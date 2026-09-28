«Не вижу будущих звёзд. Хотя Медведев взлетел поздно». Чесноков — о нашем мужском теннисе

С 1990-х годов в элите мирового тенниса стабильно находились игроки из России. В историю победителей турниров «Большого шлема» свои имена вписали Евгений Кафельников, Марат Сафин и Даниил Медведев. Помимо них, до самых высоких стадий доходили и некоторые другие российские теннисисты. Однако в последние годы в мужском одиночном разряде эта тенденция дала сбой. О причинах неудач, перспективах у сегодняшнего и будущего поколений «Чемпионат» поговорил с первым советским теннисистом, выигравшим «Мастерс», Андреем Чесноковым.

— В чём причины неудач Медведева, Рублёва и Хачанова в последние годы?

— Сейчас о российском мужском теннисе нечего говорить. Раньше им было по 20-25 лет, а сейчас – по 30 лет. Может, идёт какой-то спад. Медведев всё ещё в десятке в мире. Если брать выступления наших игроков на американской серии, то это выступление в целом неудовлетворительное.

— Можно ли ожидать, что они вернутся к своей прежней форме? С борьбой за крупные титулы, за топ-10.

— Рублёв, Хачанов и Медведев могут обыгрывать игроков из мировой десятки. Но мы говорим о результатах на больших турнирах. Как в своё время Медведев играл американскую серию? Финал Вашингтона, потом – опять финал и ещё финал, затем – победа на турнире. А сейчас такого нет. Ребята вылетают в первом-втором кругах. После таких выступлений какая может быть уверенность? Когда наши игроки выступали в полуфиналах, финалах и были победы, я бы мог сказать, что они обязательно пройдут первые круги. Сейчас же понимаю, что у них больше шансов пройти первые круги, но не могу быть уверенным наверняка. Может, у них и эмоциональный спад, и игровой. Выход Хачанова в полуфинал US Open — это фантастика!

— Почему в мужском российском теннисе сейчас гораздо меньше перспективной молодёжи, чем в женском?

— Всегда бывают волны. Допустим, в одно время в Бельгии был подъём тенниса. Кто сейчас там? Мертенс? В Швейцарии был подъём. Кто сейчас там? В Америке был период, когда первыми ракетками мира были их игроки и в мужском, и в женском разрядах. В Германии был подъём. Это всегда происходит волнообразно.

— Что надо сделать, чтобы мужской российский теннис вернулся на ведущие позиции?

— Сейчас такая ситуация, что очень сложно получить визу. Нужно не то что неделями ждать, а по полгода. В итоге Потапова стала австрийкой, Касаткина – австралийкой, Грачёва – француженкой. Век большого спорта у спортсмена достаточно короткий. Каждый хочет какой-то комфорт, чтобы не было помех с визами и так далее. Даже если взять пример Светы Кузнецовой, когда она выиграла турнир в Вашингтоне, а на следующий год приехала делать визу за неделю, и ей говорят: «Ваша виза будет готова через месяц». Она могла защитить титул и очки, а в итоге свалилась. Именно это её подкосило.

Со мной тоже были такие случаи. В своё время пришёл в посольство Германии делать визу. Мне человек говорит: «А почему вы здесь делаете визу? Езжайте в Москву и делайте там». Я говорю: «Вы знаете, я игрок. Один день я играю в Ницце, другой день – в Брюсселе, потом – в Лондоне. У меня нет времени делать визу». А он мне отвечает: «Я визу вам не дам». Короче говоря, на турнир поехал на машине. Я там сыграл, взял журнал для турнира, а там мои имя, фамилия, титулы. Буквально через неделю опять прихожу в это консульство и опять прошу визу у этого человека. Принёс какие-то приглашения и прочее. Он меня спрашивает: «А вы были на том турнире, куда я не дал вам визу?» Я ему прямо говорю: «Я там был, но поехал туда на машине. Прошёл таможню, сыграл турнир». В итоге он на меня посмотрел и сказал: «Дайте паспорт». Через пять минут он мне даёт визу. Даже не взял никаких документов. Я вам это рассказываю, чтобы было понимание, какие препятствия могут быть. Игроки предпочитают комфорт, а не дискомфорт.

С теннисом всё понятно, а взять другие виды спорта. Какие шансы у них есть играть на зарубежных турнирах? Одно дело — играть только турниры в своей стране и вариться в своей кастрюле. Но это не цели больших игроков, которые будут сидеть в своей стране и выступать на чемпионате города. Что дальше, когда весь интерес сосредоточен на других турнирах?

— У кого из нынешней молодёжи больше всего шансов выйти на уровень Медведева, Рублёва и Хачанова?

— Я смотрел юниорские турниры — Уимблдон, «Ролан Гаррос». Мне понравилась игра Пушкарёвой.

— А среди мужчин?

— В том-то и дело. Вы меня спрашиваете про мужчин, а я сразу переключился на женский теннис. Я не увидел перспективного игрока в мужском теннисе. Могу сказать, что где-то года четыре назад пришёл на один теннисный корт, а там играл один теннисист. Ему было лет 12-13. Это был просто невероятный талант! У меня челюсть отпала! Думал, что это будет суперзвезда российского тенниса. В итоге с тех пор у него пошли травмы, и он потерялся.

— Когда российские болельщики дождутся нового победителя турнира «Большого шлема» в мужском одиночном разряде?

— Я же сказал, что если и есть какая-то перспектива, то пытаться каким-то образом уехать из России. Беспрепятственно быть в клубе, тренироваться, выезжать сейчас сложно. Чтобы расти, надо играть. Не в вакууме, а на мировой арене. Можно выезжать, однако очень много трудностей. Скажут: «Какие трудности? Захотят — выедут». Или: «Надо быть патриотом и отказаться от Олимпиады. Надо сделать свою Олимпиаду». А кто выиграл Игры доброй воли в теннисе? Вы знаете?

— Нет.

— Я могу назвать. Андрей Чесноков. Он выиграл Игры доброй воли по теннису. А кто это знает? Зато я до сих пор помню серебряных призёров Олимпиад. Игры доброй воли мы ещё решили сделать из-за бойкота Олимпиады в Лос-Анджелесе. Допустим, делать наши чемпионаты — это всё равно не то. Политики говорят о патриотизме и отказе от Олимпиад, но когда я 20 лет своей жизни отдал, чтобы на ней выступить… А вы так легко можете сказать: «Ой, игроки должны отказаться. Они должны быть патриотами». Тогда надо сказать политику: «Тогда сожгите книгу, которую вы писали 20 лет». Как вы считаете? Это нормально?

Андрей Чесноков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Если резюмировать: сегодня в российском мужском теннисе не просматривается будущих звёзд мирового масштаба?

— Я пока не вижу. Хотя у Медведева взлёт случился довольно поздно. Он же уже не был юниором. Иногда бывают подъёмы в 17 лет, а у некоторых это случается в более зрелом возрасте.