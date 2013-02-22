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Флипкенс проиграла Рыбариковой в четвертьфинале турнира в США

Флипкенс проиграла Рыбариковой в четвертьфинале турнира в США
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Бельгийка Кирстен Флипкенс (1) не сумела пробиться в полуфинал турнира в Мемфисе с призовым фондом $ 235 000, проиграв словачке Магдалене Рыбариковой (7) — 7:6 (13:11), 5:7, 3:6. Первая ракетка турнира выполнила 7 эйсов и взяла 1 гейм на подаче соперницы. На счету Магдалены 3 эйса и 3 брейка.

В полуфинале Рыбарикова сразится с немкой Сабиной Лисицки (3).

Мемфис. Женщины. Четвертьфинал

Стефани Фёгель (Швейцария) — Хитер Уотсон (Великобритания, 4) — 6:1, 6:2.
Марина Эракович (Новая Зеландия) — Джэйми Хэмптон (США) — 7:5, 6:2.

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