Чакветадзе сыграет с Никулеску, а Веснина — с Кербер в Хобарте

Россиянка Анна Чакветадзе сыграет против румынки Моники Никулеску (3) в первом круге турнира в Хобарте. Соперницей Елены Весниной станет немка Анжелика Кербер (4).

Увидеть основную сетку соревнований полностью вы можете здесь:

Основная сетка турнира в Хобарте.