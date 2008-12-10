Дрэпер продлил контракт с LTA на пять лет

Исполнительный директор LTA (Lawn Tennis Association) Роджер Дрэпер продлил свой контракт на пять лет и продолжит работать на благо британского тенниса.

«Мы отмечали, что работы по реформации британского тенниса начаты и успешно развиваются. У нас чёткий план на 10 лет, и я не хотел уходить после двухлетней службы. Главное, чтобы мы продолжили осуществлять нашу программу, которая рассчитана на долгосрочное развитие британского тенниса», — цитирует Дрэпера BBC Sport.