Читатели "Чемпионат.com" считают, что Джокович победит на Australian Open

«Чемпионат.com» подводит итоги опроса, в котором пользователям предлагалось ответить на вопрос: «Кто станет чемпионом Australian Open-2013?». Большинство респондентов отдали свои голоса сербу Новаку Джоковичу (454 человек, 40,1 %).
«Кто станет чемпионом Australian Open-2013?»
— Новак Джокович — 454 (40,1 %);
— Роджер Федерер — 363 (32,1 %);
— Энди Маррей — 120 (10,6 %);
— Николай Давыденко — 76 (6,7 %);
— Хуан-Мартин дель Потро — 40 (3,5%);
— Давид Феррер — 15 (1,3 %);
— Александр Долгополов — 15 (1,3 %);
— Григор Димитров — 12 (1,1 %);
— Бернард Томич — 11 (1,0 %);
— Жо-Вилфрид Цонга — 5 (0,4 %);
— Милош Раонич — 5 (0,4 %);
— Томаш Бердых — 1 (0,1 %);
— другой теннисист — 14 (1,2 %).
Всего в голосовании принял участие 1131 человек.
Ознакомиться с графическими итогами можно по ссылке ниже.
https://www.championat.com/poll/archive/poll/3841.html
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