Звонарёва: я выдала хороший матч

Россиянка Вера Звонарёва, которая разгромила француженку Марион Бартоли в полуфинале турнира в Линце, осталась довольна своими действиями.

«Думаю, я сегодня выдала хороший матч. Мне удалось действовать агрессивно и избежать ошибок в решающих моментах, благодаря чему и пробилась в финал», — цитирует Звонарёву Reuters.