Сампрас: уверен, что Ли На продолжит прогрессировать

Американец Пит Сампрас выразил уверенность в том, что победительница «Ролан Гаррос — 2011» китаянка Ли На продолжит прогрессировать в следующем сезоне.

«После победы на „Ролан Гаррос“ на Ли На обрушилась огромная слава. Она стала одной из самых популярных спортсменок Китая и стала посещать различные телешоу. Это, а также выполнение рекламных обязательств, занимает у неё много времени. Но я уверен, что в следующем сезоне она продолжит прогрессировать и будет играть ещё лучше», — приводит слова Сампраса американская пресса.