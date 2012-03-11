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Лисицки: не смогла воспользоваться своими шансами

Лисицки: не смогла воспользоваться своими шансами
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Немка Сабина Лисицки, неожиданно уступившая во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе испанке Лурдес Домингес-Лино, рассказала о причинах неудачи.

«У меня было много шансов, но я не смогла ими воспользоваться. Вместо этого я допустила слишком много невынужденных ошибок. Спасибо болельщикам за потрясающую поддержку. Извините, что не смогла оправдать ожидания. Надеюсь удачнее сыграть в паре с Юлией Гёргес», — написала Лисицки в своём «Твиттере».

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