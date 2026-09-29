«За нас могли бы играть Зверев, Бублик, Циципас». Глава ФТР Тарпищев — о текущих проблемах

Почему мы давно не видели наших теннисистов с титулами на ТБШ? Когда российские игроки вновь займут лидирующие позиции в ATP? Кто из молодых стоит за спинами Даниила Медведева, Андрея Рублёва, Карена Хачанова?

Искать ответы «Чемпионат» отправился в Федерацию тенниса России. В одном кабинете собрались несколько важных действующих лиц: Шамиль Анвярович Тарпищев — президент ФТР, Вадим Игоревич Гущин — психолог сборной России по теннису, Анна Петровна Скородумова — член правления ФТР.

Начали разговор с «Экспериментальной команды ФТР» — проекте по поддержке юниоров, который федерация запустила 10 лет назад. И в итоге пришли к ответам на самые главные вопросы.

Миссия «Экспериментальной команды»

Когда и почему возникла идея создать «Экспериментальную команду»?

Шамиль Тарпищев: Инициатива исходила от ФТР. Проект был задуман в 2016 году. С министерством спорта было подписано «Соглашение об экспериментальной (инновационной) деятельности в области развития системы спортивной подготовки теннисистов в Российской Федерации», так назывался документ. Были определены цели, обязательства сторон и принципы взаимодействия. 10 лет назад проект был запущен и работает по сей день.

Шамиль Анвярович Тарпищев — бывший теннисист, капитан команды России в Кубке Дэвиса (чемпионы в 2002, 2006, 2021 годах) и Кубке Федерации (работал с 1997-го по 2014-й, чемпионы в 2004, 2005, 2007, 2008 годах), член Международного олимпийского комитета, заслуженный тренер России. Возглавляет ФТР с 1999 года.

У нас вид спорта особенный. Нет ни одного другого, в котором спортсмены в соревнованиях участвуют более 40 недель в году. Теннис в целом противоречит методикам спортивных тренировок и подготовки. И система потогонная: ты не можешь выпасть из орбиты — сразу потеряешь очки, деньги, рейтинг, который считается по итогам последних 12 месяцев.

Что происходит среди юниоров? Вот известный пример: когда Надаль выиграл молодёжный чемпионат Испании, его дядя позвонил в местную федерацию тенниса и спросил: «А кто из выигравших в 14-16 лет национальный чемпионат стал в перспективе выдающимся профессионалом?» Это в стране, где теннис — практически физкультура. Оказалось, что таких в истории было всего двое: Корретха и сам Надаль.

Подобное происходит и у нас. Те, кто побеждает в 14-16 лет, делают это за счёт раннего физического развития, и некоторые таланты остаются на пятых-шестых ролях. Поэтому одна из важных тем для нас — раннее развитие спортсменов. Дети ведь рождаются разные: с разными скоростью, выносливостью. И теннис требует индивидуального подхода с самого раннего возраста. Выявить доминанты, за счёт чего спортсмен играет, создать ему условия, соответствующие его развитию — важные задачи. И только когда учтём все факторы, получим результат.

При этом параллельно у нас остаются традиционные критерии работы по возрастам. Вот мы стали внедрять изменения методологические, а тестировать их как? Не на кошках же. Так постепенно задумывался проект экспериментальной подготовки.

Вадим Гущин: Чего греха таить? Есть в нашей стране стремление загнать всех в единый фрейм — тенденция, совершенно противоположная индивидуализации подготовки спортсменов. Так что мы и стремимся отрабатывать индивидуальные подходы, но без вреда для основных сборных.

Победители среди российских теннисистов на международных соревнованиях с 01.01.2025 по 21.09.2025 – 526 игроков.



Всего в сезоне-2025 победили 686 россиян; участие в международных турнирах приняли 1103 наших теннисиста.



Победители среди российских теннисистов на международных соревнованиях с 01.01.2026 по 21.09.2026 – 539 игроков.

Вы мне продемонстрировали статистику, что в 2025 году от России на международных соревнованиях выступили 1103 спортсмена. Как из них собирается группа для «Экспериментальной команды»?

Ш. Т.: Критерии попадания в группу очень просты. Требуется согласие самого спортсмена, его тренера. Не должно быть вмешательства родителей, близких в период подготовки. Количественный состав в разное время варьируется, бывает в экспериментальной группе до 80 человек. Это не значит, что мы с утра до вечера с одними и теми же людьми работаем. Повторю: важно полное отсутствие вмешательства родителей. Не берём спортсменов, если нет доброй воли тренеров сборной. И берём только тех, кто сам хочет к нам идти.

Мы работали, как правило, с возрастом 13-14 лет, а сейчас решили, что это поздно для того, чтобы находить тонкие, чувствительные вещи в игре спортсмена, которые должны были давать ему преимущество. Например, смотрим, кто в раннем возрасте идёт на мяч, как готовится к удару. Наша задача — сделать такого игрока, который отправил мяч под заднюю линию, вошёл в корт, получил короткий мяч и забил. Но для этого надо данные иметь.

Мы кристаллизуем те вещи, которые позволяют необходимые данные развить: чуть-чуть двинуться вперёд, ближе к сетке встать и так далее. Но это формирование происходит в самом раннем возрасте. Поэтому в прошлом году мы опустили планку по отбору до 11 лет. Отобрали по России 21 спортсмена, из них взяли в итоге 11 человек. Они сейчас в Москве тренируются. Кто-то специально семьями ради этого в столицу переезжает. Так как в сборную попадают в возрасте постарше, ставить эксперименты на 11-летних мы не можем, но создаём условия для развития навыков, которые в более позднем возрасте развить уже невозможно.

При этом не все обязательно должны тренироваться в Москве. У нас остались привычные три сбора в году.

Сегодня в спорте пропало понятие «школа двора»; оттуда прежде тренеры набирали способных ребят. Сейчас дети сидят в гаджетах, и выбирать не из кого. Одно из направлений, по которому мы идём — развитие пиклбола в детских садах и школах. Даём упражнения с ракеткой — они и помогут физкультурой детям заниматься, и нам облегчат селекцию в теннисе.

Кто из тренеров вовлечён в работу в рамках проекта?

Ш. Т.: Курирует работу тренеров Геннадий Кимович Жуков — как председатель тренерского совета. Всего в работу включены порядка 60 специалистов разных направлений. У девочек это, в частности, Евгения Манюкова, Юлия Кашеварова, Оксана Мишукова, Марина Марьенко, Людмила Столярова, Наталья Альбицкая. У ребят – Игорь Куницын, Игорь Андреев, Антон Зайцев, Владимир Горелов, Андрей Ольховский, Станислав Скобелев, Юрий Ващенко, Андрей Пивоваров, Айк Зогранян и другие.

Проблемы наших парней

Эта программа распространяется и на парней, и на девушек. Но мы сейчас наблюдаем, особенно по юниорским «Шлемам» и турнирам World Tennis (ITF), что парней в числе чемпионов гораздо меньше, чем девушек. С чем это связываете?

Ш. Т.: Это несложный вопрос. Изначально любой парень — хороший спарринг-партнёр для девочки. А как тогда быть с парнями? Как им обеспечивать хороших спарринг-партнёров? Их нехватка сокращает возможности достижения высоких результатов.

Мы растим ребят до 16 лет, а должны до 18.

Трагично для тенниса, что наш спорт довольно дорог, не хватает материально-технической базы; у нас не строятся в нужном количестве академии и корты, потому что они не окупаются, а частные академии на результат не работают.

В таком случае в рамках проекта подготовка парней и девушек разная? Или сохраняете ко всем одинаковые подходы?

Ш. Т.: С одной стороны, базисная основа общая, а индивидуальная подготовка — это другое. Каждый ребёнок имеет свою индивидуальность. И, конечно, девочки и ребята — они разные, и в определённом возрасте идёт расхождение.

Есть другая проблема на раннем этапе воспитания. Допустим, в секцию приходят 100 детей. Они только начали играть; из них хорошую мобилизацию нервной системы имеют только 30%, а 70%, соответственно, на соревнованиях играют хуже. С этими малышами с точки зрения внутреннего содержания тренировок должна вестись другая работа. А создать несколько групп не позволяют возможности и уровень знаний наставников. Не все родители это, к сожалению, понимают.

У парней ведь самое сложное — это переход как раз из юниоров во взрослые, и он приходится на возраст от 16 лет и старше. И у нас не хватает поддержки именно для этой возрастной группы ребят.

Ш. Т.: У нас молодёжный состав сборной России в законодательстве обозначен до 18 лет, а во многих других странах — до 21. Значит, в 18 лет спортсмен становится взрослым, и необходимо иное финансирование, и финансовые проблемы усугубляются.

Сейчас нет спонсоров, и это сужает возможности. Мы как федерация ведём процесс, я считаю, близко к идеальному — до 16 лет. А надо – до 18. Вот этого мы не можем сделать в силу финансовых ограничений.

Что в таком случае изменилось с того времени, когда росли Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов? По сравнению с тем, что мы видим сейчас.

Ш. Т.: Заметно возросло количество обязательных турниров двухнедельных: «Шлемы», теперь «Мастерсы», а ещё же есть ATP-250, ATP-500. Высокий травматизм. Многие из молодёжи из-за этого вообще не доходят до первой сотни рейтинга.

Шамиль Тарпищев Фото: РИА Новости

Сегодняшняя методическая подготовка у нас значительно улучшилась, а вот материально-техническая база оставляет желать лучшего, Плюс сложная логистика участия в международных турнирах, вызванная известными внешними факторами, многократно усугубляет проблемы.

В. Г.: Поколения в теннисе можно сравнить с грибными сезонами: в какой-то год грибы обильно растут, а в другой — нет. И даже новые методики тут не помогут.

Шамиль Анвярович почему-то скромно об этом умолчал, но у названного вами поколения есть проблема с игрой у сетки. Так вот, под влиянием Тарпищева у наших мастеров заметно увеличилось количество работы и соревнований в паре. Если вы посмотрите на результаты последних лет, то именно в парном разряде у нас появились медали и титулы. В прошлом поколении такого не было. И все, кого я сейчас вижу в экспериментальной команде, много и с удовольствием играют в паре. И таких явных пробелов в игре у сетки, как, например, у Даниила Медведева, у них уже нет.

При этом у нас сохраняется дисбаланс: да, у поколения Медведева/Рублёва/Хачанова были проблемы с этим элементом, но у них же были и большие победы, и «Большой шлем», и первая строчка рейтинга. А нового поколения мы даже в топ-100 не видим.

В. Г.: Так грибной сезон, понимаете. Не каждый же год.

Анна Скородумова: Добавлю: раньше тренеры могли делать отбор, а не набор, как сейчас. Чувствуете разницу? Кто пришёл — с тем и работаем. Мы тестируем спортсменов, их физическую подготовку. Если раньше мы могли ребят оценивать на 7 из 10, то сейчас эти показатели гораздо ниже, 2-3 из 10. И второе: сейчас родители очень много вмешиваются в процессы.

Так ведь было всегда.

Ш. Т.: Нет-нет. В Советском Союзе родителей вообще не подпускали к тренировочному процессу.

А. С.: Точно нет. Приведу пример: допустим, мы планируем величину нагрузки. И она не должна быть всё время средней — тогда будет средний результат. Где-то нагрузки нужно больше, где-то – меньше. И сегодня мы проводим тренировку с малой нагрузкой, чтобы завтра дать большую. Провели тренировку и смотрим, чем после неё занимаются дети. А папа берёт и изо всех сил тренирует своего ребёнка. Он так считает нужным. «Почему мой ребёнок сегодня не вышел с тренировки мокрым?»

И для родителей федерация не авторитет?

Ш. Т.: Вопрос спорный. Далеко не для всех, так скажем.

Открою небольшой секрет: я сейчас вместе с Вадимом Гущиным работаю над завершающей книгой трилогии о роли психологии в спорте. Она будет посвящена теме отношений между детьми и родителями в процессе спортивного воспитания. Постараемся максимально полно раскрыть аспекты взаимодействия тренера, родителей и их ребёнка. Думаю, сможем заинтересовать и удивить читателя размышлениями звёзд отечественного спорта и их знаменитых родителей о методах воспитания будущих чемпионов.

Что мешает юниорам

Если говорить о позитивных вещах: кого мы можем назвать из тех ребят, кто был в составе экспериментальной команды и принёс «Большой шлем» юниорский, другие большие победы? Анна Пушкарёва, например?

Ш. Т.: Да, Аня точно. Есть игроки, которые всецело у нас в России тренируются. А есть те, кто работает со своим личным тренером и с нами не на постоянной основе занимается. Некоторые, конечно, рвутся в зарубежные академии и там зачастую пропадают.

Что ещё, помимо финансовых проблем, пагубно влияет на развитие юношеского тенниса в России?

Ш. Т.: Я уже назвал основные причины. Мы много лет вопреки всем препонам находимся в элите мирового тенниса и прочно удерживаем позиции. В этом, безусловно, огромная заслуга отечественных тренеров и специалистов. Но мы не сможем двигаться вперёд без укрепления материально-технической базы.

Вот пример. Идеальная ситуация для тенниса могла бы сложиться на Дальнем Востоке. Там много перспективной молодёжи. Если создать в регионе несколько академий, можно было серьёзно поднять уровень мастеров за пять-семь лет, что называется, на плечах соседей из азиатских стран. Там не так дорого, как в Москве, есть простор для развития. Но нет возможности.

Прежде всего нужен выход на стабильное финансирование. Не может быть так, что один год ты имеешь деньги, а другой — нет.

Почему, например, происходит смена спортивного гражданства? Реальность проста — у нас нет контрактной системы. И нет договорных обязательств, потому что они отсутствуют в спортивной законодательной базе. И возраст должен быть в ней прописан до 21 года, а не до 18 лет. Мы сегодня не можем подписать ни одного контракта, а за нашими спортсменами бегает весь мир. У нас нет таких денег, как у других стран.

О смене спортивного гражданства

Значит, сейчас нет обходного пути, по которому спортсмена можно оставить под российским спортивным флагом?

Ш. Т.: Подскажите. Может, найдёте?

В. Г.: Во-первых, нужно действительно править законодательную базу. Во-вторых, учитывать специфику спорта. Национальное достояние — это кадры. И если человек проявляет себя, то должны быть какие-то законодательные процедуры, которые, с одной стороны, ставят его в курс, что он ответствен перед страной, которая его воспитала, дала ему тренера, стадионы, возможности. А с другой стороны, что именно страна ему гарантирует. Пока же получается, что наши успехи — это наша беда.

Ш. Т.: Если взять бюджет нашей федерации, то по этому показателю мы, наверное, будем среди последних в мире. При этом наши игроки внутри страны играют бесплатно, не платят за участие в турнирах. Федерация тенниса финансирует участие юниоров в соревнованиях там, где есть необходимость. И сегодня в рамках Российского теннисного тура на постоянной основе участвует более 7000 человек.

Какое настроение внутри федерации насчёт этого? Беспокойство? Или уже смирение?

Ш. Т.: Я 50 лет борюсь с этим. Но мы в таких условиях создали современный отечественный теннис. Наша методическая составляющая если не лучшая в мире, то, во всяком случае, одна из лучших. Мы даём результат.

Шамиль Тарпищев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В. Г.: Почитайте интервью нашей команды, которая выступала на юниорском Уимблдоне. Им предлагают сменить спортивное гражданство, за ними бегают, но они отказываются. Это значит, что федерация работу ведёт, ребята всё понимают и ценят. Но когда за тобой бесконечно бегают, а тебе чего-то не хватает для победы, как раз в этот момент есть искушение.

Ш. Т.: У меня принцип работы такой: надо быть выше драки и делать своё дело. Мы вот добросовестно работаем и знаем: если через наши рекомендации пройдёт спортсмен, у него будет результат.

Что касается статуса принадлежности спортсмена, то в очередной раз отмечу: смена спортивного гражданства вовсе не подразумевает отказа от гражданства национального.

Кто на подходе?

Есть мнение, что от России на мужских турнирах «Большого шлема» чемпионов больше не будет (смех собравшихся).

А. С.: Ну, завтра, конечно, чемпиона у нас не будет. Но это только завтра.

Ш. Т.: Я считаю, что в элите мирового спорта может быть не только сын Игоря Куницына Александр. Ему сейчас 16. Вероятность, что он заиграет, очень большая. У нас с ним хороший контакт. Есть Савва Рыбкин. Есть Рафаэль Папоян, ему 14 лет, Алексей Ильин, есть племянник Евгения Кафельникова.

У нас остаётся вопрос тренировочного процесса в части климатических условий, связанный со спаррингами. Вот игроку исполнилось 16 лет, через год я ему должен дать высшие нагрузки, однако не могу этого сделать.

Парадоксально, но, если бы у нас было достаточное финансовое обеспечение, за нас могли бы играть и Зверев, и Циципас, и Бублик, та же Рыбакина.

В. Г.: Уж какие деньги вкладываются в теннис США, какая замечательная система, какое количество тренеров и кортов, но у них на US Open сколько местные игроки не побеждали?

А если говорим про ребят постарше: Ярослав Дёмин, Тимофей Дерепаско, Илья Симакин. Получается, с этими игроками федерация просто остаётся на связи?

Ш. Т.: Они участвуют во всех наших мероприятиях, сборах, работают с лучшими тренерами. С Симакиным, у которого в Казани созданы прекрасные условия для тренировок, и в Москве работали. Жаль, Качмазов выпал из-за травмы на какое-то время. Илья Симакин и Марат Шарипов, не забывайте, вошли в число 200 лучших теннисистов мира. Они попали не в самое хорошее время.

Если учитывать все санкции: отстранение российских сборных, логистические проблемы, которые финансово усложняют жизнь спортсменам – когда снимут все ограничения, насколько возрастут перспективы у наших молодых игроков?

Ш. Т.: Мы сохранили потенциал, и результаты на всех возрастных уровнях обнадеживают; показатели мы удерживаем очень достойные. Думаю, когда появится возможность участвовать в командных турнирах, результаты возрастут процентов на 15-20 от того, что у нас есть сейчас.