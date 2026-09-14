Феноменальный сезон Рыбакиной! Елена официально стала лучшей теннисисткой мира

Последний мэйджор в сезоне завершён эйсом в исполнении Елены Рыбакиной. Ровно таким же образом, словно под копирку, была поставлена точка в первом «Шлеме» 2026 года: в Мельбурне на Australian Open.

С сегодняшнего дня победившая в Австралии и США Рыбакина официально стала первой ракеткой мира. Уроженка Москвы — 30-я девушка в истории тенниса, когда-либо поднимавшаяся на вершину одиночной табели о рангах. В решающей схватке снова, как и в начале года, повержена белоруска Арина Соболенко, которая сложила с себя полномочия и чемпионки US Open, и лучшей теннисистки планеты. Отныне королевой женского тура является Рыбакина. У представляющей Казахстан спортсменки теперь чуть больше 2000 очков отрыва от Соболенко, а в Чемпионской гонке — чуть больше 1000, что даёт Елене весьма неплохие шансы остаться первой и по итогам всего сезона.

А ведь Рыбакина, получившая травму стопы и голеностопа на недавнем турнире в Цинциннати, могла вообще не сыграть в Нью-Йорке. На пресс-конференции после триумфа на US Open она призналась, что много общалась с врачами, долго не брала в руки ракетку и следовала по маршруту от номера до спортзала, где старалась поддерживать физическую форму. Только представьте, какое желание должно присутствовать и какой труд проделала Лена вместе со своей командой, чтобы не только сыграть на важнейшем турнире, но и сначала обеспечить себе звание лучшей в мире, а затем и поднять над головой вожделенный кубок, полученный из рук несравненной Марии Шараповой!

Елена Рыбакина и Мария Шарапова Фото: Robert Prange/Getty Images

«Этот турнир был каким-то особенно напряжённым. Потому что я боролась за первое место в рейтинге в одном из матчей, а за неделю до этого я травмировалась. Каждый день был своего рода испытанием, но я чувствовала себя спокойнее в этой ситуации, чем когда происходили подобные вещи раньше», — призналась теперь уже трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» Рыбакина.

Важно отметить, что никакой проходной сетки по ходу US Open у москвички не было. Начиная с четвёртого круга, Лена поочерёдно обыграла четырёхкратную чемпионку «Шлемов» Наоми Осаку, олимпийскую чемпионку Чжэн Циньвэнь, двукратную чемпионку ТБШ Кори Гауфф, а также, как упомянуто ранее, теперь уже экс первую ракетку мира и четырёхкратную победительницу мэйджоров Арину Соболенко. Как вам такой список? Мощно, иначе и не скажешь. И если Осака была буквально сметена с корта, то три следующих поединка получились трёхсетовыми и очень напряжёнными.

По истории и триумфальному пути Елены Рыбакиной, которой для завоевания карьерного «Шлема» осталось выиграть лишь «Ролан Гаррос», действительно можно снимать кино. Воспитанница Евгении Куликовской и легендарной Ширяевки в теории вообще могла закончить с профессиональным спортом, когда оказалась не нужна Федерации тенниса России. Однако Лена получила приглашение от казахстанской федерации, сделавшей на неё ставку. К чему всё это в итоге привело, мы сейчас прекрасно видим.

Отметим и нынешнего тренера Лены Стефано Вукова. К нему можно относиться по-разному, но его вклад в титулы Рыбакиной трудно переоценить. Найти подход к человеку, направить его на верный путь, вовремя правильно подсказать, — это тоже талант.

Елена Рыбакина Фото: Sarah Stier/Getty Images

Невероятная история тогда ещё маленькой Лены вообще началась с детских лет. Папа Рыбакиной — Андрей — отдавал едва ли не последние деньги со своей зарплаты на рядовой должности в российском спортивном телевидении, чтобы его дочь могла заниматься любимым видом спорта, покупать ракетки и участвовать в юниорских турнирах. Особым трудолюбием, порядочностью и спокойствием всегда отличалась и сама Елена, о чём регулярно говорят разные люди. Вы никогда не услышите от Рыбакиной грубости, не увидите вызывающее поведение, неуважение к сопернику. Эта девушка всегда максимально скрывает свои эмоции, обладая какой-то невероятной выдержкой и спокойствием.

Пример Рыбакиной — он ведь не только про теннис, но и про жизнь в целом. Ни Рыбакина, ни её семья не собирались сдаваться и мириться с происходящим, а ведь могли просто махнуть на всё рукой и плыть по течению, спокойно принимая всё, что встречалось на их пути. Однако вера в себя и колоссальное трудолюбие привело Рыбакиных к невероятному успеху, о котором когда-то можно было только мечтать.

Елену Рыбакину, её семью, родственников и команду хочется искренне поздравить. Никаких случайностей в большом спорте и жизни не бывает. Всё заслуженно и абсолютно по делу.