Баутиста-Агут победил Бердыха во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут обыграл чеха Томаша Бердыха (4) во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе.

Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты и завершилась со счётом 4:6, 6:2, 6:4 в пользу испанца. Роберто дважды подал навылет и реализовал пять брейк-пойнтов. На счету Бердыха шесть эйсов и две двойные ошибки.

В третьем круге Баутиста-Агут сыграет с победителем матча Флориан Майер (26, Германия) — Яркко Ниеминен (Финляндия).