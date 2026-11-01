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ATP 1000. Париж. День 2
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ИНН: 7814665871
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13:00 Мск
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Теннис
Париж. 1-й круг
13:10
К. Алис
–
А. Фери
7:6
2-й сет
13:10
А. Риндеркнеш
–
Ф. Серундоло
3:6
2:1
2-й сет
13:10
А. Рублёв
–
Т. Этчеверри
4:5
1-й сет
14:30
Н. Боржеш
–
М. Куаме
Не начался
14:30
А. Вальехо
–
Л. Тьен
Не начался
14:30
Б. Накашима
–
М. Берреттини
Не начался
16:00
Т. Пол
–
Х. Руне
Не начался
16:00
Н. Джокович
–
В. Вашеро
Не начался
17:00
А. Михельсен
–
И. Легечка
Не начался
17:30
Б. Бонзи
–
Т. Фриц
Не начался
19:00
Я. Штруфф
–
А. Жа
Не начался
Гонконг. 1-й круг
09:20
З. Сёнмез
–
Д. Ястремская
6:4
6:2
Окончен
09:20
Т. Гибсон
–
А. Олейникова
7:6
6:1
Окончен
11:10
М. Джойнт
–
М. Инглис
7:5
6:2
Окончен
11:20
С. Кырстя
–
М. Тимофеева
7:6
1:6
4:3
3-й сет
12:35
Х. Сакацумэ
–
Т. Валентова
3:6
4:4
2-й сет
12:50
А. Шубладзе
–
Л. Самсонова
5:7
1:0
2-й сет
14:30
Э. Джонс
–
А. Эала
Не начался
16:00
Е. Приданкина
–
П. Бадоса
Не начался
Ченнай. 1-й круг
08:35
О. Селехметьева
–
Т. Костович
6:4
6:3
Окончен
08:40
Р. Монтгомери
–
П. Удварди
6:4
1:6
6:1
Окончен
08:40
Д. Гарленд
–
Х. Тайхман
6:3
6:4
Окончен
10:40
Е. Вандромме
–
К. Окамура
7:5
6:1
Окончен
10:40
А. Захарова
–
П. Яценко
7:6
6:1
Окончен
11:00
Л. Фрухвиртова
–
В. Фальковская
6:7
2:2
2-й сет
14:30
В. Морвайова
–
П. Кудерметова
Не начался
14:30
Д. Бёррэдж
–
В. Адкар
Не начался
14:30
Д. Чен
–
К. Хуэй
Не начался
16:00
М. Утидзима
–
Р. Шрамкова
Не начался
16:00
М. Раджешваран-Реватхи
–
К. Кава
Не начался
16:00
Р. Золотарёва
–
Л. Стефанини
Не начался
17:30
А. Фалей
–
М. Линетт
Не начался
17:30
С. Ямалапалли
–
С. Вальтерт
Не начался
17:30
М. Савангкаев
–
М. Хонтама
Не начался
19:00
М. Ямагути
–
Ж. Куламбаева
Не начался
Париж — парный разряд. 1-й круг
15:00
П. Ноуза/М. Винус
–
Ф. Кабраль/Д. Трейси
Не начался
16:30
С. Болелли/А. Вавассори
–
Я. Шнайттер/М. Валльнер
Не начался
18:00
А. Михельсен/Л. Тьен
–
К. Кравиц/Т. Пюц
Не начался
18:30
Р. Кэш/Б. Накашима
–
В. Вашеро/Л. Ван Аш
Не начался
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