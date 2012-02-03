Кузнецова: матч с Испанией будет трудным, кто бы ни являлся фаворитом

Россиянка Светлана Кузнецова оценила итоги жеребьёвки четвертьфинала Кубка Федерации между сборными России и Испании, который состоится 4 и 5 февраля в московском СК «Олимпийский».

«Могу сказать, что матч с испанками будет тяжёлым вне зависимости от того, кто на бумаге является фаворитом. Нам нужно постоянно сохранять максимальную концентрацию. Простых командных матчей не бывает», — передаёт слова Кузнецовой корреспондент «Чемпионат.com» Николай Новгородский.

Напомним, что в субботу, 4 февраля, Кузнецова встретится с Карлой Суарес-Наварро.