Мирра победила в дерби в Пекине! И гарантировала себе дебют на четвёртой строчке рейтинга

Азиатская серия – в разгаре! В четверг, 8 октября, на «тысячнике» в Шанхае яркие матчи провели Павел Котов и Илья Симакин, а Мирра Андреева и Екатерина Александрова в Пекине разыграли путёвку в полуфинал супертурнира!

На женских соревнованиях серии WTA-1000 в Пекине сложился четвертьфинал с роскошной афишей: Мирра Андреева (№5 рейтинга) против Екатерины Александровой (№28). На пути к этому дерби первая переиграла Юань Юэ, Полину Кудерметову и Дарью Снигур, а вторая одержала победу над Александрой Саснович, Дианой Шнайдер и Линдой Носковой.

Друг с другом Мирра и Екатерина встречались дважды, и оба раза победа в двух партиях оставалась за Александровой: сначала – в Штутгарте (сезон-2025, счёт 6:3, 6:2), затем – в Бад-Хомбурге (сезон-2026, счёт 6:3, 6:4). При этом на харде девушки поборются впервые.

«Одно точно знаю: я пока ни разу её не обыгрывала (улыбается). Мы с Кончитой постараемся понять, как мне лучше играть против неё, что изменить, попробовать что-то новое и привнести это во встречу. Уверена, это будет отличный и интересный матч. Она прекрасная теннисистка. Я очень рада, что наконец получу шанс одержать над ней первую победу», — сказала Андреева в микст-зоне турнира в Пекине.

Мирра начала встречу в ударном режиме, сразу организовала себе брейк и до шестого гейма вела с преимуществом, пока не отпустила гейм на своей подаче и не позволила Екатерине сравнять счёт (3-3). Андреева в целом выглядела более стабильной и напористой, но расклады стали меняться в середине партии. В итоге пятая ракетка следом упустила ещё одну свою подачу, позволила оппонентке выйти вперёд, однако не дала той подать на сет.

Всё решилось на тай-брейке, где чуть больше концентрации было на стороне Мирры. Она закрыла стартовую партию со счётом 7:6 (7:4).

По тому же сценарию складывался сет №2. Андреева первая повела с брейком, Александрова следом его отыграла, и девушки довели дело до тай-брейка. До последнего по счёту девушки шли рука об руку, однако при 3:3 что-то надломилось в игре Екатерины. Это позволило Мирре одержать двухсетовую победу с итоговым счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:3).

Андреева впервые в карьере переиграла Александрову и размочила счёт в их противостоянии! А ещё обеспечила себе как минимум четвёртую строчку рейтинга по итогам турнира. В полуфинале Пекина 19-летняя россиянка сразится с 20-летней чешкой Николой Бартуньковой. В случае выхода в решающую стадию Андреева станет №3 в мире.

Тем временем в Шанхае стартовал мужской турнир серии ATP-1000. Примечательный для российского тенниса — сразу шесть наших спортсменов попали в основную сетку! И двое из них уже поборолись за стартовую победу.

Начался день с матча Павла Котова (№187). 27-летний россиянин наконец возвращается на турниры ATP! Это его первый выход в основу с апреля прошлого года. В Шанхае Котов прошёл через квалификацию и в первом круге попал на Таллона Грикспора — 58-ю ракетку мира и парня, который регулярно доставляет проблем топ-игрокам на крупных соревнованиях. У них с Павлом в истории противостояния было равенство (2-2).

Но всё изменилось на старте Шанхая. Котов одержал победу над Грикспором за 1 час 33 минуты и со счётом 6:4, 7:6 (7:4), а также прервал собственную серию из шести поражений на уровне ATP. В лайв-рейтинге Павел уже продвинулся на 23 строчки и временно расположился на 164-м месте. Дальше россиянин на китайском «Мастерсе» сразится с Артюром Фисом (№11).

Ранним утром в Шанхае также сыграл Илья Симакин (№154). 22-летний россиянин пробрался через квалификацию и на старте основного турнира устроил трёхсетовую борьбу с 77-й ракеткой мира Камило Уго Карабельи, в которой, увы, упустил два матчбола и потерпел поражение — 6:2, 2:6, 5:7 за 2 часа 33 минуты.

Перед «Мастерсом» Симакин выиграл три «челленджера» подряд, благодаря чему заметно прибавил в рейтинге и приехал в Шанхай с 15-матчевой серией побед. Несмотря на неудачу в первом круге в Китае, Илье всё равно удастся обновить свой лучший рейтинг и стать №140 в мире.

«На конец года был план — попасть на Australian Open. Я этот план сделал, и сейчас у меня ничего не «горит», поэтому план простой — как можно больше набрать очков, приблизиться к топ-100, думаю, ещё поддерживать свою форму на матчах и на тренировках», — сказал Симакин о своих планах в интервью для «Чемпионата».

Развязка женского «тысячника» в Пекине наступит в воскресенье, 11 октября. Мужской «Мастерс» в Шанхае завершится 18-го числа. Следите за лучшим теннисом вместе с нами на «Чемпионате»!