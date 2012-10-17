Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Прямая текстовая трансляция матча Роже-Васслен — Донской в Москве

Прямая текстовая трансляция матча Роже-Васслен — Донской в Москве
Комментарии

В 18:30 по московскому времени начнётся матч между французом Эдуардом Роже-Вассленом и россиянином Евгением Донским в рамках первого круга Кубка Кремля. Теннисисты ни разу не играли между собой.

«Чемпионат.com» будет вести прямой текстовый репортаж.
Прямая текстовая трансляция матча Эдуард Роже-Васслен — Евгений Донской.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022