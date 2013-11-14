А. Гонсалес: смотрел за игрой Воландри, когда был ещё подростком
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Колумбиец Алехандро Гонсалес отметил важность своей победы над итальянцем Филиппо Воландри в матче Итогового турнира серии «челленджер» в Сан-Паулу со счётом 6:3, 6:3. Следующим соперником 24-летнего уроженца Медельина будет голландец Джессе Хута-Галунг.
«Я очень рад. Это очень большая победа для меня. Воландри — великолепный теннисист. Я смотрел за его игрой, ещё когда был подростком. Он входил в топ-25. Игрока с более высоким рейтингом я ещё никогда не обыгрывал», — цитирует Гонсалеса официальный сайт турнира.
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