Прямая текстовая трансляция матча Иванович — Скьявоне

В 19:00 в Дубае начнётся матч первого круга на турнире WTA между сербкой Аной Иванович и итальянкой Франческой Скьявоне. Теннисистки играли три раза, Ана одержала три победы.

«Чемпионат.com» будет вести прямой текстовый репортаж.

Прямая текстовая трансляция матча Ана Иванович — Франческа Скьявоне.