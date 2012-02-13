Корретха: я хотел дебютировать с победы, но 5:0 — это даже лучше
Капитан сборной Испании Алекс Корретха поделился впечатлениями от дебюта в Кубке Дэвиса. Напомним, что испанцы обыграли команду Казахстана со счётом 5:0.
«Конечно, я хотел дебютировать с победы, но 5:0 — это даже лучше. Для нас было важно одержать победу, я хочу поблагодарить свою команду за проделанную работу. Мы были очень хорошо подготовлены к этому противостоянию, несмотря на длительный перерыв в соревнованиях. Приятно, что мы не проиграли ни одного матча», — приводит слова Корретхи официальный сайт турнира.
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