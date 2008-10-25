Звонарёва: я выдала хороший матч
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Россиянка Вера Звонарёва, которая разгромила француженку Марион Бартоли в полуфинале турнира в Линце, осталась довольна своими действиями.
«Думаю, я сегодня выдала хороший матч. Мне удалось действовать агрессивно и избежать ошибок в решающих моментах, благодаря чему и пробилась в финал», — цитирует Звонарёву Reuters.
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