ITF): 6 (одиночка), 8 (пара).

Титулы на уровне ATP Challenger: 3 (одиночка), 1 (пара).

Наивысшее место в одиночном рейтинге: 177-е (ATP), 59-е (комбинированный ITF Junior).

Наивысшее место в парном рейтинге: 230-е (ATP).

Текущее место в рейтинге ATP: 177-е (одиночка), 393-е (пара).

— У тебя целая серия отличных недель сложилась. Началось всё, кажется, на Спартакиаде в Екатеринбурге в конце августа. Расскажи, как ты готовился.

— На самом деле не было особой подготовки к Спартакиаде, потому что я перед этим играл турнир в Стамбуле, дошёл до финала, пару дней отдохнул, и потом мы поехали с командой заранее на Спартакиаду. А там просто на грунте два-три дня поиграли, и всё.

— Как проходила Спартакиада? Ты играл с нашими перспективными ребятами. Всех их хорошо знаешь. Какие впечатления? И от матчей, и от города, и от организации...

— Всё было супер — и организация, и корты. Минус был в погоде — было очень холодно, и мы играли на улице. А так всё понравилось — и ребята хорошо играли, и не такая простая сетка была, но я как-то выиграл у всех легко.

— Какой поединок там был самый сложный? Почему?

— Я думаю, что первый поединок был самым сложным (с питерцем Владимиром Павловым — 6:3, 6:3. — Прим. «Чемпионата»), потому что первая игра, да ещё и на грунте. И ещё я бы сказал про полуфинал (с Григорием Шебекиным — 6:3, 6:2. — Прим. «Чемпионата»), потому что мы его играли в зале на харде. Такой непростой переход посреди турнира с грунта на хард получился — я не сразу адаптировался. Так что пришлось чуть-чуть понервничать в полуфинале.

— Ты снялся там с финала — это из-за скорой поездки на азиатские турниры? Обидно, что не смог побороться за титул?

— Да, я снялся в финале, потому что мне надо было уезжать в Китай на «челленджер», и с федерацией мы обговорили заранее, что если мы выйдем в финал вместе с Маратом Шариповым, то я снимусь и поеду в Китай на следующий день.

— Теперь вопрос про две недели на «челленджерах». Была такая цель — зацепить сразу два титула? Ожидал, что так успешно получится?

— Честно сказать, не ожидал. Первую неделю точно не ожидал, потому что я приехал с грунта, другой климат, другой часовой пояс. Я приехал всего за день до матча, и, на самом деле, такого не ожидал. Где-то могу сказать — повезло, где-то я сам хорошо сыграл. Поэтому я очень рад, что эти две недели так сложились.

— Успел ли как-то передохнуть между двумя «челленджерами» и перезарядиться, перенастроиться?

— По поводу «передохнуть». Может, только в полёте. Я прилетел во Вьетнам ночью, точнее, рано утром, потренировался и уже на следующий день играл матч. Поэтому не сказал бы, что у меня получилось отдохнуть. А настрой был таким же, как и в Китае, боевым.

— Какой поединок в Китае оказался самым тяжёлым для тебя? Какие впечатления о турнире остались?

— Я думаю, самая тяжёлая была первая игра (с 33-летним казахстанским теннисистом Денисом Евсеевым — 6:1, 6:2. — Прим. «Чемпионата»), потому что я только прилетел. И морально было тяжело в полуфинале (с малазийцем Мицуки Вэй Кан Леоном. — Прим. «Чемпионата»), когда я выиграл в трёх сетах [6:3, 6:7, 6:3]. И всё, думаю. А впечатления всегда положительные, когда выигрываешь такой большой турнир или вообще «челленджер». Поэтому очень рад. Всё мне понравилось в Китае, мне очень нравится играть в Китае, хорошая обстановка, хорошая еда, и турниры очень хорошие.

Илья Симакин Фото: ATP Challanger

— А как было во Вьетнаме? Накопилась ли усталость? Какой матч был самым трудным? Какие впечатления вообще о турнире?

— Во Вьетнаме я бы тоже, наверное, сказал, что первый матч (с австралийцем Максом Пёрселлом. — Прим. «Чемпионата») был тяжёлым — выиграл в трёх сетах [6:3, 2:6, 6:2], потому что я только приехал. И ещё такое бы я сказал по финалу тоже. Был неприятный соперник (испанец Серхио Кальехон-Эрнандо. — Прим. «Чемпионата»), было тяжело к нему подстроиться в самом начале, но потом как-то я стал более увереннее играть, и у меня получилось выиграть [7:6, 2:6, 6:2]. На самом деле, мне очень нравится выступать во Вьетнаме. Я уже третий турнир провожу здесь: два выиграл, один раз был в финале. Мне нравятся мячи, корты.

— Сейчас в рейтинге ты поднимешься на рекордное для себя 177-е место. А какой план был на конец года? Выполнил ли его уже или пока нет?

— На конец года был план — попасть на Australian Open. Я этот план сделал, и сейчас у меня ничего не «горит», поэтому план простой — как можно больше набрать очков, приблизиться к топ-100, и, я думаю, ещё поддерживать свою форму на матчах и на тренировках.

— Ты уже готовишься к Australian Open? Как будешь подводить себя к этому турниру?

— Нет, я пока не готовлюсь. Я начну подготовку в ноябре и в декабре. Где-то месяц-полтора я буду точно готовиться к Австралии и полечу туда чуть заранее, чтобы адаптироваться, привыкнуть к климату, к кортам.

— Расскажи про свою команду — кто сейчас в неё входит? Где базируешься? Где собираешься проводить межсезонье?

— У меня как таковой нет команды. Я тренируюсь в Казани и ещё в Бухаресте, когда у меня есть виза. И по поводу межсезонья пока непонятно. Начну, может быть, в Казани и продолжу уже в Румынии, а оттуда уже полечу в Австралию. И там тоже нужно будет какое-то время на подготовку.

Илья Симакин Фото: Из личного архива Симакина

— Какие планы на остаток сезона? Будешь пробовать пробиваться в ATP-250? Или пока на «челленджерах» сосредоточишься?

— Да, я буду пробовать ATP. Я сыграю один «челленджер» ещё во Вьетнаме. Потом две недели потренируюсь, поеду на «Мастерс» в Шанхае, сыграю после «Мастерса» «челленджер»-125 и приеду на турнир ATP-250 в Алма-Ату. А уже перед Австралией я думаю сыграть тоже ATP-250 — в Гонконге.

— В целом за почти год, что прошёл с нашей с тобой беседы в Алма-Ате — что для тебя изменилось? В плане игры, в плане опыта.

— Изменился, я думаю, подход к играм. Изменилось то, что я стал более уверенным сейчас на корте. Я сыграл много «челленджеров», начал понимать свою игру. За это время я выигрывал у хороших игроков, и вот постепенно, постепенно у меня набралось больше терпения, больше уверенности, больше я начал играть в активный теннис, идти к сетке и стараться завершать уже там. Поэтому работу я проделал, так сказать, хорошую. И сейчас новый этап начнётся — это ATP. Там нужно тоже привыкнуть, нужно сыграться и тоже какой-то опыт оттуда получить. Тот, которого у меня не было пока.