Среботник: в Торонто мы с Янкович выступили лучше, чем ожидали
Словенская теннисистка Катарина Среботник прокомментировала победу на турнире в Торонто в парном разряде. В решающем матче она в дуэте с сербкой Еленой Янкович обыграла немку Анну-Лену Грёнефельд и чешку Квете Пешке со счётом 5:7, 6:2, [10:6].
«Мне очень приятно играть в паре с Еленой. Она очень весёлый человек. У нас всё прекрасно получилось на этой неделе. Кажется, мы выступили гораздо лучше, чем ожидали. Не думали, что сможем выйти в полуфинал в Карлсбаде и победить здесь. Мы продемонстрировали отличную игру на этой неделе», — приводит слова Среботник канадская пресса.
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