А. Гонсалес: смотрел за игрой Воландри, когда был ещё подростком

Колумбиец Алехандро Гонсалес отметил важность своей победы над итальянцем Филиппо Воландри в матче Итогового турнира серии «челленджер» в Сан-Паулу со счётом 6:3, 6:3. Следующим соперником 24-летнего уроженца Медельина будет голландец Джессе Хута-Галунг.

«Я очень рад. Это очень большая победа для меня. Воландри — великолепный теннисист. Я смотрел за его игрой, ещё когда был подростком. Он входил в топ-25. Игрока с более высоким рейтингом я ещё никогда не обыгрывал», — цитирует Гонсалеса официальный сайт турнира.