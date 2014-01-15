Стосур: в матче с Пиронковой ключевое значение имели первые четыре гейма
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Австралийка Саманта Стосур поделилась впечатлениями от своей игры в матче второго круга домашнего турнира серии «Большого шлема» с Цветаной Пиронковой из Болгарии, в котором 29-летняя уроженка Брисбена победила со счётом 6:2, 6:0.
«Вне зависимости от жары я рада, что смогла победить столь сильную соперницу так уверенно. Я чувствовала себя прекрасно на корте и довольна тем, как играла. Первые четыре гейма оказались очень важными, потому что Цветана играла здорово. После первого брейка я поняла, что нахожусь на правильном пути, и продолжила оказывать давление на Пиронкову. С течением матча я становилась всё увереннее и агрессивнее. Контроль над поединком был полностью в моих руках», — приводит слова Стосур официальный сайт турнира.
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