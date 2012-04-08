С. Уильямс: сегодня я была готова обыграть даже Энди Роддика

Американка Серена Уильямс, переигравшая в полуфинале турнира в Чарльстоне австралийку Саманту Стосур со счётом 6:1, 6:1, рассказала, за счёт чего ей удалось добиться столь уверенной победы.
«Хочу сказать, что, пожалуй, это лучший матч, который я провела в своей карьере, ну, или за длительное время. Он точно входит в топ-5 самых классных моих поединков. Саманта отличная теннисистка, входящая в топ-10, так что этот матч получился просто превосходным для меня. Сегодня был такой день, когда я была способна победить любого, даже Энди Роддика.
Стосур невероятная спортсменка. Она имеет в своём активе победу на турнире серии „Большого шлема“. Тогда в финале она обыграла меня. В матчах против таких соперниц вы должны играть хорошо, или готовиться к поражению. Так что я думаю перед такими играми: „Я должна или играть хорошо или вернуться домой“, — приводит слова Уильямс-младшей официальный сайт WТА.
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