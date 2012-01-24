Надаль в четырёх сетах победил Бердыха и сыграет с Федерером в Мельбурне
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Испанец Рафаэль Надаль (2) в четырёх сетах переиграл чеха Томаша Бердыха (7) в четвертьфинале Australian Open со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 6:4, 6:3. В этом матче экс-первая ракетка мира сделал шесть эйсов, чисто выиграл 57 очков и реализовал пять из 13 брейк-пойнтов.
За выход в финал Надаль поспорит со швейцарцем Роджером Федерером (3).
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