Надаль в четырёх сетах победил Бердыха и сыграет с Федерером в Мельбурне

Испанец Рафаэль Надаль (2) в четырёх сетах переиграл чеха Томаша Бердыха (7) в четвертьфинале Australian Open со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 6:4, 6:3. В этом матче экс-первая ракетка мира сделал шесть эйсов, чисто выиграл 57 очков и реализовал пять из 13 брейк-пойнтов.

За выход в финал Надаль поспорит со швейцарцем Роджером Федерером (3).