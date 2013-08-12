Среботник: в Торонто мы с Янкович выступили лучше, чем ожидали

Словенская теннисистка Катарина Среботник прокомментировала победу на турнире в Торонто в парном разряде. В решающем матче она в дуэте с сербкой Еленой Янкович обыграла немку Анну-Лену Грёнефельд и чешку Квете Пешке со счётом 5:7, 6:2, [10:6].

«Мне очень приятно играть в паре с Еленой. Она очень весёлый человек. У нас всё прекрасно получилось на этой неделе. Кажется, мы выступили гораздо лучше, чем ожидали. Не думали, что сможем выйти в полуфинал в Карлсбаде и победить здесь. Мы продемонстрировали отличную игру на этой неделе», — приводит слова Среботник канадская пресса.