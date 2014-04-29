Мельцер победил А. Зверева и сыграет с Монфисом в Мюнхене
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Австрийский теннисист Юрген Мельцер стартовал на турнире в Мюнхене с победы над немцем Александром Зверевым (WC) со счётом 6:1, 6:2. 32-летний уроженец Вены дважды подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету Зверева 1 эйс и 1 брейк.
Во втором круге Мельцер сразится с французом Гаэлем Монфисом (4).
Мюнхен. Мужчины. Первый круг
Мартин Клижан (Словакия, Q) — Дуди Села (Израиль) — 6:1, 6:2.
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