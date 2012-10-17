Прямая текстовая трансляция матча Роже-Васслен — Донской в Москве
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В 18:30 по московскому времени начнётся матч между французом Эдуардом Роже-Вассленом и россиянином Евгением Донским в рамках первого круга Кубка Кремля. Теннисисты ни разу не играли между собой.
«Чемпионат.com» будет вести прямой текстовый репортаж.
Прямая текстовая трансляция матча Эдуард Роже-Васслен — Евгений Донской.
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