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Кузнецова: матч с Испанией будет трудным, кто бы ни являлся фаворитом

Кузнецова: матч с Испанией будет трудным, кто бы ни являлся фаворитом
Теннис / WTA 0

Россиянка Светлана Кузнецова оценила итоги жеребьёвки четвертьфинала Кубка Федерации между сборными России и Испании, который состоится 4 и 5 февраля в московском СК «Олимпийский».

«Могу сказать, что матч с испанками будет тяжёлым вне зависимости от того, кто на бумаге является фаворитом. Нам нужно постоянно сохранять максимальную концентрацию. Простых командных матчей не бывает», — передаёт слова Кузнецовой корреспондент «Чемпионат.com» Николай Новгородский.

Напомним, что в субботу, 4 февраля, Кузнецова встретится с Карлой Суарес-Наварро.

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