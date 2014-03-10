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Баутиста-Агут победил Бердыха во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

Баутиста-Агут победил Бердыха во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе
Теннис / ATP 0

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут обыграл чеха Томаша Бердыха (4) во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе.

Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты и завершилась со счётом 4:6, 6:2, 6:4 в пользу испанца. Роберто дважды подал навылет и реализовал пять брейк-пойнтов. На счету Бердыха шесть эйсов и две двойные ошибки.

В третьем круге Баутиста-Агут сыграет с победителем матча Флориан Майер (26, Германия) — Яркко Ниеминен (Финляндия).

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