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Дрэпер продлил контракт с LTA на пять лет

Дрэпер продлил контракт с LTA на пять лет
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Исполнительный директор LTA (Lawn Tennis Association) Роджер Дрэпер продлил свой контракт на пять лет и продолжит работать на благо британского тенниса.

«Мы отмечали, что работы по реформации британского тенниса начаты и успешно развиваются. У нас чёткий план на 10 лет, и я не хотел уходить после двухлетней службы. Главное, чтобы мы продолжили осуществлять нашу программу, которая рассчитана на долгосрочное развитие британского тенниса», — цитирует Дрэпера BBC Sport.

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