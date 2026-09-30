«Чемпиона ТБШ можно ждать десятилетиями». Закончится ли кризис в мужском теннисе России?

В последние сезоны российские теннисисты — речь о мужчинах — не так часто балуют нас победами на самых престижных турнирах — «Мастерсах» и «Шлемах». Российский финал на ATP-250 в Ханчжоу — это скорее приятное исключение из правил. А ведь ещё в начале десятилетия всё было иначе. Даниил Медведев регулярно боролся за титул на ТБШ, один из которых даже выиграл. Андрей Рублёв был завсегдатаем 1/4 финала на мэйджорах и зацепил пару «Мастерсов». И даже Карен Хачанов, пребывавший в тени двух более успешных соотечественников, одержал немало громких побед. Но сейчас все они по тем или иным причинам сдали, а новых звёзд им на смену что-то не видно. Хачанов здорово провёл US Open — 2026, однако сезон-то в целом по факту провалил. Почему наши парни в последнее время не блещут на больших турнирах и как исправить ситуацию — об этом читайте в нашем новом материале.

«Общая проблема, которая касается троих? В первую очередь мотивация. Вернутся ли они на прежний уровень? Не знаю. Я не надеюсь, что они вернутся на позиции, где на регулярной основе будут выигрывать турниры», — сказал двукратный чемпион ТБШ Евгений Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

По мнению российской теннисистки Натальи Вихлянцевой, полуфинал Хачанова на US Open не даёт повода говорить, что мужской российский теннис выходит из кризиса. «Наверное, нельзя сказать, что благодаря этим результатам и полуфиналу Карена Хачанова наш теннис возвращается на лучшие позиции. Вопрос в том, что у нас нет игроков на подходе. Мы уже так привыкли к Медведеву, к Рублёву, к Хачанову — стоит отметить и Романа Сафиуллина. Просто мы хотим новых имён. Если бы, допустим, мы увидели того же Сафиуллина в четвертьфинале US Open, для нас это был бы какой-то другой результат. Либо если бы Ярослав Дёмин заиграл или Тимофей Дерепаско, например, прошёл бы квалификацию и сыграл в основе.

При этом я не считаю, что даже при Медведеве, Хачанове и Рублёве наш теннис находится в каком-то глобальном кризисе. Нет. Ребята регулярно меняют команду, кого-то в неё добавляют, и такие изменения не говорят о том, что наши теннисисты будут постоянно показывать результат на уровне топ-2 или топ-10. Хотя в своё время тот же Медведев легко обыгрывал Зверева. Произошёл какой-то спад, и здесь только сам Даниил знает, что и почему пошло не так», — сказала Вихлянцева в интервью «Чемпионату».

Регресс Медведева, Рублёва и Хачанова

Даниил Медведев впервые громко заявил о себе в 2019 году. В том сезоне он выиграл два «Мастерса», а также дошёл до финала US Open, где уступил Рафаэлю Надалю, хотя отыгрался с 0:2 по сетам. В последующие сезоны Медведев взял ещё четыре титула на турнирах ATP Masters 1000, а главным его достижением стала победа на US Open. В финале того турнира Даниил не отдал ни партии Новаку Джоковичу, не пустив серба к календарному «Шлему».

После титула на «Мастерсе» в Риме в 2023 году казалось, что россиянин выйдет на новый уровень, ведь то был его первый грунтовый титул. На деле же случилось постепенное сползание, и всё это привело к тому, что в 2025-м Даниил, потерпевший четыре поражения в пяти матчах на «Шлемах», расстался со своим многолетним тренером Жилем Сервара. На прежний уровень Медведев с тех пор так и не вышел — необъяснимые провалы в матчах с менее классными игроками никуда не делись. И многие сомневаются, что 30-летний теннисист в состоянии это сделать.

Показатели Даниила Медведева

Сезон Процент побед Процент выигранных сетов Процент удержания подачи Процент брейков Процент попадания первой подачи 2026 69,1 64,7 83,8 28,3 63,9 2025 65,2 60,6 82,9 26,0 61,3 2024 68,8 63,6 80,1 27,0 61,5 2023 78,8 71,8 84,7 30,5 64,2 2022 70,3 70,6 86,4 26,7 64,4 2021 82,9 75,9 87,0 31,4 62,4

Надежда Петрова, заслуженный мастер спорта России, бронзовый призёр Олимпийских игр в Лондоне, основательница детской школы большого тенниса в Москве и Елабуге, выделила общую проблему, которая объясняет неудачи нашей «Большой тройки».

«Причины неудач у каждого свои, но есть и общая проблема: психологическое выгорание и невероятно высокий уровень конкуренции, с которым они столкнулись. Главная причина, почему все трое, несмотря на разные сложности, не могут вернуться на пик — это эра абсолютного доминирования Карлоса Алькараса и Янника Синнера. Они зажаты между ушедшей «Большой тройкой» и этими теннисными монстрами, которые задали невероятный темп. Соперники уровня Медведева и Рублева оказались на «ничейной земле», где топ-игроки нового поколения просто их переросли», — сказала Петрова в интервью «Чемпионату».

Когда-то мы сокрушались, что Андрей Рублёв всё никак не может выйти в полуфинал турнира «Большого шлема». На стадии четвертьфинала у него 10 поражений в 10 матчах. Но теперь Рублёву не удаётся добиться и этого. Андрей уже два с половиной года не может пробиться в восьмёрку лучших на мэйджорах — после Australian Open 2024 года. Как и в случае с Медведевым, Андрей не смог взлететь ещё выше, после того как покорил новый для себя уровень, впервые в карьере выиграв «Мастерс» – Монте-Карло в сезоне-2023. Годом позже россиянин завоевал титул в Мадриде, и это последний его крупный трофей.

Показатели Андрея Рублёва

Сезон Процент побед Процент выигранных сетов Процент удержания подачи Процент брейков Процент попадания первой подачи 2026 62,5 59,8 84,4 23,2 61,5 2025 60,0 55,7 83,9 20,5 60,0 2024 60,6 58,6 86,5 20,5 61,8 2023 69,1 64,1 84,2 24,7 61,5 2022 71,8 64,1 84,8 23,5 62,3 2021 70,5 65,5 85,9 25,1 60,9

Бывший тренер Даниила Медведева Иван Приданкин подробно рассказал о причинах сложностей у наших ведущих теннисистов. В частности, он подчеркнул, что неудачи российских лидеров воспринимаются острее именно потому, что за ними никого нет.

«Кризис — понятие тоже относительное. Да, на последних турнирах ребята выступают не очень, но спортивная карьера — это цикл побед и неудач. Другое дело, когда мы смотрим на динамику на протяжении пяти-шести лет. У нас есть завышенные ожидания. Когда мы смотрим на Даню Медведева и сравниваем его нынешнего с тем, который выигрывал US Open, то видим, что сейчас каждая победа вырывается с большим трудом, даётся всё сложнее. В этой ситуации надо оценивать всю карьеру целиком, но однозначного ответа на вопрос «есть ли кризис?» дать не можем.

Очевидно, что ребята не молодеют. Им в спину дышат молодые, перспективные, амбициозные игроки. Парням всё время нужно искать новый путь, тактику, иметь хорошую физическую подготовку, а это достаточно непросто, так как у каждого из них есть своя личная жизнь, проблемы, травмы, о которых мы не знаем. Надо вспомнить, что Медведев, Рублёв, Хачанов росли вместе, они из одного поколения. Вместе играли турниры, тянулись друг за другом, помогали совершенствоваться, сами того не осознавая. Внутренняя конкуренция сыграла большую роль. Они хотели становиться лучше. У всех троих спортивный характер, благодаря нему они добились всех результатов.

Одна из проблем — отсутствие наших ребят, которые дышали бы Даниилу, Андрею и Карену в спину. Они по большому счёту тащат мужской российский теннис на своих плечах. Есть ещё с ними Рома Сафиуллин. А так никто их не подпирает, поэтому и мы ждём от них больших результатов. Если бы в топ-100 было семь-восемь наших спортсменов, их поражения так ярко бы не воспринимали. И слово «кризис» вряд ли бы звучало. Но, я думаю, мы и от Дани, и от Андрея, и от Карена ещё увидим победы на крупных турнирах. Однако общая динамика всё равно будет отрицательная. Мы всё реже будем видеть их на пьедестале, с титулами. Не думаю, что стоит из-за этого сильно расстраиваться. Это естественный процесс. После ярких побед поражения всегда можно назвать кризисом, но всё относительно. Надо брать их карьеры целиком, и каждая из них достаточно успешна», — такое мнение высказал Приданкин в интервью «Чемпионату».

Карен Хачанов выиграл свой первый «Мастерс» даже раньше Медведева, не говоря уже о Рублёве. В финале Парижа-2018 Хачанов сенсационно победил Новака Джоковича. Тем не менее Карен почти всегда пребывал в тени более удачливых соотечественников, хотя первой ракеткой России всё же успел побывать. И полуфиналы «Шлемов» у него, в отличие от того же Рублёва, были. Однако всё это в прошлом. В 2026-м Хачанова накрыл спад, какого ранее в его карьере не было. На US Open он сенсационно дошёл до полуфинала, при том что не попал в посев, однако пока это выглядит как разовый всплеск.

Показатели Карена Хачанова

Сезон Процент побед Процент выигранных сетов Процент удержания подачи Процент брейков Процент попадания первой подачи 2026 52,5 53,8 86,8 20,4 63,3 2025 58,2 57,8 82,3 22,8 62,9 2024 61,7 59,2 83,0 21,8 64,3 2023 65,4 61,9 84,0 23,5 63,6 2022 59,7 53,7 82,0 20,1 64,1 2021 59,3 59,0 82,5 20,9 62,8

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказал мнение, что регресс наших лучших игроков, случившийся примерно в одно и то же время, — совпадение.

«Мне кажется, это такое совпадение, просто спад. Им нужно восстановиться и физически, и психологически. Думаю, у Медведева, Рублёва и Хачанова ещё будет подъём. В Штатах ведь, например, был легенда — Пит Сампрас. Но после не никто такой же величины не всплыл. Да, есть Бен Шелтон, однако это не высший уровень. А у итальянцев, напротив, пошла волна больших игроков. Кроме Янника Синнера, есть ещё Флавио Коболли, Лоренцо Музетти и многие другие», — сказал Янчук в интервью «Чемпионату».

Советская теннисистка и тренер Ольга Морозова предположила, что отчаиваться не стоит, раз уж перед глазами есть такой пример спортивного долголетия, как Новак Джокович.

«Думаю, мы точно не должны оценивать так негативно. Мы сейчас говорим с вами о результате, а ведь ещё есть и красота игры. И Хачанов, и Рублёв, и Медведев играют не так, как все. У них индивидуальный, красивый, разный теннис. Как в своё время у Сафина, Кафельникова. Конечно, хочется, чтобы они побеждали, но нам нужно и уметь наслаждаться тем, что они нам преподносят. Давайте будем равняться на Джоковича. Смотрите, что Новак делает. Он пример: если ты правильно себя готовишь и верно распределяешь свои силы, можешь и в таком возрасте прекрасно играть», — сказала Морозова в беседе с «Чемпионатом».

Надежда Петрова, несмотря на всё это, считает, что наша «Большая тройка» ещё не сказала последнего слова.

«Основания для надежды есть, но потолок у каждого теперь разный. Если коротко: главный претендент на возвращение на топ-уровень — Медведев. Для Рублёва и Хачанова цель скорее в возвращении стабильности, а не в завоевании «Шлемов».

Каковы цели для них? Медведев — вновь в топ-5, борьба за титулы на «Мастерсах» и победы на «Шлемах». Рублёв — борьба за возвращение в топ-10 при решении психологических проблем. Хачанов — закрепление в топ-10 — уже успех», — полагает Петрова.

А двукратный чемпион ТБШ в миксте Андрей Ольховский и вовсе призвал посмотреть на ситуацию под иным углом.

«Наверное, те, кто ждёт высоких результатов, сами в теннис никогда не играли и не понимают, что такое большой спорт. Даже если будем сравнивать с футболом: представьте, что такое 10-й игрок в мире. Это сумасшедше классно. В теннис играют миллионы, и из них ты 10-й в мире. Это фантастический результат. Я считаю, что наши ребята — великие. Бывают взлёты, бывают падения. Вспомним Андре Агасси: ему было за 30, когда он вылетел из топ-100, но в 33 года стал №1. И такое тоже случается. Бывают спады, бывают взлёты. Невозможно находиться на одном уровне. И поэтому из-за того, где ребята сейчас находятся, я не считаю, что есть кризис», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Вернёмся на девять лет назад. В гонке на первый в истории молодёжный Итоговый (в 2017 году) в топ-100 было пять россиян, причём трое из них — в десятке.

Гонка на молодёжный Итоговый-2017

Место Теннисист Очки 2 Андрей Рублёв 1219 3 Карен Хачанов 1045 8 Даниил Медведев 772 54 Иван Гахов 143 100 Павел Котов 54

Рублёв, Хачанов и Медведев построили большие карьеры, Гахов и Котов, увы, нет.

Титулы россиян по годам

Сезон Даниил Медведев Андрей Рублев Карен Хачанов Иван Гахов Павел Котов 2016 0 0 1 0 0 2017 0 1 0 0 0 2018 3 0 3 0 0 2019 4 1 0 0 0 2020 2 5 0 0 0 2021 4 1 0 0 0 2022 2 4 0 0 0 2023 5 2 1 0 0 2024 0 2 2 0 0 2025 1 1 0 0 0 2026 3 1 0 0 0 Всего 24 18 7 0 0

А в текущем сезоне в молодёжной сотне у России всего два человека. И оба они невероятно далеки от первой десятки.

Гонка на молодёжный Итоговый-2026

Место Теннисист Очки 61 Тимофей Дерепаско 40 93 Егор Плешивцев 23 196 Иван Грецкий 6 212 Роман Харламов 5 229 Савва Рыбкин 4 237 Дмитрий Бессонов 4 240 Иван Юткин 4 299 Марат Салбиев 2 324 Макар Кривощеков 2 327 Денис Вишенчук-Вишенько 2 377 Михаил Цапенко 1 377 Даниил Степанов 1 377 Алан Аюханов 1 413 Дмитрий Бурцев 1 413 Егор Щербаков 1 454 Михаил Ходорченко 1 454 Фёдор Соседкин 1

Более того, по итогам 2018-го в молодёжной гонке в топ-100 финишировали сразу семь россиян — уже без Хачанова, Медведева и Гахова, зато в сотню вошли Роман Сафиуллин, Евгений Тюрнев, Ален Авидзба, Андрей Чепелев и Денис Клок. Широкой публике более-менее известен Сафиуллин, четвертьфиналист Уимблдона-2023. А остальные даже близко не подобрались к элите.

«Не знаю, насколько это можно назвать кризисом. Наверное, это достаточно редкий случай — что у нас трое игроков, входивших в десятку и играющих в одно и то же время. На такое рассчитывать на постоянной основе было бы наивно. Можно точно сказать, что сейчас не прослеживается большое число игроков. Условно назовём турниры, где сейчас играют Даня, Карен и Андрей — это первая лига. «Челленджеры» — вторая, «фьючерсы» — третья. И во второй и третьей лигах у нас мало игроков. И с этой точки зрения кризис, наверное, больше там, чем в первой лиге.

Те, кто мог бы дополнить игроков в первой лиге — это Сафиуллин, Карацев, Паша Котов, Качмазов. По разным причинам они не справляются с этой задачей и сейчас болтаются между второй и первой лигами. У кого-то травма, у кого-то ещё что-то. Но, наверное, теннисным обывателям это не так важно. Важно то, что нет игроков на подходе, готовых заменить наших топовых теннисистов», — сказал в интервью «Чемпионату» Дмитрий Турсунов, бывший российский теннисист, а ныне тренер.

Почему наши юноши выступают хуже девушек?

В нашем теннисе есть явный перекос, который проявляется в нехватке топовых молодых игроков на уровне ATP. В WTA у нас есть 19-летняя Мирра Андреева, уже чемпионка ТБШ. Диана Шнайдер рвётся в топ-10, потихоньку поднимается и Алина Корнеева, которая, хочется верить, разобралась со своими травмами. Одна из причин дисбаланса состоит в том, что девочки в 16-17 лет уже в состоянии конкурировать с соперницами, которые на 10 лет старше. Женский организм взрослеет быстрее, нежели мужской, и превосходство в физической силе, если и есть у тех теннисисток, которые постарше, ощущается не столь критично. А юношам необходимо дольше прокачивать выносливость и набирать мышечную массу, без которых на высшем уровне делать нечего.

«В первые годы, когда переходишь из юниорского тенниса во взрослый, тебе каждый человек кажется просто каким-то мутантом, зверем. С ними очень тяжело играть, потому что они совершенно другого характера, не то что юниоры. Они будут цепляться за каждый мяч, «убивать» тебя. Потому что там ты уже играешь на деньги, на рейтинг, который считается во взрослом теннисе, чтобы продвигаться на другие турниры — «двадцатипятки», «челленджеры» и «эйтипишки». Так что очень тяжело было», — говорит российский теннисист Руслан Тюкаев, давший интервью «Чемпионату».

«Начнём с того, что в профессиональный тур мальчика вывести гораздо сложнее, чем девочку. Взросление у девочек происходит чуть раньше: ты уже в 14-16 лет можешь видеть потенциал девочки и дальше вкладываться в ребёнка. Видна уже какая-то картина. У ребят всё гораздо позже, взросление происходит ближе к 22 годам, когда игрок проходит процесс становления как мужчины. Так что в мужском туре гораздо более высокая конкуренция: игрок за топ-500 может обыграть в целом любого из первой сотни. У девушек своя специфика, у мужчин – своя. Если у мужчин выпадет один из аспектов — физика, техника, ментальность — это критично. А у девушек даже если техника где-то проседает, ты можешь вывезти за счёт выносливости, психологии», — такое мнение в интервью «Чемпионату» высказала Елена Веснина, олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде.

Заслуженный тренер России Борис Собкин считает, что в женском теннисе, кроме того, проще перейти с юниорского уровня на взрослый.

«Есть игроки с врождённым суперталантом. Как, например, Марат Сафин. Он бы заиграл в любом случае, в любой стране: в Испании, в Северной Ирландии, в России. Он был создан для этой игры. Такие игроки прорываются даже вопреки тому, как они тренируются. А чтобы ребятам с меньшим талантом пробиться в сотню, нужно целенаправленно готовиться начиная с 15-16 лет. Нужно грамотно строить тренировочный процесс, календарь. Но надо знать, как это делать. Обычные методы тренировок, которыми все пользуются на юношеском уровне, здесь не работают. Ну, или работают не в полной мере.

С девочками проще, потому что в женский теннис из юниоров войти легче. Женский теннис сам по себе немного попроще мужского, конкуренция чуть пониже. Это попроще, но я не говорю, что это легко», — сказал специалист в беседе с «Чемпионатом».

А Дмитрий Турсунов отметил, что девочкам чуть проще привить дисциплину, чем мальчикам.

«Как бы это ни обижало борцов за справедливость, всё-таки женский теннис гораздо проще, чем мужской. Пробиться можно на трудолюбии, здоровье, работоспособности и характере. Ты можешь многие вещи делать неправильно, но упорно.

Многие из наших девочек — наверное, подавляющее большинство — ведутся родителями, которые всячески способствуют тому, чтобы дети не закончили играть в теннис. Девочек чуть проще заставить и дисциплинировать, к ним результаты приходят быстрее и раньше, чем у мужчин. Парням пробиться с помощью одного желания родителей не получится. Нужны физические данные, знания, трудолюбие. И в таком переходном возрасте, когда появляются девочки на горизонте, мальчики могут просто терять голову и заниматься получением удовольствия от жизни, а не тяжёлой работой. В этом смысле такие теннисные «ботаники» лучше преуспевают. Девочку в 18 лет, если она подаёт надежды, родители будут сильно держать в узде, не давая ей возможности шагнуть вправо-влево. Так что там не до разгильдяйства», — полагает специалист.

Ещё интересно, что девочке гораздо проще найти себе спарринг-партнёра для тренировки. Можно провести тренировочный матч с мальчиком, который на два-три года младше, и это будет отличный спарринг. А у парней такого выбора нет.

Бывший российский теннисист, а ныне тренер Александр Красноруцкий констатировал печальное положение дел в мужском российском теннисе.

«Считаю, что у нас профессиональный теннис у мальчиков завершён. То, что я видел и до сих пор вижу… Вообще никакой работы. Ни у кого нет ни опыта, ни желания, ни возможностей. Ни у самих игроков, ни у родителей. И на уровне сборной, к сожалению, это тоже не делается. Если у девочек ещё какое-то развитие есть – и то со знаком вопроса, то у мальчиков его нет. Я видел после себя много поколений талантливых, классных пацанов, которые закончили, потому что просто не было условий ни для тренировок, ни для поездок», — поделился он мнением в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

«Почему в мужском российском теннисе сейчас гораздо меньше перспективной молодёжи, чем в женском? Из-за конкуренции. У молодых нет конкуренции. Они не могут следить за продвижением своих сверстников в детско-юношеском возрасте. Отсюда всё и идёт», — отметил Евгений Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Как часто говорится, наши ожидания и остаются нашими ожиданиями. Наверное, это потому, что всё-таки Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов на данный момент единственные, на кого мы можем надеяться на турнирах «Большого шлема» в мужской сетке. Когда они плохо выступают, у нас нет других игроков, кто может порадовать и удивить, как это случается у женщин. Нет вот этого плана Б. Но я не считаю, что у нас кризис какой-то затяжной. Мы периодически видим, как кто-то из ребят берёт трофеи», — полагает Наталья Вихлянцева.

Что тормозит развитие юниоров

Так что же тормозит развитие юниоров? Как ни банально, финансы. Теннис — дорогой вид спорта, и не все родители, желающие вырастить из сына суперзвезду, обладают необходимыми средствами. Многие перспективные теннисисты попросту не успевают выйти хотя бы на уровень самоокупаемости, когда призовые от выступления на турнирах уже примерно равняются расходам. С девушками в этом смысле чуть проще, поскольку их развитие, повторимся, происходит быстрее — такие уж особенности физиологии.

Сколько же нужно денег, чтобы подготовить теннисиста? Воспользуемся данными теннисной академии Tennis Prime. Разброс достаточно большой, поскольку суммы могут меняться от страны к стране. Приведённые данные касаются США. Но понимание общей картины они дают — порядок чисел везде остаётся плюс-минус тем же.

Расходы в теннисе (в год, $)

Новичок (6-10 лет) Юниор (11-18 лет) Профи Тренировки 1500-5000 5000 — 15 000 30 000 — 100 000 Экипировка 300-500 1000-2500 10 000 Турниры и перелёты 100-500 5000 — 25 000 50 000 — 150 000

В итоге получается, что стоимость участия в соревнованиях по теннису может варьироваться от $ 6 тыс. до более чем $ 100 тыс. в год. Расходы включают в себя тренерскую работу, поездки, турниры, оборудование и скрытые вспомогательные услуги, такие как физиотерапия и психологическая поддержка. А профессиональный теннисист может тратить от $ 100 тыс. до $ 300 тыс. в год (верхняя сумма, вообще говоря, не ограничена. Или, вернее, ограничена здравым смыслом). Эти суммы необходимы для сохранения конкурентоспособности на мировом уровне и квалификации на турниры уровня ATP/WTA.

Другая важная проблема состоит в том, что у мальчика, возжелавшего стать спортсменом, но ещё не определившегося с видом, есть и другие соблазны — в частности, футбол и хоккей. Не факт, что перспективный и хорошо координированный ребёнок выберет именно теннис, особенно если учесть финансовый фактор (см. предыдущий подраздел). Есть и, назовём его так, геополитический фактор. Из-за международной обстановки World Tennis (ранее ITF) сейчас не проводит турниры в России. И это огромный удар по всем нашим игрокам, не входящим в мировую элиту. Организаторы зарубежных соревнований предпочитают раздавать уайлд-кард своим спортсменам, и это вполне понятно. А российские теннисисты попросту оказались заложниками ситуации.

«Мы не успели зацепить турниры в России, где могли спокойно получать уайлд-кард, играть в основе, набирать первые очки. Нам пришлось именно выезжать куда-то. Но в Европу ты не поедешь, потому что там дорого и другой совершенно уровень игры в теннис. Там люди сразу намного выше уровнем. Приходится цеплять такие турниры, как в Шарм-эль-Шейхе, Тунисе, Турции, Казахстане, той же Армении. И очень тяжело было первое время. А потом привыкаешь — одни и те же почти составы, одни и те же люди. И потихоньку набираешь там очки, цепляешься», — рассказывает Руслан Тюкаев.

А перспективные теннисисты из других стран избавлены от необходимости проходить такое жёсткое сито. «Допустим, Фонсека, Ландалус, Алькарас. Эти ребята не играли «фьючерсы». Ландалус сейчас входит в топ-70, а человек не сыграл ни одного «фьючерса». Это как раз «15-тысячники» и «25-тысячники». А у него сплошные уайлд-кард и «челленджеры», и через это он пробился туда, где сейчас находится. Так что, как видите, у нас у всех разные пути. И сейчас мы должны сами от этих «15-тысячников» перейти на более высокий уровень, постараться это сделать», — объясняет российский теннисист Тимофей Дерепаско.

«Рублёв, Хачанов, Медведев на старте карьеры начинали играть в России «фьючерсы». Будь у нас сейчас международные турниры, которые проходили во времена российского трио, было бы больше представительство наших ребят до 23 лет в топ-250 или в топ-300. Или, например, дай в своё время несколько турниров – Кубок Кремля, St. Petersburg Open – Алибеку Качмазову, Илье Симакину, Тимофею Дерепаско, Егору Плешивцеву...» — говорит Антон Зайцев, тренер юношеской сборной России по теннису, в эфире BB Tennis.

Ещё один важный момент — региональные особенности и различия в подходах к развитию теннисистов. Двукратный чемпион ТБШ Марат Сафин полагает, что юным теннисистам лучше тренироваться в Европе, нежели в России. В нашей стране много времени тратится на переезды, стояние в пробках, а в таких странах, как Испания или США, всё, что нужно начинающему теннисисту, сосредоточено в одном месте.

По мнению Сафина, важна и мотивация. Нынешнее поколение — более «сытое», а стимул пробиться на вершину куда сильнее действует, когда ты «голоден». Также имеет значение отношение со стороны тренеров, которые на всех этапах требуют результата, хотя в юном возрасте приоритетом должен быть не он, а планомерное становление спортсмена.

«Ну то есть как бы у нас всегда показывали – тебе нужны результаты, результаты, результаты, долбили всегда. Вот я сколько помню, это постоянно результаты, которые нафиг никому не нужны. Выиграли какой-то чемпионат Европы до 14 лет. Да кому он нужен? До 16, до 18 — всё это никому не интересно.

А в Европе, в Америке, на Западе они тебя поддерживают, подбадривают: «Можешь, можешь, можешь». Ты волей-неволей начинаешь в это верить. А у нас ты гнида, козёл, дворник. Если не будешь делать, то вообще пошёл вон отсюда. Тебя через унижение [заставляют]. А там наоборот — ты можешь, можешь, можешь, можешь. Когда тебе повторяется одно и то же, ты начинаешь в это верить. У нас же через унижение, а через унижение ты ничего не добьёшься», — сказал Сафин в видео на канале «Лучший теннисный подкаст» в YouTube.

Дмитрий Турсунов рассказал о другой проблеме, которая зачастую остаётся за кадром. Теннисисту нужно ведь оплачивать услуги тренера, а на это не всегда находятся средства.

«Был момент, когда я предлагал федерации сотрудничество, чтобы помочь ведущим спортсменам. Я как раз тогда с Вероникой Кудерметовой ездил. Предложение было как-то разделить финансовую нагрузку по расходам на тренеров, потому что основная проблема — тренерская зарплата, она обычно состоит из зарплаты и бонусов. Бонусы формируют результаты. Ну и понятно, что на первых этапах бонусы будут абсолютно нулевые.

Чтобы дойти до высокого уровня, на котором игрок комфортно зарабатывает, нужно какое-то время. Нужно вложить силы, ресурсы, энергию. И на этом этапе самое сложное для игроков то, что зарплату они не всегда могут потянуть. Плюс это расход достаточно рискованный – а вдруг у игрока не пойдёт. Было бы логично, если бы федерация могла помогать игрокам в этом смысле. Сказали, что вроде как идея хорошая, но дальше это никуда не сдвинулось. С тех пор я ни с кем из игроков федерации не работал. Сам работаю с юниором 15-летним, но это в частном порядке», — рассказал Турсунов.

Многие игроки сталкиваются с трудностями при получении виз в другие государства. В том числе этим объясняется массовый исход наших спортсменов под другие флаги, наблюдающийся в последние годы.

«Сейчас такая ситуация, что очень сложно получить визу. Нужно не то что неделями ждать, а по полгода. В итоге Потапова стала австрийкой, Касаткина – австралийкой, Грачёва – француженкой. Век большого спорта у спортсмена достаточно короткий. Каждый хочет какой-то комфорт, чтобы не было помех с визами и так далее. Даже если взять пример Светы Кузнецовой, когда она выиграла турнир в Вашингтоне, а на следующий год приехала делать визу за неделю, и ей говорят: «Ваша виза будет готова через месяц». Она могла защитить титул и очки, а в итоге свалилась. Именно это её подкосило», — рассказал Андрей Чесноков, первый советский теннисист, выигравший «Мастерс».

Наконец, травмы, от которых не застрахован никто и никогда. В индивидуальных видах спорта они куда более критичны. В том же футболе соревновательной единицей является команда. И если убрать условного Мбаппе из «Реала», команда, может, станет чуть менее опасной, но не перестанет претендовать на титулы во всех турнирах, в которых участвует. Футболист подлечится и вернётся в коллектив. А в теннисе это не работает. Тут соревновательная единица — это ты сам. Пропуск турниров приводит к падению в рейтинге. И то, что молодой организм, вообще говоря, восстанавливается быстрее, чем в случае со зрелыми спортсменами, служит лишь слабым утешением.

«Мне кажется, в мужском теннисе переход из юниорского тенниса в профессиональный более сложный, потому что уровень игры в мужском теннисе намного выше. Здесь и физический, и силовой, и сам по себе вариативный теннис. У женщин кажется, что легче попасть на высокий уровень, даже, например, не занимаясь с детства в каких-то мировых академиях, поэтому у девушек побольше чемпионок по юниорам.

А мужчины теряются, потому что случаются травмы. Взять даже Ярослава Дёмина, на которого мы все надеялись, но травмы его немного подкосили. Тимофей Дерепаско сейчас переходит из юниорского в профессиональный, и надеюсь, что у него всё сложится. С учётом опыта его отца, замечательного теннисиста, профессионального тренера, который вывел очень много чемпионов, думаю, Тимофею будет намного проще. И наверняка сам Артём знает, где вот эти подводные камни запрятаны в мужском теннисе», — выразила надежду Наталья Вихлянцева.

«Могу сказать, что где-то года четыре назад пришёл на один теннисный корт, а там играл один теннисист. Ему было лет 12-13. Это был просто невероятный талант! У меня челюсть отпала! Думал, что это будет суперзвезда российского тенниса. В итоге с тех пор у него пошли травмы, и он потерялся», — говорит Андрей Чесноков.

А президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев посетовал, что без укрепления материально-технической базы сложно рассчитывать на прогресс. И это уже упирается в финансирование.

«Мы не сможем двигаться вперёд без укрепления материально-технической базы. Вот пример. Идеальная ситуация для тенниса могла бы сложиться на Дальнем Востоке. Там много перспективной молодёжи. Если создать в регионе несколько академий, можно серьёзно поднять уровень мастеров за пять-семь лет, что называется, на плечах соседей из азиатских стран. Там не так дорого, как в Москве, есть простор для развития. Но нет возможности. Прежде всего нужен выход на стабильное финансирование. Не может быть так, что один год ты имеешь деньги, а другой — нет», — рассказал Тарпищев в интервью «Чемпионату».

Программа ФТР — работает ли она?

С 2016 года Федерация тенниса России выделила работу с наиболее перспективными представителями сборной страны в отдельный проект «Экспериментальная команда ФТР». В состав сборной отбираются согласно критериям Минспорта, а экспериментальная команда – это выборка среди этих спортсменов. Состав членов этого проекта обновляется каждые полгода в зависимости от результатов и успехов, а также по итогам комплексного научного тестирования. Тренеры сборной постоянно высматривают новых звёздочек на крупных всероссийских соревнованиях, чтобы эту команду усиливать. Сейчас участники проекта – 78 юношей и девушек от 13 до 19 лет из 30 регионов России, которым выделяется дополнительное финансирование на обеспечение тренировочного процесса, а также для участия во всероссийских и международных соревнованиях. Игроков экспериментальной группы курируют тренеры сборной России. У каждого возраста – свой наставник. В этом году Екатерина Тупицына, будучи участницей программы, дошла до финала юниорского Australian Open, а Анна Пушкарёва выиграла Уимблдон по соответствующему возрасту. В разное время участниками экспериментальной команды были Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Мирра Андреева, Диана Шнайдер — все они уже не нуждаются в представлении.

Однако программа, увы, не панацея. По мнению Александра Красноруцкого, слишком много всего должно сложиться воедино, чтобы кто-то из нынешних наших юниоров вышел на топ-уровень.

«Я не знаю, кто придёт за Рублёвым, Хачановым, Медведевым. Возьмём поколение пацанов на 10 лет моложе – там по пальцам одной руки можно пересчитать ребят. Просто по пальцам. Есть у нас несколько парней: Кафельников [16-летний Евгений, племянник экс первой ракетки мира], Куницын [16-летний Александр, сын Игоря Куницына], Бердин [15-летний Никита]. Эти ребята хоть ещё и молодые, но их будущее в теннисе тоже пока под вопросом. Столько всего должно сложиться. Им надо помогать, их надо развивать, для них нужно создавать условия, их нужно тянуть. Они единственные, на кого мы можем рассчитывать. И то мы пока не можем сказать, что это новый Рублёв или Медведев. Но я ещё верю, что у них может получиться».

Иван Приданкин рассказал о подводных камнях, с которыми сталкиваются участники программы.

«Как тренер юношеской сборной, конечно, я знаком с этим проектом. Это хороший проект, в котором много подводных камней. Он сильно бюрократизирован. Это не касается напрямую Федерации тенниса России, а относится в целом к процессу отчётности, которая требуется за выделенные средства от родителей и тренеров игроков. Зачастую каждый год начинается с того, что нет информации, будут ли выделены средства на сезон. Это, опять же, вопрос к тому, какие документы получает федерация, как выделяет средства, как потом спортсмен отчитывается за них. Это очень сложный процесс. Хотелось бы, конечно, чтобы всё было гораздо проще. Так как бывает довольно сложно планировать выезды, особенно, например, на юниорский Australian Open в начале сезона, когда средств ещё нет, а ехать надо. Существует много деталей, которые складываются в то, что игроку становится тяжело планировать календарь.

В этом году финансирование было выделено только на юниоров до 18 лет. А, как я уже отметил, самый тяжёлый этап — это переход во взрослый тур. Нужно масштабное финансирование игроков в возрасте с 18 до 22 лет, именно они нуждаются в максимальной поддержке. Например, Максим Жуков [21 год] пусть медленно, но рос в рейтинге, вошёл в топ-500 — базу, с которой можно стартовать дальше, играть турниры категорией выше, заявляться на «челленджеры». А он оказался без средств и возможности финансировать свои поездки. Приходится думать, что делать дальше. Это этап, когда ты тратишь намного больше, чем зарабатываешь.

Считаю, что в нашей стране в теннисе будет большой провал. Мы попадаем в ловушку, когда игрок был хорошим юниором, но при переходе во взрослый теннис о нём год-два не слышно. Он не очень успешно играет «фьючерсы», финансовая поддержка со стороны федерации недостаточна, о теннисисте забывают. Потом эти же ребята смотрят на сверстников, которые по юниорам выглядели хуже их, но начали зарабатывать в роли спарринг-партнёров или тренеров. К сожалению для тенниса, набирает популярность падел, в котором можно получать относительно лёгкие деньги в сравнении с теннисом. И ты оказываешься в точке, когда те, кто когда-то играл хуже тебя, уже зарабатывает себе на жизнь, а ты только тратишь без ясных перспектив».

Ещё один показательный пример — Ярослав Дёмин. На юниорском уровне он играл в финале Уимблдона-2023, в четвертьфинале Australian Open — 2022. На взрослом же уровне 20-летний теннисист выиграл пока всего четыре «пятнашки», а на «челленджерах» у него 13 поражений в 13 матчах в основных сетках. Слово Ивану Приданкину, под чьим руководством ранее тренировался Дёмин.

«Даня [Медведев] уехал во Францию и сразу же оказался в надёжных руках, в академии с хорошими тренерами, которые увидели в нём перспективу и вкладывались в него знаниями и ресурсами. У Ярослава есть проблемы с личным тренером, это очень сложный момент. Мало высококлассных тренеров, готовых постоянно находиться и работать с игроком. Плюс это большие финансовые ресурсы. Такая проблема есть не только у Ярослава, она во всём профессиональном теннисе. Из-за этого у Ярика процесс непостоянный. Ещё травмы. Мы остаёмся на связи, и я представляю, как сложно выстроить логистику, тренировочный процесс. Много зависит как от людей рядом, так и от случая. Так что я надеюсь, что Ярику подвернётся счастливый случай и рядом с ним окажется хороший тренер. Есть шанс, что через некоторое время мы услышим о нём во взрослом туре».

А Тимофей Дерепаско? В прошлом году он дважды играл в четвертьфиналах юниорских «Шлемов» (Australian Open и US Open), а на взрослом уровне выиграл лишь одну «пятнашку». На «челленджерах» у Дерепаско пока всего пять матчей, из которых он два выиграл и три проиграл. По словам российской теннисистки Екатерины Бычковой, Тимофею банально не с кем тренироваться, чтобы прогрессировать.

«Тренировала своего Даниила, а по соседству шла тренировка у Тимофея Дерепаско. На секундочку, это один из подающих надежды в российском теннисе игрок. Стоит в свои 19 лет 680-м или что-то около того, плюс 430-й в паре. Это одно из самых ближних мест к тем российским ребятам, которых вы привыкли видеть по телевизору. Спарринговал Тимофея парень, который не имеет ни одного очка ATP в свои 20 лет.

И вот тут сама суть философии. Смотрела я на ребят, и прям грустно становилось за российский теннис. Нет, не потому, что они там что-то не то делали. Оба парня отлично обучены и играют здорово. Грустно становится от такой расстановки сил. Парень, который старается дотянуться до топ-уровня, спаррингуется вот так вот…

Печально, но факт — мужского тенниса нет. Он отсутствует у нас. Он даже не в агонии. Он мёртв — и как будто бы даже бесповоротно. Я очень сильно желаю, чтобы Тимофей дошёл-таки до «Больших шлемов». Чтобы хватило возможностей, терпения, сил и удачи. Нам нужны новые герои. Нам нужен мужской теннис. Его нужно оживить. Ну или родить новый. Так нельзя. Так неприлично для страны, где было три мужских первых ракетки мира…» — пишет она в своём телеграм-канале.

23-летний россиянин Марат Шарипов, который в этом сезоне впервые в карьере выиграл «челленджер» (в Гуанчжоу), рассказал любопытные вещи. По его словам, «челленджер» «челленджеру» рознь — общий уровень турниров может колебаться ввиду разного состава участников. И лучше выбирать более сильные турниры, где можно сразиться с более высокоуровневыми оппонентами, несмотря на то что риск поражения будет выше. А хорошие очки на этих соревнованиях можно заработать лишь в случае далёкого прохода по сетке.

«Некоторые игроки выбирают турниры послабее, а я на протяжении всей карьеры играю турниры в Европе. И мне даже мой агент говорит: «Зачем ты играешь там, когда можно поехать в Индию и набрать легче очки?» Но я разговаривал с некоторыми игроками, например, с Циципасом, его братом, папой, и они тоже сказали, что такой подход даст результат, потому что ты играешь сильные турниры против сильных игроков.

Теннис эволюционирует, и лет через 10 будет ещё труднее играть и пробиваться. Конкуренции всё больше и больше. Думаю, в 1990-х было попроще. Сейчас с каждым десятилетием всё тяжелее и тяжелее пробиваться. И на «челленджерах», опять же, такая система очков, что большой буст ты получаешь, только когда выигрываешь или выходишь в финал, потому что до полуфинала очки вообще мизерные. Особо неблагодарное дело. Иногда даже пойти и сыграть какую-то «двадцатипятку» намного выгоднее, чем какой-нибудь второй круг на «челленджере». Сейчас, чтобы пробиться в топ-100, нужно в год выиграть минимум четыре крупных «челленджера», плюс в полуфиналах играть. Я даже помню, года два-три назад смотрел, кто-то стоял в топ-100, у них было по 500 очков. Сейчас ты с таким количеством не будешь стоять в сотне», — сказал Шарипов в интервью «Чемпионату».

Дмитрий Турсунов полагает, что в данный момент в России нет юниоров, которые в ближайшее время непременно станут звёздами ATP.

«Я многих не знаю, но сейчас работаю с Никитой Бердиным, ему 15 лет. На год старше есть Александр Куницын. Также Тимофей Дерепаско, Савва Рыбкин. Честно говоря, я не смотрел, как играет Савва, но что-то мне подсказывает, что он не уникум, который сейчас вот-вот ворвётся в топ-100 ATP. Есть ограничения по игре и физическим данным», — заявил Турсунов.

Как преодолеть кризис

Логично будет стартовать с основ, то есть с того, как начинают свою подготовку самые маленькие теннисисты. Компания Ten Fifty5, занимающаяся всесторонним анализом матчей на всех уровнях, выпустила материал, посвящённый развитию юных игроков. Как нам кажется, в нижеследующих утверждениях есть рациональное зерно. Отмечается, что результаты — наихудший способ оценить работу начинающего игрока. В возрасте примерно от 11 до 15 лет дети развиваются с совершенно разной скоростью. Юный теннисист, выросший на 15 см за год, может выиграть матч благодаря размаху рук и силе удара, которые никак не связаны с мастерством.

Во-вторых, выборка может быть мала. Юный теннисист может сыграть 20-30 соревновательных матчей в год. Профессиональные статистики назвали бы это погрешностью. Две неудачные жеребьёвки могут превратить хороший сезон в плохой. Наконец, результаты говорят не только об игроке, но и о сопернике. Победа со счетом 6:1, 6:2 говорит столько же о том, кто находился по другую сторону сетки, сколько и о теннисисте, о котором идёт речь.

Преодоление кризиса, конечно, главный вопрос всего материала. В заключение даём слово нашим экспертам — у каждого из них свой взгляд на ситуацию. По мнению Александра Красноруцкого, в сборной необходима внутренняя конкуренция.

«Нужно создавать внутреннюю конкуренцию, и в этом девочки выигрывают очень сильно. У них очень сильная внутренняя конкуренция. А у мальчиков её нет. И создавать это должна сборная, у которой есть, я считаю, для этого всё», — считает специалист.

Иван Приданкин выделил две составляющие проблемы: одна — отсутствие полноценного национального теннисного центра и недостаточное финансирование (всё это зависит от федерации), вторая — отсутствие международных турниров в России (а это — не зависит).

«Перспективы очень туманные. Через пять-семь лет нас ждёт большой-большой провал, где мы будем радоваться каждому игроку, который будет попадать в топ-100, если такие ещё останутся. Всё будет зависеть от нашей троицы Медведев — Рублёв — Хачанов. От того, как долго они смогут находиться среди лучших. Но и они не молодеют. Хотя расчёт в основном на них. Учитывая, как складывается развитие нашего юниорского тенниса, считаю, что мы окажемся в яме. Выхода пока, честно говоря, не вижу.

Однако есть две составляющие. Первая зависит от Федерации тенниса России. У нас нет нормального национального теннисного центра, куда бы съезжались топовые игроки, где тренировались бы лучшие юниоры, где они смотрели бы на приезжающих Рублёва, Медведева, Хачанова и учились. Сейчас всё разбито по уголкам: каждый тренируется, где может. Нет единой команды во многом из-за того, что нет базы. Национальный теннисный центр имени Хуана Антонио Самаранча в Москве — это просто спасательный круг, чтобы хоть как-то помогать спортсменам. Однако это не то место, в котором игроки бы росли, цеплялись друг за друга, видели, как играют другие. Не знаю всех нюансов и ресурсов федерации на то, чтобы построить такой теннисный центр и обеспечить игроков проживанием, питанием, полным соревновательным процессом, учёбой. Также вопрос к масштабу финансирования федерацией. Помощь игрокам есть, но её недостаточно. В юниоров и тех, кто переходит во взрослый теннис, нужно вкладывать больше.

Вторая не зависит от федерации. Фактор, который тянет российский теннис вниз — отсутствие прямого авиасообщения и выступлений в командных турнирах, европейских кубках. Нет возможности проводить международные турниры разных категорий в России, как раньше. Это заметно влияет на развитие профессионального тенниса. Остаётся только надеяться, что мы вновь получим когда-то эту возможность. Но на данный момент всё не слишком перспективно.

При этом потенциал у России очень хороший. У нас много высококвалифицированных тренеров: Юлия Бекещенко, Марина Марьенко и много-много других специалистов. Особенно те тренеры, которые прошли спартаковскую школу, двигают наш теннис вперёд. Многие спортсмены могли бы продолжать работать с нашими тренерами, но вынуждены уезжать, заниматься в Испании, Франции и других странах. Не потому, что там тренеры лучшие, а потому, что есть нормальная конкурентная среда и лёгкая логистика».

Вопрос финансирования настолько важен, что этот момент так или иначе отмечают все. «В любом случае, для того чтобы наши юниоры не затухали, в очень хрупком возрасте с 16 до 22 лет нужно финансировать, помогать, создавать условия для тренировок, равноценные тем, что есть в Европе. В лидирующих в мире академиях создают все условия для игроков: восстановительная база, специалисты по теннису, по физической подготовке, медицинские работники, нутрициологи. Это огромный-огромный штаб людей, которые выводят теннисистов на топ-уровень. Сказывается и то, что нас отстранили от командных соревнований, чемпионатов мира. Турниров, где наши ребята и девочки могли бы посмотреть и сравнить, на каком этапе развития своей карьеры они находятся. Эти турниры всегда давали очень мощный импульс к развитию. Для российского тенниса сейчас важно, чтобы пять-шесть наших ребят стабильно стояли в топ-100. Это уже показатель того, что страна имеет высокие результаты на про-уровне», — полагает Елена Веснина.

«Во-первых, это упирается во многом в проблему финансирования. Хороший, грамотный тренер, который может это сделать, требует соответствующей оплаты. Во-вторых, как всё организовать? Кто на себя должен взять это? Понимаете, теннис во всех смыслах индивидуальный вид спорта. Было бы правильно создать какую-то группу при федерации. Такая группа, знаю, есть, но, к сожалению, результатов нет. Значит, что-то не так», — размышляет Борис Собкин.

А Андрей Ольховский считает, что в таких условиях происходящее в мужском теннисе даже кризисом назвать нельзя.

«Давайте зададим другой вопрос: почему объём финансирования теннисной федерации меньше объёма финансирования одной футбольной команды? Как такое может быть? О каком вообще развитии может идти речь? То, что сейчас показывает наша молодёжь, с позиции финансирования, — это феноменально. Почему у нас корты стоят зимой за час неимоверных денег? Как молодым расти? Почему не строят бесплатные корты, которые будут от государства даваться на развитие детского тенниса? И это более глобальный вопрос. Я только слышу: федерация, федерация, федерация. Но теннисная федерация тоже зависима, она не печатает деньги.

У нас нет национального теннисного центра в стране. Ни одного. Да, есть национальный теннисный центр имени Хуана Антонио Самаранча. Но там всего четыре корта! На все сборные этого ведь недостаточно. Так что я считаю, что всё происходящее — это не кризис. Напротив, то, что показывают наши юниоры, что у нас ещё кто-то вылезает — это просто счастье».

Важный момент подчеркнул Антон Зайцев. По словам тренера, не стоит давить на наших юниоров, требуя скорых результатов при переходе во взрослый теннис.

«В России юниоры до 19 лет, а во всём мире они до 23. Психологически наши ребята взрослеют даже позже, чем во всём мире. Возможно, это связано с гиперопекой в раннем детстве. Важно после юниорского тура оказывать им поддержку, психологическую в том числе. Поддерживать больше ребят после 18 лет и не ждать от них ранних результатов».

Наталья Вихлянцева полагает, что молодым теннисистам нужны опытные советники.

«Я слышала, что Елена Веснина, Николай Давыденко и Дмитрий Турсунов высказались: когда кто-то из наших юниоров выигрывает крупные трофеи, те же турниры «Большого шлема», у нас появляется экстраповышенное внимание к этому результату. В Америке, например, молодые чувствуют, что у них выше конкуренция и нет времени расслабляться, а у нас как будто этого не хватает.

Ещё я смотрела одно из интервью Джоковича, он рассказывал, почему есть игроки, например, которые могут подойти и в раздевалке что-то спросить. У нас есть Кафельников, Сафин, Давыденко, Турсунов, Андреев, Куницын. Я думаю, если кто-то из наших юниоров будет задаваться вопросами, то советы бывших теннисистов будут ценными для них. Важно, чтобы кто-то из чемпионов, кто уже прошёл этот путь, давал советы подрастающему поколению, потому что очень сложно всё вместе скоординировать. Есть родители, спонсоры.

Помню, в своё время, когда меня включили в экспериментальную сборную Российской Федерации, подключали Динару Сафину, и для меня это было очень ценно. Динара могла давать какие-то советы по турнирам, приходила на матчи. И это может помочь развитию наших юниоров».

А Дмитрий Турсунов дал понять, что необходимо стремиться разорвать порочный круг: чтобы стать топовым игроком, нужно играть вариативно, а разнообразие в свой теннис нужно вносить, ещё будучи юниором, хотя поражения в этом случае неизбежны, в то время как проигрывать-то нельзя.

«На самом деле, юниорский теннис кардинально отличается от взрослого, и в этом заключается ещё одна сложность для мужчин. У мальчиков при переходе в мужской теннис совершенно по-другому всё происходит. Возможностей для каких-то неправильных решений в раннем возрасте и времени на их исправление гораздо меньше. Поэтому парни часто начинают буксовать, потому что та игра, которая доводит до хороших результатов в юниорском теннисе, фактически бесполезна в мужском теннисе.

Защитный стиль игры, из которого ты можешь выжать многое в юниорском теннисе, — в мужском теннисе его недостаточно. Нужно быть достаточно разнообразным игроком, а разнообразие в юниорском теннисе – пока оно нарабатывается и формируется, ты проигрываешь матчи. А проигрывать нельзя, так как нужно быть лучшим юниором сегодня. И, соответственно, ты начинаешь практиковать то, что приводит тебя к результатам здесь и сейчас, а не то, что приведёт тебя к результатам через 5-10 лет».

«В данной ситуации ничего не сделать. Теперь ждать можно десятилетиями, когда наш теннис вернётся на прежние позиции 1990-х-2010-х. Это можно ждать десятилетиями, если вообще дождёмся. Есть ли у кого-то сегодня перспектива выйти на уровень Медведева, Рублёва и Хачанова? Нет», — таков печальный прогноз от Евгения Кафельникова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

А вот Шамиль Тарпищев не был столь категоричен.

«Я считаю, что в элите мирового спорта может быть не только сын Игоря Куницына Александр. Ему сейчас 16. Вероятность, что он заиграет, очень большая. У нас с ним хороший контакт. Есть Савва Рыбкин. Есть Рафаэль Папоян, ему 14 лет, Алексей Ильин, есть племянник Евгения Кафельникова.

Мы сохранили потенциал, и результаты на всех возрастных уровнях обнадеживают; показатели мы удерживаем очень достойные. Думаю, когда появится возможность участвовать в командных турнирах, результаты возрастут процентов на 15-20 от того, что у нас есть сейчас».

***

Кризис действительно есть, этого почти никто не отрицает. Возвращение Медведева, Рублёва и Хачанова на прежний уровень стало бы приятной неожиданностью. Надеяться на это можно, но вот рассчитывать, что непременно так и будет, не стоит. Да и потом – глобально это мало что изменит — за ними по большому счёту новых лидеров не просматривается. В один момент преодолеть такую яму невозможно, тем более что не всё зависит от пресловутого финансирования, которое, как ни крути, было, есть и будет определяющим фактором. Однако федерация не в силах повлиять на геополитику — лишь при изменении ситуации в мире в Россию вернутся турниры World Tennis, на которых наши молодые спортсмены смогут зарабатывать рейтинговые очки. Однако руки опускать нельзя. Нужно делать каждому на своём месте всё, что возможно — здесь и сейчас.