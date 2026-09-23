Мирра разгромила в Сингапуре опытную белоруску. Андреева в 10-й раз в сезоне в 1/4 финала

Сегодня, 23 сентября, на соревнованиях категории WTA-250 в Сеуле и на «пятисотнике» в Сингапуре разыгрывались путёвки в четвертьфинал. В Корее во второй круг вышли две наши теннисистки — Алина Корнеева и Дарья Астахова. И участница следующей стадии определялась в российском дерби! А на другом турнире в бой вступила чемпионка «Ролан Гаррос» — 2026 Мирра Андреева. Но обо всём по порядку.

Сеул-2026 стал для 24-летней Дарьи Астаховой дебютным соревнованием уровня WTA, причём в основной сетке она оказалась благодаря победе в финале квалификации. Отметим, что россиянка также много раз пыталась попасть в число участниц ТБШ, однако максимум добиралась до второго круга отбора (Australian Open — 2025). В Корее теннисистка одержала первую победу в карьере на уровне тура, справившись с 74-й ракеткой мира Магдой Линетт – 3:6, 6:1, 7:6. Сама же Астахова сейчас занимает 203-е место в рейтинге, а её лучший результат — 181-я строчка. Из крупных титулов у Дарьи в коллекции только трофей парного турнира категории WTA-125 в Яссах в 2022-м, а в одиночке наша спортсменка победила в восьми финалах категории World Tennis (ITF).

Старт 19-летней Корнеевой в Сеуле получился куда проще, чем у Астаховой. Алина в двух сетах обыграла представительницу Таиланда Мананчэйа Савангкаев — 6:4, 6:2 за 1 час 24 минуты. Двукратная чемпионка юниорских ТБШ является 81-й ракеткой мира, при этом в августе этого года она достигла наивысшего результата в карьере — 67-го места в рейтинге. Пока Корнеева не сумела завоевать ни одного титула на уровне тура, хотя и играла в финале в парном разряде на турнире категории WTA-250 в Монастире-2024. Зато на «челленджере» в Оэйраше-2026 Алине удалось стать чемпионкой в одиночном разряде.

Алина Корнеева Фото: Sarah Stier/Getty Images

Практически со старта первого сета Корнеевой пришлось уходить с брейк-пойнта — 1:1, зато потом россиянка и сама получила шансы взять подачу соперницы. И своего Алина не упустила — 2:1. Следом 19-летняя россиянка сумела оформить ещё один брейк — 4:1. После этого Астахова взяла медицинский тайм-аут из-за проблем с ногой. Врач пришёл на корт, поколдовал над теннисисткой, и через какое-то время встреча продолжилась. Похоже, пауза немного помогла Дарье, и ей удалось вернуться в игру — 2:4. Но в ответ Корнеева забрала чужой гейм и с третьего сетбола завершила партию — 6:2 за 47 минут.

Во втором отрезке поединка Корнеева вновь быстро добилась брейка и опять смогла удержать подачу — 3:1. Казалось, дело идёт к разгрому, но не тут-то было! Астахова пошла на камбэк: сначала она сравняла счёт — 3:3, а затем увеличила преимущество, отыграв двойной брейк-пойнт — 4:3. После этого Дарья взяла ещё одну подачу Алины и поставила победную точку в сете — 6:3 за 53 минуты. Таким образом, за Дарьей остались пять геймов подряд!

Упущенный сет не на шутку разозлил Корнееву, так что решающую партию она начала крайне мощно и агрессивно. Сначала под ноль взяла свой гейм, затем забрала чужой, следом не дала сопернице реализовать два брейк-пойнта, тогда как свою возможность увеличить преимущество не проворонила — 4:0. Далее 19-летняя россиянка отыграла три брейк-пойнта, и только под угрозой получения «баранки» Астахова размочила счёт — 1:5. Ну а для Корнеевой всё закончилось благополучно — 6:2, 3:6, 6:1 за 2 часа 13 минут.

За весь матч Алина допустила шесть двойных ошибок, у соперницы – в два раза меньше. Корнеева при этом исполнила один эйс, а вот у Астаховой их не было. По проценту попадания первой подачи Дарья немного обошла двукратную чемпионку юниорских ТБШ — 64% против 60%.

Алина впервые с турнира в Афинах, прошедшего в июле этого года, пробилась в четвертьфинал на уровне тура. В лайв-рейтинге Корнеева занимает уже 72-е место, поднявшись на девять строчек. Далее в Сеуле-2026 россиянка сразится с Еленой Остапенко или Тайлой Престон.

А на турнире в Сингапуре в этот день боролась первая ракетка России Мирра Андреева, которая получила первый номер посева после снятия американки Джессики Пегулы. Высокий рейтинг позволил нашей теннисистке пропустить стартовый круг, так что её путь по сетке соревнования начался только со второго. Первой соперницей Андреевой стала Александра Саснович, и ранее Мирра уже обыгрывала белоруску (в 1/8 финала в Яссах – 6:1, 6:3). В рейтинге 32-летняя Саснович сейчас занимает только 132-е место, однако в сентября 2022-го она была 29-й ракеткой мира. Удивительно, но за всю свою долгую карьеру Александра не завоевала ни одного титула на уровне тура, хоть и принимала участие в пяти финалах, включая «пятисотник» в Брисбене-2018.

Незадолго до матча с Саснович Андреева поделилась эмоциями по поводу будущей встречи, а ещё рассказала о впечатлениях от Сингапура. «Я в предвкушении. Думаю, для меня не будет играть роли номер посева, просто сфокусируюсь на том, чтобы хорошо сыграть каждый матч, показать хороший уровень тенниса и развлечь зрителей, которые придут посмотреть игру. Сингапур ощущается прекрасно. Мне немного удалось посмотреть город пару дней назад, он великолепен. Мне нравится тут быть. Надеюсь, мне доведётся увидеть ещё больше новых интересных вещей, уже жду не дождусь сыграть перед публикой», — отметила Андреева в видео, опубликованном на странице WTA в соцсетях.

Мирра Андреева Фото: Patrick Smith/Getty Images

Мирра также ответила, ощущает ли она повышенное внимание к себе из-за первого номера посева на сингапурском «пятисотнике».

«Нет, я не чувствую давления по поводу того, что должна победить. Потому что если посмотреть на сетку, то, мне кажется, это довольно сильный турнир. Здесь играет много отличных теннисисток, поэтому для меня не имеет значения, первая я сеяная или нет. Я просто выйду на корт, постараюсь сыграть как можно лучше и выиграть каждый матч, который смогу сыграть», – приводит слова россиянки издание The Tennis Gazette.

В первом же гейме Андреева сделала брейк, после чего подтвердила его под ноль — 2:0. Чуть позже Мирра не оставила Александре шансов на её же подаче — 4:1, однако белоруска один гейм отыграла — 2:4. Но первая ракетка России оказалась непреклонна: она без особых проблем вновь оформила брейк и уверенно подала на сет — 6:2 за 34 минуты.

Во второй партии Мирра опять сделала брейк на старте, но в этот раз Саснович – с четвёртой попытки – восстановила равновесие — 1:1. Андреева будто бы не обратила внимание на это и вновь вышла в лидеры — 2:1. Затем россиянка увеличила преимущество и чуть позже в очередной раз сделала брейк — 5:2. Следом Мирра поставила победную точку, закрыв соперницу со счётом 6:2, 6:2 за 1 час 13 минут.

Таким образом, россиянка вышла в четвертьфинал на втором турнире подряд, учитывая US Open — 2026. А всего Андреева в 10-й раз в сезоне пробилась в восьмёрку лучших, причём пять раз это было на «пятисотниках». За выход в следующий круг россиянка поборется с Лейлой Фернандес или Алисией Паркс.

Соревнования в Сеуле и Сингапуре проходят с 21 по 27 сентября. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».