Звонарёва взяла всего четыре гейма в первом круге в Мадриде
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Россиянка Вера Звонарёва не смогла выйти во второй круг турнира в Мадриде. Со счётом 6:2, 6:2 её победила чешка Петра Цетковска. Матч длился 1 час 6 минут. Отметим, что Вера выполнила один эйс, допустила одну двойную ошибку и ни разу не добралась до брейк-пойнтов.
Во втором раунде Цетковска встретится с Лурдес Домингес-Лино или Моникой Никулеску.
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