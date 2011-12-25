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Сампрас: уверен, что Ли На продолжит прогрессировать

Сампрас: уверен, что Ли На продолжит прогрессировать
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Американец Пит Сампрас выразил уверенность в том, что победительница «Ролан Гаррос — 2011» китаянка Ли На продолжит прогрессировать в следующем сезоне.

«После победы на „Ролан Гаррос“ на Ли На обрушилась огромная слава. Она стала одной из самых популярных спортсменок Китая и стала посещать различные телешоу. Это, а также выполнение рекламных обязательств, занимает у неё много времени. Но я уверен, что в следующем сезоне она продолжит прогрессировать и будет играть ещё лучше», — приводит слова Сампраса американская пресса.

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