Россиянка Мария Кириленко в стартовом матче турнира в Пекине сыграет с китаянкой Чжэн Цзе. Поединок начнётся в 15:30 по московскому времени. Ранее соперницы провели между собой восемь встреч, в пяти из которых сильнее была представительница Поднебесной.

«Чемпионат.com» будет вести прямую текстовую трансляцию этой встречи:

Текстовая онлайн-трансляция матча Кириленко — Цзе в Пекине.