Бенешова: моя команда вряд ли сможет заснуть сегодня
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Чешка Ивета Бенешова, переигравшая француженку Матильду Юханссон со счётом 6:3, 2:6, 6:4 в первом круге Открытого чемпионата Австралии, поделилась эмоциями от достигнутой победы.
«Я так рада, что вышла во второй круг. Это было очень непросто. Люблю своих болельщиков в Мельбурне, они мне очень помогли. Всё хорошо, но, конечно, моя команда вряд ли сможет заснуть сегодня, потрепала я им нервы», — написала Бенешова в своём блоге в сети «Твиттер».
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