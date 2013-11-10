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Текстовая онлайн-трансляция полуфинала Джокович — Вавринка в Лондоне

Текстовая онлайн-трансляция полуфинала Джокович — Вавринка в Лондоне
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Серб Новак Джокович (1) в полуфинале Итогового чемпионата АТР в Лондоне встретится со швейцарцем Станисласом Вавринкой (7). Поединок начнётся в 0:00 по московскому времени. В очном противостоянии впереди 26-летний уроженец Белграда — 14-2. Все три матча в этом сезоне выиграл второй номер рейтинга АТР.

«Чемпионат.com» будет вести прямую текстовую трансляцию этой встречи:
Текстовая онлайн-трансляция полуфинала Джокович — Вавринка на Итоговом чемпионате АТР в Лондоне.