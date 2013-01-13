Читатели "Чемпионат.com" считают, что Джокович победит на Australian Open

«Чемпионат.com» подводит итоги опроса, в котором пользователям предлагалось ответить на вопрос: «Кто станет чемпионом Australian Open-2013?». Большинство респондентов отдали свои голоса сербу Новаку Джоковичу (454 человек, 40,1 %).

«Кто станет чемпионом Australian Open-2013?»

— Новак Джокович — 454 (40,1 %);

— Роджер Федерер — 363 (32,1 %);

— Энди Маррей — 120 (10,6 %);

— Николай Давыденко — 76 (6,7 %);

— Хуан-Мартин дель Потро — 40 (3,5%);

— Давид Феррер — 15 (1,3 %);

— Александр Долгополов — 15 (1,3 %);

— Григор Димитров — 12 (1,1 %);

— Бернард Томич — 11 (1,0 %);

— Жо-Вилфрид Цонга — 5 (0,4 %);

— Милош Раонич — 5 (0,4 %);

— Томаш Бердых — 1 (0,1 %);

— другой теннисист — 14 (1,2 %).

Всего в голосовании принял участие 1131 человек.

Ознакомиться с графическими итогами можно по ссылке ниже.

https://www.championat.com/poll/archive/poll/3841.html