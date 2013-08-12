Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Среботник: в Торонто мы с Янкович выступили лучше, чем ожидали

Среботник: в Торонто мы с Янкович выступили лучше, чем ожидали
Теннис / WTA 0

Словенская теннисистка Катарина Среботник прокомментировала победу на турнире в Торонто в парном разряде. В решающем матче она в дуэте с сербкой Еленой Янкович обыграла немку Анну-Лену Грёнефельд и чешку Квете Пешке со счётом 5:7, 6:2, [10:6].

«Мне очень приятно играть в паре с Еленой. Она очень весёлый человек. У нас всё прекрасно получилось на этой неделе. Кажется, мы выступили гораздо лучше, чем ожидали. Не думали, что сможем выйти в полуфинал в Карлсбаде и победить здесь. Мы продемонстрировали отличную игру на этой неделе», — приводит слова Среботник канадская пресса.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент