Текстовая онлайн-трансляция полуфинала Джокович — Вавринка в Лондоне

Серб Новак Джокович (1) в полуфинале Итогового чемпионата АТР в Лондоне встретится со швейцарцем Станисласом Вавринкой (7). Поединок начнётся в 0:00 по московскому времени. В очном противостоянии впереди 26-летний уроженец Белграда — 14-2. Все три матча в этом сезоне выиграл второй номер рейтинга АТР.

«Чемпионат.com» будет вести прямую текстовую трансляцию этой встречи:

Текстовая онлайн-трансляция полуфинала Джокович — Вавринка на Итоговом чемпионате АТР в Лондоне.