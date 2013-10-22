Гаврилова: я не сыграю в Кубке Федерации

Российская теннисистка Дарья Гаврилова заявила, что не сыграет в финале Кубка Федерации с командой Италии, а постарается набрать рейтинговые очки на азиатских турнирах. В рейтинге WTA 19-летняя теннисистка занимает 129-ю строчку. Финал Кубка Федерации пройдёт в Кальяри 2-3 ноября.
«Нет, я не сыграю в Кубке Федерации. Меня даже не рассматривали в качестве игрока сборной перед Кубком Кремля. Мне не было предоставлено возможности потренироваться, хотя для игроков сборной в Кубке Федерации выделено специальное время. У меня есть шанс улучшить положение в рейтинге на двух следующих турнирах WTA 125 в Азии. Хотя если Федерация тенниса России заинтересована в моём профессиональном прогрессе, то могла бы предоставить мне wild card на Кубок Кремля. Однако у них в приоритете были Анастасия Буханко и Ксения Первак, которые в ближайшие два года не могут играть за сборную», — написала Гаврилова в своём «твиттере».
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