Кузнецова: матч с Испанией будет трудным, кто бы ни являлся фаворитом
Россиянка Светлана Кузнецова оценила итоги жеребьёвки четвертьфинала Кубка Федерации между сборными России и Испании, который состоится 4 и 5 февраля в московском СК «Олимпийский».
«Могу сказать, что матч с испанками будет тяжёлым вне зависимости от того, кто на бумаге является фаворитом. Нам нужно постоянно сохранять максимальную концентрацию. Простых командных матчей не бывает», — передаёт слова Кузнецовой корреспондент «Чемпионат.com» Николай Новгородский.
Напомним, что в субботу, 4 февраля, Кузнецова встретится с Карлой Суарес-Наварро.
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