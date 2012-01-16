Бенешова: моя команда вряд ли сможет заснуть сегодня

Чешка Ивета Бенешова, переигравшая француженку Матильду Юханссон со счётом 6:3, 2:6, 6:4 в первом круге Открытого чемпионата Австралии, поделилась эмоциями от достигнутой победы.

«Я так рада, что вышла во второй круг. Это было очень непросто. Люблю своих болельщиков в Мельбурне, они мне очень помогли. Всё хорошо, но, конечно, моя команда вряд ли сможет заснуть сегодня, потрепала я им нервы», — написала Бенешова в своём блоге в сети «Твиттер».