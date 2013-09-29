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Текстовая онлайн-трансляция матча Кириленко — Цзе в Пекине

Текстовая онлайн-трансляция матча Кириленко — Цзе в Пекине
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Россиянка Мария Кириленко в стартовом матче турнира в Пекине сыграет с китаянкой Чжэн Цзе. Поединок начнётся в 15:30 по московскому времени. Ранее соперницы провели между собой восемь встреч, в пяти из которых сильнее была представительница Поднебесной.

«Чемпионат.com» будет вести прямую текстовую трансляцию этой встречи:
Текстовая онлайн-трансляция матча Кириленко — Цзе в Пекине.

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