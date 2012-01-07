Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Чакветадзе сыграет с Никулеску, а Веснина — с Кербер в Хобарте

Чакветадзе сыграет с Никулеску, а Веснина — с Кербер в Хобарте
Комментарии

Россиянка Анна Чакветадзе сыграет против румынки Моники Никулеску (3) в первом круге турнира в Хобарте. Соперницей Елены Весниной станет немка Анжелика Кербер (4).

Увидеть основную сетку соревнований полностью вы можете здесь:
Основная сетка турнира в Хобарте.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022