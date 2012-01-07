Чакветадзе сыграет с Никулеску, а Веснина — с Кербер в Хобарте
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Россиянка Анна Чакветадзе сыграет против румынки Моники Никулеску (3) в первом круге турнира в Хобарте. Соперницей Елены Весниной станет немка Анжелика Кербер (4).
Увидеть основную сетку соревнований полностью вы можете здесь:
Основная сетка турнира в Хобарте.
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