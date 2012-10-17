Прямая текстовая трансляция матча Роже-Васслен — Донской в Москве

В 18:30 по московскому времени начнётся матч между французом Эдуардом Роже-Вассленом и россиянином Евгением Донским в рамках первого круга Кубка Кремля. Теннисисты ни разу не играли между собой.

«Чемпионат.com» будет вести прямой текстовый репортаж.

Прямая текстовая трансляция матча Эдуард Роже-Васслен — Евгений Донской.