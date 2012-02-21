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Прямая текстовая трансляция матча Иванович — Скьявоне

Прямая текстовая трансляция матча Иванович — Скьявоне
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В 19:00 в Дубае начнётся матч первого круга на турнире WTA между сербкой Аной Иванович и итальянкой Франческой Скьявоне. Теннисистки играли три раза, Ана одержала три победы.

«Чемпионат.com» будет вести прямой текстовый репортаж.
Прямая текстовая трансляция матча Ана Иванович — Франческа Скьявоне.

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