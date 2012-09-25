Люти: не мог представить, что Федерер станет первой ракеткой мира

Тренер швейцарского теннисиста Роджера Федерера Северин Люти признался, что в конце 90-х годов не верил, что Роджер сможет стать лидером мирового тенниса.

«Я не ожидал, что Роджер достигнет таких высот. Я думал, он талантливый парень, который показывает хороший теннис, но не мог представить, что однажды он станет первой ракеткой мира. У нас было много талантливых теннисистов, которые так и не вышли на высокий уровень. Что касается Роджера, то он постоянно прибавлял, но всё равно трудно было представить, что он станет тем, кем сейчас является», — цитирует Люти официальный сайт ATP.

Отметим, что накануне Роджер отпраздновал 15-ю годовщину своего пребывания в рейтинге ATP.