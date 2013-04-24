Раонич вышел в третий круг турнира в Барселоне

Канадец Милош Раонич (5) вышел в третий круг турнира в Барселоне с призовым фондом $ 2 202 055, в двух сетах переиграв француза Эдуарда Роже-Васслена — 6:4, 6:2. На счету 22-летнего уроженца Подгорицы 7 эйсов и 3 реализованных брейк-пойнта из 4. У Роже-Васслена за весь матч не было ни одного брейк-пойнта.

За выход в четвертьфинал Раонич поспорит с Эрнестом Гулбисом из Латвии.

Барселона. Мужчины. Второй круг

Томми Робредо (Испания) — Григор Димитров (Болгария, 14) — 7:5, 6:1.